https://crimea.ria.ru/20261019/v-krymu-utverdili-poryadok-subsidirovaniya-rabotodateley-za-prostoy-v-period-chs-1160311079.html

В Крыму утвердили порядок субсидирования работодателей за простой в период ЧС

В Крыму утвердили порядок субсидирования работодателей за простой в период ЧС - РИА Новости Крым, 19.10.2026

В Крыму утвердили порядок субсидирования работодателей за простой в период ЧС

Правительство Крыма утвердило порядок предоставления субсидии работодателям на частичную компенсацию оплаты простоя работников в период ЧС. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T09:48

2026-10-19T09:48

2026-10-19T09:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Правительство Крыма утвердило порядок предоставления субсидии работодателям на частичную компенсацию оплаты простоя работников в период ЧС. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, мера поддержки касается как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Крыму. При этом одним из важных условий является своевременное предоставление отчета о введении режима простоя в службу занятости посредством Единой цифровой платформы "Работа в России".26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнесаВыплаты по ЧС в Крыму получили 266 тысяч человекКрымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобили

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, господдержка, режим чс