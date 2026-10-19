https://crimea.ria.ru/20261019/v-poezdakh-tavriya-v-krym-teper-mozhno-kupit-talony-na-avtobus-1160330828.html

В поездах "Таврия" в Крым теперь можно купить талоны на автобус

В поездах "Таврия" в Крым теперь можно купить талоны на автобус - РИА Новости Крым, 19.10.2026

В поездах "Таврия" в Крым теперь можно купить талоны на автобус

В поездах "Таврия" крымского направления теперь появилась возможность купить талоны на автобус по Крыму. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T19:30

2026-10-19T19:30

2026-10-19T19:30

крым

новости крыма

поезд "таврия"

автобус

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В поездах "Таврия" крымского направления теперь появилась возможность купить талоны на автобус по Крыму. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Купить талоны на автобус можно у проводника. Помимо стоимости талона нужно будет оплатить сбор за его оформление в поезде.Талоны по-прежнему можно купить в железнодорожных кассах и на сайте перевозчика, а вот уже в автобусе купить талон нельзя.Продажа открывается за 15 суток до отправления автобуса, напомнили в компании.Ранее сообщалось, что в Крыму упростили покупку билета на поезд и талона на автобус до станции. Теперь можно выбрать поезд до Керчи и талон на согласованный автобус до нужной станции в глубине полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут курсировать поезда в Крым до 26 октябряБилеты на поезда в Крым можно купить за 90 сутокРасписание 11 электричек в Крыму изменится с середины октября

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, поезд "таврия", автобус, транспорт, логистика