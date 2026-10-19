В Крыму утвердили порядок субсидирования работодателей за простой в период ЧС
В Крыму утвердили порядок субсидирования работодателей за простой в период ЧС – Аксенов
09:48 19.10.2026 (обновлено: 09:51 19.10.2026)
© РИА Новости КрымСовмин РК
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Правительство Крыма утвердило порядок предоставления субсидии работодателям на частичную компенсацию оплаты простоя работников в период ЧС. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Теперь работодатели, у которых работники находились в простое с 26 июня 2026 года, могут претендовать на возмещение расходов на оплату времени простоя, но в размере не более 2/3 средней заработной платы пропорционально отработанному времени", – сообщил Аксенов в своем канале в МАКС.
По его словам, мера поддержки касается как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Крыму. При этом одним из важных условий является своевременное предоставление отчета о введении режима простоя в службу занятости посредством Единой цифровой платформы "Работа в России".
"Возмещение будет производиться на основании документов, подтверждающих понесенные затраты. Для получения субсидии необходимо пройти отбор в системе "Электронный бюджет". В последующие две недели Министерством труда и социальной защиты Республики Крым будут организованы семинары для работодателей с разъяснением положений порядка предоставления субсидии", – проинформировал глава региона.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Читайте также на РИА Новости Крым: