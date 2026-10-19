https://crimea.ria.ru/20261019/v-kurskoy-oblasti-naznachili-pervogo-v-rf-ombudsmena-po-pravam-uchastnikov-svo-1160325207.html

В Курской области назначили первого в РФ омбудсмена по правам участников СВО

В Курской области назначили первого в РФ омбудсмена по правам участников СВО - РИА Новости Крым, 19.10.2026

В Курской области назначили первого в РФ омбудсмена по правам участников СВО

В Курской области назначен уполномоченный по правам участников СВО и членов их семей - первый в России. Им стал Максим Калуцких – участник специальной военной... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T15:31

2026-10-19T15:31

2026-10-19T15:31

курская область

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александр хинштейн

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армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Курской области назначен уполномоченный по правам участников СВО и членов их семей - первый в России. Им стал Максим Калуцких – участник специальной военной операции, кадровый военный, полковник запаса и выпускник Рязанского училища Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил в понедельник на заседании правительства губернатор региона Александр Хинштейн.Курская область - первый регион, где такая должность вводится на системной основе, отметил Хинштенйн.Ранее Александр Хинштейн сообщал, что уполномоченный будет работать напрямую с семьями, держать на контроле поступившие обращения, помогать с оформлением документов и получением льгот, содействовать участникам СВО и членам их семей в разрешении сложных ситуаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВОПоддержку участников СВО пропишут в нацпроектахВ Крыму могут расширить штат фонда "Защитники Отечества"

https://crimea.ria.ru/20260902/khochu-byt-poleznym-kak-rabotaet-obschestvennaya-palata-kryma-s-novym-glavoy-1159020591.html

курская область

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2026

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курская область, права человека, новости сво, ветераны сво, герои сво, участники сво, александр хинштейн, новости, армия и флот