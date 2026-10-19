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В России число многодетных семей выросло на 30% за три года - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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В России число многодетных семей выросло на 30% за три года
В России число многодетных семей выросло на 30% за три года - РИА Новости Крым, 19.10.2026
В России число многодетных семей выросло на 30% за три года
В России живет более трех миллионов многодетных семей, с 2024 года их число выросло почти на 30%. Об этом говорится в материалах Минтруда РФ, размещенных на... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T09:17
2026-10-19T09:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В России живет более трех миллионов многодетных семей, с 2024 года их число выросло почти на 30%. Об этом говорится в материалах Минтруда РФ, размещенных на канале ведомства в МАКС.Как указали в министерстве, с начала 2024 года, когда был определен единый для всей страны статус многодетной семьи, число таких семей выросло почти на 30%.В Минтруде отметили, что для многодетных семей действуют федеральные и региональные выплаты и льготы; льготная семейная ипотека и выплата в 450 тысяч рублей на ее погашение; компенсации на оплату коммунальных услуг, приобретение школьной формы, проезда; налоговые вычеты на детей; приоритетное право на предоставление земельных участков и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появятся новые меры поддержки многодетных семейСевастополь стал одним из лучших городов для семьи в РоссииВ Севастополе молодые семьи получили компенсацию за аренду жилья
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россия, минтруд рф, многодетная семья, семья, новости
В России число многодетных семей выросло на 30% за три года

В России живут более 3 миллионов многодетных семей – Минтруд

09:17 19.10.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
Большая семья - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В России живет более трех миллионов многодетных семей, с 2024 года их число выросло почти на 30%. Об этом говорится в материалах Минтруда РФ, размещенных на канале ведомства в МАКС.
"На 28.12.2024 многодетных семей – 2,64 миллиона. На 1.09.2026 многодетных семей – 3,05 миллиона", - говорится в сообщении.
Как указали в министерстве, с начала 2024 года, когда был определен единый для всей страны статус многодетной семьи, число таких семей выросло почти на 30%.
В Минтруде отметили, что для многодетных семей действуют федеральные и региональные выплаты и льготы; льготная семейная ипотека и выплата в 450 тысяч рублей на ее погашение; компенсации на оплату коммунальных услуг, приобретение школьной формы, проезда; налоговые вычеты на детей; приоритетное право на предоставление земельных участков и другие.
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РоссияМинтруд РФМногодетная семьясемьяНовости
 
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