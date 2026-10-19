https://crimea.ria.ru/20261019/v-rossii-budut-monitorit-kachestvo-sotsialnykh-uslug-i-usloviya-truda-1160290734.html

В России будут мониторить качество социальных услуг и условия труда

В России будут мониторить качество социальных услуг и условия труда - РИА Новости Крым, 19.10.2026

В России будут мониторить качество социальных услуг и условия труда

Президент России Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг качество социальных услуг и условия труда. Соответствующее поручение дано по итогам... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T06:39

2026-10-19T06:39

2026-10-19T06:39

владимир путин (политик)

народный фронт

новости

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг качество социальных услуг и условия труда. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" обеспечить проведение на регулярной основе мониторинга динамики удовлетворенности граждан качеством и условиями оказания услуг организациями социальной сферы; динамики удовлетворенности работников организаций социальной сферы условиями труда, в том числе уровнем оплаты труда", – сказано в перечне поручений на сайте Кремля.Мониторинг должен позволить отслеживать изменения в оценках граждан и сотрудников социальной сферы. Доклад на эту тему необходимо представить до 1 февраля 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как молодому специалисту найти работу – экспертСФР Крыма направил около 1 млн субсидий за трудоустройство льготниковПочти 30 тысяч семей в Крыму получают ежегодную выплату

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), народный фронт, новости, общество, россия