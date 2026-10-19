https://crimea.ria.ru/20261019/v-kieve-porazheny-voennye-predpriyatiya-i-data-tsentry-1160309782.html

В Киеве поражены военные предприятия и дата-центр

В Киеве поражены военные предприятия и дата-центр - РИА Новости Крым, 19.10.2026

В Киеве поражены военные предприятия и дата-центр

ВС РФ нанесли массированный удар по военным предприятиям, складам с оружием и дата-центру в Киеве и области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T08:34

2026-10-19T08:34

2026-10-19T08:45

удары по украине

новости сво

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киев

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украина

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар по военным предприятиям, складам с оружием и дата-центру в Киеве и области. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по объектам на Украине", - говорится в сообщении.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины.Российский лидер поручил продолжить нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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киев

киевская область

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, новости сво, вооруженные силы россии, киев, киевская область, украина, министерство обороны рф