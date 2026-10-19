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Учан-Су разбушевался: маршрут к самому красивому водопаду Крыма закрыт - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Учан-Су разбушевался: маршрут к самому красивому водопаду Крыма закрыт
Учан-Су разбушевался: маршрут к самому красивому водопаду Крыма закрыт - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Учан-Су разбушевался: маршрут к самому красивому водопаду Крыма закрыт
На Южном Берегу Крыма временно закрыли маршрут к водопаду Учан-Су из-за вероятности обвалов. Об этом информирует пресс-служба учреждения "Заповедный Крым". РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T16:51
2026-10-19T16:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. На Южном Берегу Крыма временно закрыли маршрут к водопаду Учан-Су из-за вероятности обвалов. Об этом информирует пресс-служба учреждения "Заповедный Крым".Посещение маршрута запрещено до особого распоряжения дирекции. О возобновлении доступа в учреждении обещают сообщить дополнительно.В понедельник, 19 октября, из-за шторма также закрыли маршруты национального парка "Крымский". На территории региона сохраняется штормовое предупреждение, МЧС рекомендует исключить выход в горнолесную местность, набережные, находиться вблизи деревьев и русел рек.Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кореизе две семьи эвакуированы из зоны подтопленияТуман опустился на ЮБК – дорожная обстановка сложнаяВ Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги
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Учан-Су разбушевался: маршрут к самому красивому водопаду Крыма закрыт

В Крыму временно закрыли маршрут к водопаду Учан-Су из-за непогоды - возможны обвалы

16:51 19.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодопад Учан-Су
Водопад Учан-Су - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. На Южном Берегу Крыма временно закрыли маршрут к водопаду Учан-Су из-за вероятности обвалов. Об этом информирует пресс-служба учреждения "Заповедный Крым".

"В связи с высокой вероятностью обвально-осыпных процессов и падения камней, в целях безопасности временно с 19 октября закрывается маршрут к водопаду "Учан-Су", - сказано в сообщении.

Посещение маршрута запрещено до особого распоряжения дирекции. О возобновлении доступа в учреждении обещают сообщить дополнительно.
В понедельник, 19 октября, из-за шторма также закрыли маршруты национального парка "Крымский". На территории региона сохраняется штормовое предупреждение, МЧС рекомендует исключить выход в горнолесную местность, набережные, находиться вблизи деревьев и русел рек.
Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду.
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