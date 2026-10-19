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В России будут мониторить качество социальных услуг и условия труда - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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В России будут мониторить качество социальных услуг и условия труда
В России будут мониторить качество социальных услуг и условия труда - РИА Новости Крым, 19.10.2026
В России будут мониторить качество социальных услуг и условия труда
Президент России Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг качество социальных услуг и условия труда. Соответствующее поручение дано по итогам... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T06:39
2026-10-19T06:39
владимир путин (политик)
народный фронт
новости
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг качество социальных услуг и условия труда. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" обеспечить проведение на регулярной основе мониторинга динамики удовлетворенности граждан качеством и условиями оказания услуг организациями социальной сферы; динамики удовлетворенности работников организаций социальной сферы условиями труда, в том числе уровнем оплаты труда", – сказано в перечне поручений на сайте Кремля.Мониторинг должен позволить отслеживать изменения в оценках граждан и сотрудников социальной сферы. Доклад на эту тему необходимо представить до 1 февраля 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как молодому специалисту найти работу – экспертСФР Крыма направил около 1 млн субсидий за трудоустройство льготниковПочти 30 тысяч семей в Крыму получают ежегодную выплату
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владимир путин (политик), народный фронт, новости, общество, россия
В России будут мониторить качество социальных услуг и условия труда

В России будут мониторить качество социальных услуг и условия труда

06:39 19.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожилая женщина просит милостыню на улице Симферополя
Пожилая женщина просит милостыню на улице Симферополя - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг качество социальных услуг и условия труда. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" обеспечить проведение на регулярной основе мониторинга динамики удовлетворенности граждан качеством и условиями оказания услуг организациями социальной сферы; динамики удовлетворенности работников организаций социальной сферы условиями труда, в том числе уровнем оплаты труда", – сказано в перечне поручений на сайте Кремля.
Мониторинг должен позволить отслеживать изменения в оценках граждан и сотрудников социальной сферы. Доклад на эту тему необходимо представить до 1 февраля 2027 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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