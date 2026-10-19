Рейтинг@Mail.ru
В Румынии произошло сильное землетрясение – что известно - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261019/v-rumynii-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie--chto-izvestno-1160318382.html
В Румынии произошло сильное землетрясение – что известно
В Румынии произошло сильное землетрясение – что известно - РИА Новости Крым, 19.10.2026
В Румынии произошло сильное землетрясение – что известно
Землетрясение магнитудой 4.8 произошло в Румынии в понедельник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T12:56
2026-10-19T12:56
румыния
землетрясение
происшествия
сейсмология
европейский союз (ес)
новости
в мире
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7af72b0b52ff5074d1114d0083c357e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.8 произошло в Румынии в понедельник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземный толчок зарегистрирован в 08:51 по всемирному времени или в 11.51 по московскому.Очаг землетрясения залегал на глубине 130 километров в 54 км к северо-западу от города Бузэу, населением 130 тысяч человек и в 10 километрах от 11-тысячного Нехоиу.О разрушениях или пострадавших в результате сейсмического события к этому времени не сообщается.Накануне в Черном море в 18 километрах от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3 балла, сообщала замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в КрымуЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис
румыния
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_19a5509097d0657ce0c97c7a0ada0b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
румыния, землетрясение, происшествия, сейсмология, европейский союз (ес), новости, в мире
В Румынии произошло сильное землетрясение – что известно

Землетрясение магнитудой 4.8 произошло в Румынии – европейский сейсмоцентр

12:56 19.10.2026
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.8 произошло в Румынии в понедельник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, подземный толчок зарегистрирован в 08:51 по всемирному времени или в 11.51 по московскому.
Очаг землетрясения залегал на глубине 130 километров в 54 км к северо-западу от города Бузэу, населением 130 тысяч человек и в 10 километрах от 11-тысячного Нехоиу.
О разрушениях или пострадавших в результате сейсмического события к этому времени не сообщается.
Накануне в Черном море в 18 километрах от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3 балла, сообщала замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Миф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в Крыму
Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис
 
РумынияЗемлетрясениеПроисшествияСейсмологияЕвропейский Союз (ЕС)НовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:4786 эпизодов: в Крыму раскрыта преступная схема мошенников из Москвы
14:30Авария обесточила десяток населенных пунктов в Крыму
14:19Крымский мост сейчас: начала расти очередь
14:11Во Франции вводят комендантский час из-за беспорядков
14:00Подтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий
13:42Президентские выборы на Украине: Зеленский назвал сроки
13:34В Москве прохожие спасли выпавшего из окна ребенка
13:15Красногвардейский район частично обесточат 20 октября
13:00Жителей Ленинского района Крыма предупредили о громких звуках
12:56В Румынии произошло сильное землетрясение – что известно
12:53Кореиз на ЮБК тонет: улицы поселка затопили грязевые потоки
12:39Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
12:18ЧП в Румынии: семиклассник с ножом напал на учителя и школьника
12:01Татьяну Монтян* приговорили в Донецке к полутора годам лишения свободы
11:56Армия России освободила населенный пункт Омельник в Запорожской области
11:44Житель Крыма пойдет под суд за оправдание терроризма
11:35Национальный парк в Крыму закрыли для посещения из-за непогоды
11:24Семь дронов ВСУ сбили над Севастополем за неделю
11:13На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков
11:00Жительница Бахчисарайского района пырнула ножом своего возлюбленного
Лента новостейМолния