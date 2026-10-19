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В Румынии произошло сильное землетрясение – что известно

В Румынии произошло сильное землетрясение – что известно - РИА Новости Крым, 19.10.2026

В Румынии произошло сильное землетрясение – что известно

Землетрясение магнитудой 4.8 произошло в Румынии в понедельник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T12:56

2026-10-19T12:56

2026-10-19T12:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.8 произошло в Румынии в понедельник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземный толчок зарегистрирован в 08:51 по всемирному времени или в 11.51 по московскому.Очаг землетрясения залегал на глубине 130 километров в 54 км к северо-западу от города Бузэу, населением 130 тысяч человек и в 10 километрах от 11-тысячного Нехоиу.О разрушениях или пострадавших в результате сейсмического события к этому времени не сообщается.Накануне в Черном море в 18 километрах от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3 балла, сообщала замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в КрымуЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис

румыния

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, землетрясение, происшествия, сейсмология, европейский союз (ес), новости, в мире