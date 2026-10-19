https://crimea.ria.ru/20261019/tuman-opustilsya-na-yubk---dorozhnaya-obstanovka-slozhnaya-1160325819.html

Туман опустился на ЮБК - дорожная обстановка сложная

Туман опустился на ЮБК - дорожная обстановка сложная - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Туман опустился на ЮБК - дорожная обстановка сложная

Сильные дожди и туман осложняют обстановку на дорогах крымского Южнобережья, предупредили в понедельник в пресс-службе компании "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T15:20

2026-10-19T15:20

2026-10-19T15:20

ситуация на дорогах крыма

крымавтодор

дороги крыма

погода в крыму

новости крыма

штормовое предупреждение

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/13/1160325417_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_067f4244d4f0eb72ddc82b403f773985.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Сильные дожди и туман осложняют обстановку на дорогах крымского Южнобережья, предупредили в понедельник в пресс-службе компании "Крымавтодор"."На Южном берегу Крыма сохраняются сложные погодные условия: сильные дожди и туман осложняют дорожную обстановку. Дорожники продолжают работать на обслуживаемой дорожной сети: устраняют селевые выносы и намывы грунта, очищают проезжую часть и обеспечивают отвод скопившейся воды", – сказано в сообщении.В этой связи на предприятии обратились к водителям с просьбой быть внимательными, соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения в условиях ограниченной видимости.Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Местные жители вместе со спасателями борются с последствиями шторма. По последним данным, в Ялтинском округе выпало - более 200 мм осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Национальный парк в Крыму закрыли для посещения из-за непогодыШторм с четырехметровыми волнами ожидается в КрымуКрым во власти шторма – как полуостров переживает разгул стихии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымавтодор, дороги крыма, погода в крыму, новости крыма, штормовое предупреждение