https://crimea.ria.ru/20261019/v-ryade-rayonov-kryma-ne-budet-vody-iz-za-avarii-na-setyakh-1160309955.html

В ряде районов Крыма не будет воды из-за аварии на сетях

В ряде районов Крыма не будет воды из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 19.10.2026

В ряде районов Крыма не будет воды из-за аварии на сетях

Жители Судака, части Феодосии, а также сел в Бахчисарайском и Красноперекопском районах Крыма временно останутся без воды из-за аварийно-ремонтных работ на... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T08:46

2026-10-19T08:46

2026-10-19T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Жители Судака, части Феодосии, а также сел в Бахчисарайском и Красноперекопском районах Крыма временно останутся без воды из-за аварийно-ремонтных работ на сетях. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе госпредприятия "Вода Крыма"."19 октября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - сообщили на предприятии.Так, в Бахчисарайском районе из-за аварии на сетях "Крымэнерго" воды временно не будет в селах Красный Мак, Танковое и Холмовка. В Красноперекопском районе по этой же причине без воды временно остались жители сел Ковыльное и Вишневка."Судакский филиал. Авария на сетях "Крымэнерго". Будет ограничено водоснабжение в городе Судак, селах Дачное, Веселое, Громовка", - также говорится в сообщении.Кроме того, ориентировочно до 17:00 воды не будет в Феодосии на следующих улицах и переулках: Седова, Шевченко, Головина, Калинина, Прокопенко, Маяковского, Водопроводный, 3-го Интернационала, Энгельса, Железнодорожная, Луначарского, Чернышевского, Клубная, Клубный, Строительная, Строительный, Геологическая, Геологический, Федько Насыпная и в мкр. Северный.Ранее в понедельник сообщалось, что Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район на день остались без электроснабжения. Кроме того, на Южном берегу Крыма из-за аварии на сетях обесточены несколько поселков под Ялтой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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