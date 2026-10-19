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Туман опустился на ЮБК - дорожная обстановка сложная - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Туман опустился на ЮБК - дорожная обстановка сложная
Туман опустился на ЮБК - дорожная обстановка сложная - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Туман опустился на ЮБК - дорожная обстановка сложная
Сильные дожди и туман осложняют обстановку на дорогах крымского Южнобережья, предупредили в понедельник в пресс-службе компании "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T15:20
2026-10-19T15:20
ситуация на дорогах крыма
крымавтодор
дороги крыма
погода в крыму
новости крыма
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Сильные дожди и туман осложняют обстановку на дорогах крымского Южнобережья, предупредили в понедельник в пресс-службе компании "Крымавтодор"."На Южном берегу Крыма сохраняются сложные погодные условия: сильные дожди и туман осложняют дорожную обстановку. Дорожники продолжают работать на обслуживаемой дорожной сети: устраняют селевые выносы и намывы грунта, очищают проезжую часть и обеспечивают отвод скопившейся воды", – сказано в сообщении.В этой связи на предприятии обратились к водителям с просьбой быть внимательными, соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения в условиях ограниченной видимости.Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Местные жители вместе со спасателями борются с последствиями шторма. По последним данным, в Ялтинском округе выпало - более 200 мм осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Национальный парк в Крыму закрыли для посещения из-за непогодыШторм с четырехметровыми волнами ожидается в КрымуКрым во власти шторма – как полуостров переживает разгул стихии
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РИА Новости Крым
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4.7
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крымавтодор, дороги крыма, погода в крыму, новости крыма, штормовое предупреждение
Туман опустился на ЮБК - дорожная обстановка сложная

Сильные дожди и туман осложняют дорожную обстановку в Крыму – "Крымавтодор"

15:20 19.10.2026
 
© КрымавтодорТуман и сильные дожди осложнили обстановку на дорогах Крыма
Туман и сильные дожди осложнили обстановку на дорогах Крыма
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Сильные дожди и туман осложняют обстановку на дорогах крымского Южнобережья, предупредили в понедельник в пресс-службе компании "Крымавтодор".
"На Южном берегу Крыма сохраняются сложные погодные условия: сильные дожди и туман осложняют дорожную обстановку. Дорожники продолжают работать на обслуживаемой дорожной сети: устраняют селевые выносы и намывы грунта, очищают проезжую часть и обеспечивают отвод скопившейся воды", – сказано в сообщении.
© КрымавтодорТуман и сильные дожди осложнили обстановку на дорогах Крыма
Туман и сильные дожди осложнили обстановку на дорогах Крыма
© Крымавтодор
В этой связи на предприятии обратились к водителям с просьбой быть внимательными, соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения в условиях ограниченной видимости.
© КрымавтодорТуман и сильные дожди осложнили обстановку на дорогах Крыма
Туман и сильные дожди осложнили обстановку на дорогах Крыма
© Крымавтодор
Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Местные жители вместе со спасателями борются с последствиями шторма. По последним данным, в Ялтинском округе выпало - более 200 мм осадков.
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