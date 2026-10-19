https://crimea.ria.ru/20261019/tatyanu-montyan-prigovorili-v-donetske-k-polutora-godam-lisheniya-svobody-1160315933.html

Татьяну Монтян* приговорили в Донецке к полутора годам лишения свободы

Татьяну Монтян* приговорили в Донецке к полутора годам лишения свободы - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Татьяну Монтян* приговорили в Донецке к полутора годам лишения свободы

Суд в Донецке вынес приговор блогеру Татьяне Монтян* по делу о призывах к экстремизму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Алексея Калугина. РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T12:01

2026-10-19T12:01

2026-10-19T12:01

донецк

суд

приговор

татьяна монтян*

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Суд в Донецке вынес приговор блогеру Татьяне Монтян* по делу о призывах к экстремизму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Алексея Калугина.Монтян* признали виновной по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета либо СМИ". Защита настаивала на оправдании ввиду неправильной квалификации деяния.Отмечается, что подсудимая просила перенести рассмотрение дела из Донецка в Москву из-за состояния здоровья, но получила отказ. Как отмечается на сайте Ворошиловского суда Донецка, в ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре 2022 года обвиняемая, будучи администратором телеграмм канала, умышленно разместила публикацию, в которой содержится призыв к осуществлению враждебных насильственных действий в отношении группы лиц.Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя** по уголовному делу об оправдании терроризма.Также суд в Москве приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма.*Внесена в перечень террористов и экстремистов в России.** Лицо, признанное иноагентом на территории России, внесен в перечень экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецк

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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