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В Киеве поражены военные предприятия и дата-центр
В Киеве поражены военные предприятия и дата-центр - РИА Новости Крым, 19.10.2026
В Киеве поражены военные предприятия и дата-центр
ВС РФ нанесли массированный удар по военным предприятиям, складам с оружием и дата-центру в Киеве и области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T08:34
2026-10-19T08:34
2026-10-19T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар по военным предприятиям, складам с оружием и дата-центру в Киеве и области. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по объектам на Украине", - говорится в сообщении.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины.Российский лидер поручил продолжить нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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удары по украине, новости сво, вооруженные силы россии, киев, киевская область, украина, министерство обороны рф
В Киеве поражены военные предприятия и дата-центр
В Киеве и области поражены военные предприятия и дата-центр - Минобороны РФ
08:34 19.10.2026 (обновлено: 08:45 19.10.2026)