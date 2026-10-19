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В ряде районов Крыма не будет воды из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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В ряде районов Крыма не будет воды из-за аварии на сетях
В ряде районов Крыма не будет воды из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 19.10.2026
В ряде районов Крыма не будет воды из-за аварии на сетях
Жители Судака, части Феодосии, а также сел в Бахчисарайском и Красноперекопском районах Крыма временно останутся без воды из-за аварийно-ремонтных работ на... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T08:46
2026-10-19T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Жители Судака, части Феодосии, а также сел в Бахчисарайском и Красноперекопском районах Крыма временно останутся без воды из-за аварийно-ремонтных работ на сетях. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе госпредприятия "Вода Крыма"."19 октября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - сообщили на предприятии.Так, в Бахчисарайском районе из-за аварии на сетях "Крымэнерго" воды временно не будет в селах Красный Мак, Танковое и Холмовка. В Красноперекопском районе по этой же причине без воды временно остались жители сел Ковыльное и Вишневка."Судакский филиал. Авария на сетях "Крымэнерго". Будет ограничено водоснабжение в городе Судак, селах Дачное, Веселое, Громовка", - также говорится в сообщении.Кроме того, ориентировочно до 17:00 воды не будет в Феодосии на следующих улицах и переулках: Седова, Шевченко, Головина, Калинина, Прокопенко, Маяковского, Водопроводный, 3-го Интернационала, Энгельса, Железнодорожная, Луначарского, Чернышевского, Клубная, Клубный, Строительная, Строительный, Геологическая, Геологический, Федько Насыпная и в мкр. Северный.Ранее в понедельник сообщалось, что Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район на день остались без электроснабжения. Кроме того, на Южном берегу Крыма из-за аварии на сетях обесточены несколько поселков под Ялтой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В ряде районов Крыма не будет воды из-за аварии на сетях

В Крыму в ряде районов в понедельник не будет воды из-за аварии на сетях

08:46 19.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Жители Судака, части Феодосии, а также сел в Бахчисарайском и Красноперекопском районах Крыма временно останутся без воды из-за аварийно-ремонтных работ на сетях. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе госпредприятия "Вода Крыма".
"19 октября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - сообщили на предприятии.
Так, в Бахчисарайском районе из-за аварии на сетях "Крымэнерго" воды временно не будет в селах Красный Мак, Танковое и Холмовка.
В Красноперекопском районе по этой же причине без воды временно остались жители сел Ковыльное и Вишневка.
"Судакский филиал. Авария на сетях "Крымэнерго". Будет ограничено водоснабжение в городе Судак, селах Дачное, Веселое, Громовка", - также говорится в сообщении.
Кроме того, ориентировочно до 17:00 воды не будет в Феодосии на следующих улицах и переулках: Седова, Шевченко, Головина, Калинина, Прокопенко, Маяковского, Водопроводный, 3-го Интернационала, Энгельса, Железнодорожная, Луначарского, Чернышевского, Клубная, Клубный, Строительная, Строительный, Геологическая, Геологический, Федько Насыпная и в мкр. Северный.
Ранее в понедельник сообщалось, что Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район на день остались без электроснабжения. Кроме того, на Южном берегу Крыма из-за аварии на сетях обесточены несколько поселков под Ялтой.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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