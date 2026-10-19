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В Москве прохожие спасли выпавшего из окна ребенка
В Москве прохожие спасли выпавшего из окна ребенка - РИА Новости Крым, 19.10.2026
В Москве прохожие спасли выпавшего из окна ребенка
В Москве очевидцы спасли мальчика, выпавшего из окна квартиры четвертого этажа на 2-й Вольской улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T13:34
2026-10-19T13:34
2026-10-19T13:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Москве очевидцы спасли мальчика, выпавшего из окна квартиры четвертого этажа на 2-й Вольской улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.Кузьминская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.Ранее сообщалось, что в Бурятии ученица 11-го класса выпала из окна третьего этажа одной из школ в Улан-Удэ.Также в Севастополе четырехлетняя девочка получила травмы после падения из окна частного дома. Инцидент произошел ранее в садовом товариществе "Учкуевка-1" в Нахимовском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беременная женщина выжила и сохранила ребенка после падения с 7 этажаВ Крыму ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этажеДевочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в Новгороде
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москва, новости, прокуратура москвы, дети, происшествия
В Москве прохожие спасли выпавшего из окна ребенка
В Москве очевидцы поймали выпавшего из окна четвертого этажа мальчика