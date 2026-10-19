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В Ростовской области будут по-новому предупреждать об атаках с воздуха - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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В Ростовской области будут по-новому предупреждать об атаках с воздуха
В Ростовской области будут по-новому предупреждать об атаках с воздуха - РИА Новости Крым, 19.10.2026
В Ростовской области будут по-новому предупреждать об атаках с воздуха
В Ростовской области с понедельника, 19 октября, вводится новый порядок оповещения при ракетной и беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Юрий РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T15:48
2026-10-19T15:48
безопасность
ростовская область
юрий слюсарь
атаки всу
новости
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Ростовской области с понедельника, 19 октября, вводится новый порядок оповещения при ракетной и беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь."Согласно решению оперштаба, порядок оповещения будет двухуровневым и относится к каждому муниципальному образованию", – написал он в своем канале в МАКС.Так, на первом уровне сохраняется информирование населения при помощи СМС-сообщений и пуш-уведомлений, без включения сирен. Второй уровень оповещения вводится, если поступил сигнал об опасности в конкретном муниципалитете или есть информация об отражении воздушного нападения, работе сил ПВО, нахождении БПЛА в воздухе.Он поручил главам муниципалитетов разъяснить жителям новый порядок и действия в случае воздушной опасности.Ранее сообщалось, что в Ростовской области с 8 октября при угрозе ракетных ударов начнут включать сирены.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.В Севастополе включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности. В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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безопасность, ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, новости, новости сво
В Ростовской области будут по-новому предупреждать об атаках с воздуха

В Ростовской области ввели двухуровневый порядок оповещения при угрозах украинских атак

15:48 19.10.2026
 
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Громкоговоритель - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Ростовской области с понедельника, 19 октября, вводится новый порядок оповещения при ракетной и беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Согласно решению оперштаба, порядок оповещения будет двухуровневым и относится к каждому муниципальному образованию", – написал он в своем канале в МАКС.
Так, на первом уровне сохраняется информирование населения при помощи СМС-сообщений и пуш-уведомлений, без включения сирен. Второй уровень оповещения вводится, если поступил сигнал об опасности в конкретном муниципалитете или есть информация об отражении воздушного нападения, работе сил ПВО, нахождении БПЛА в воздухе.
"Сирены будут включаться по решению глав муниципалитетов. Звук работы сирен означает "Внимание всем!". Это значит, что необходимо проверить на смартфоне уведомления и прослушать сообщения из речевых установок с дальнейшим алгоритмом действий", – пояснил Слюсарь.
Он поручил главам муниципалитетов разъяснить жителям новый порядок и действия в случае воздушной опасности.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области с 8 октября при угрозе ракетных ударов начнут включать сирены.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
В Севастополе включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности. В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
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БезопасностьРостовская областьЮрий СлюсарьАтаки ВСУНовостиНовости СВО
 
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