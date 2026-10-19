Рейтинг@Mail.ru
В Курской области назначили первого в РФ омбудсмена по правам участников СВО - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261019/v-kurskoy-oblasti-naznachili-pervogo-v-rf-ombudsmena-po-pravam-uchastnikov-svo-1160325207.html
В Курской области назначили первого в РФ омбудсмена по правам участников СВО
В Курской области назначили первого в РФ омбудсмена по правам участников СВО - РИА Новости Крым, 19.10.2026
В Курской области назначили первого в РФ омбудсмена по правам участников СВО
В Курской области назначен уполномоченный по правам участников СВО и членов их семей - первый в России. Им стал Максим Калуцких – участник специальной военной... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T15:31
2026-10-19T15:31
курская область
права человека
новости сво
ветераны сво
герои сво
участники сво
александр хинштейн
новости
армия и флот
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/13/1160325082_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d796aefd4a90e3cc804f33df4f9b98f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Курской области назначен уполномоченный по правам участников СВО и членов их семей - первый в России. Им стал Максим Калуцких – участник специальной военной операции, кадровый военный, полковник запаса и выпускник Рязанского училища Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил в понедельник на заседании правительства губернатор региона Александр Хинштейн.Курская область - первый регион, где такая должность вводится на системной основе, отметил Хинштенйн.Ранее Александр Хинштейн сообщал, что уполномоченный будет работать напрямую с семьями, держать на контроле поступившие обращения, помогать с оформлением документов и получением льгот, содействовать участникам СВО и членам их семей в разрешении сложных ситуаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВОПоддержку участников СВО пропишут в нацпроектахВ Крыму могут расширить штат фонда "Защитники Отечества"
https://crimea.ria.ru/20260902/khochu-byt-poleznym-kak-rabotaet-obschestvennaya-palata-kryma-s-novym-glavoy-1159020591.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/13/1160325082_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_88d52ca8c955fe7bf2ed8d0e8591db16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, права человека, новости сво, ветераны сво, герои сво, участники сво, александр хинштейн, новости, армия и флот
В Курской области назначили первого в РФ омбудсмена по правам участников СВО

В Курской области назначили первого в России омбудсмена по правам участников СВО

15:31 19.10.2026
 
© Радио SputnikМаксим Калуцких
Максим Калуцких
© Радио Sputnik
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Курской области назначен уполномоченный по правам участников СВО и членов их семей - первый в России. Им стал Максим Калуцких – участник специальной военной операции, кадровый военный, полковник запаса и выпускник Рязанского училища Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил в понедельник на заседании правительства губернатор региона Александр Хинштейн.

"Определились с кандидатурой уполномоченного по правам участников специальной военной операции и членов их семей. На эту должность назначается Максим Калуцких, выпускник программы "Курск.Герои". Он кадровый военный, полковник запаса, выпускник Рязанского училища ВДВ, участник боевых действий, награжден многими боевыми наградами", - сообщил губернатор.

Курская область - первый регион, где такая должность вводится на системной основе, отметил Хинштенйн.
Ранее Александр Хинштейн сообщал, что уполномоченный будет работать напрямую с семьями, держать на контроле поступившие обращения, помогать с оформлением документов и получением льгот, содействовать участникам СВО и членам их семей в разрешении сложных ситуаций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВО
Поддержку участников СВО пропишут в нацпроектах
В Крыму могут расширить штат фонда "Защитники Отечества"
Илья Казаков - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
2 сентября, 18:17Эксклюзивы РИА Новости Крым
Хочу быть полезным: как работает Общественная палата Крыма с новым главой
 
Курская областьПрава человекаНовости СВОВетераны СВОГерои СВОУчастники СВОАлександр ХинштейнНовостиАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02На Украине бьют тревогу из-за массового роста броней от мобилизации
16:58Российские специалисты постепенно возвращаются на АЭС "Бушер" – Лавров
16:51Учан-Су разбушевался: маршрут к самому красивому водопаду Крыма закрыт
16:42Ситуация стабилизировалась: в Севастополе сняли ограничения на заправках
16:36Поток несется с гор - в Кореизе спасатели ликвидируют последствия непогоды
16:30На Земле ожидается магнитная буря
16:13Оспа обезьян подтверждена у пяти человек в Петербурге
16:05Последнее плавание фрегата "Паллада" в инфографике РИА Новости Крым
16:01В Кореизе две семьи эвакуированы из зоны подтопления
15:48В Ростовской области будут по-новому предупреждать об атаках с воздуха
15:31В Курской области назначили первого в РФ омбудсмена по правам участников СВО
15:20Туман опустился на ЮБК - дорожная обстановка сложная
14:58Билетные кассы в Крыму открылись на трех железнодорожных станциях
14:4786 эпизодов: в Крыму раскрыта преступная схема мошенников из Москвы
14:30Авария обесточила десяток населенных пунктов в Крыму
14:19Крымский мост сейчас: начала расти очередь
14:11Во Франции вводят комендантский час из-за беспорядков
14:00Подтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий
13:42Президентские выборы на Украине: Зеленский назвал сроки
13:34В Москве прохожие спасли выпавшего из окна ребенка
Лента новостейМолния