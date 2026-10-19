https://crimea.ria.ru/20261019/v-rostovskoy-oblasti-budut-po-novomu-preduprezhdat-ob-atakakh-s-vozdukha-1160326455.html

В Ростовской области будут по-новому предупреждать об атаках с воздуха

В Ростовской области будут по-новому предупреждать об атаках с воздуха - РИА Новости Крым, 19.10.2026

В Ростовской области будут по-новому предупреждать об атаках с воздуха

В Ростовской области с понедельника, 19 октября, вводится новый порядок оповещения при ракетной и беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Юрий РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T15:48

2026-10-19T15:48

2026-10-19T15:48

безопасность

ростовская область

юрий слюсарь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Ростовской области с понедельника, 19 октября, вводится новый порядок оповещения при ракетной и беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь."Согласно решению оперштаба, порядок оповещения будет двухуровневым и относится к каждому муниципальному образованию", – написал он в своем канале в МАКС.Так, на первом уровне сохраняется информирование населения при помощи СМС-сообщений и пуш-уведомлений, без включения сирен. Второй уровень оповещения вводится, если поступил сигнал об опасности в конкретном муниципалитете или есть информация об отражении воздушного нападения, работе сил ПВО, нахождении БПЛА в воздухе.Он поручил главам муниципалитетов разъяснить жителям новый порядок и действия в случае воздушной опасности.Ранее сообщалось, что в Ростовской области с 8 октября при угрозе ракетных ударов начнут включать сирены.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.В Севастополе включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности. В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, новости, новости сво