https://crimea.ria.ru/20261019/v-evpatorii-s-marshruta-snimayut-tramvai-iz-za-podtopleniya-putey-1160308427.html
В Евпатории с маршрута снимают трамваи из-за подтопления путей
В Евпатории с маршрута снимают трамваи из-за подтопления путей - РИА Новости Крым, 19.10.2026
В Евпатории с маршрута снимают трамваи из-за подтопления путей
Евпатории из-за непогоды и подтопления путей остановлено движение трамваев по маршруту №1. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T07:40
2026-10-19T07:40
2026-10-19T07:40
евпатория
крымская погода
штормовое предупреждение
общественный транспорт
трамвай
новости крыма
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0c/11/1121778313_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a05198ebc724373a3ec58d0551115c7f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории из-за непогоды и подтопления путей остановлено движение трамваев по маршруту №1. Об этом сообщили в администрации города.Также в администрации отметили, что перевозка пассажиров на маршруте №3 будет проводиться после завершения прочистки путей.Горожан просят учитывать данную информации при планировании поездок по городу на общественном транспорте.Ранее в понедельник также сообщалось, что в Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины, экстренные службы устраняют последствия непогоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма - главное на утро 19 октябряСильные грозовые ливни обрушатся на Крым в понедельникНа Ялту обрушился шторм
евпатория
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0c/11/1121778313_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_df4bd273a39e0bfa0cf35962978dd48f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евпатория, крымская погода, штормовое предупреждение, общественный транспорт, трамвай, новости крыма, крым
В Евпатории с маршрута снимают трамваи из-за подтопления путей
В Евпатории из-за подтопления путей остановлено движение трамваев по маршруту №1