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Татьяну Монтян* приговорили в Донецке к полутора годам лишения свободы - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Татьяну Монтян* приговорили в Донецке к полутора годам лишения свободы
Татьяну Монтян* приговорили в Донецке к полутора годам лишения свободы - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Татьяну Монтян* приговорили в Донецке к полутора годам лишения свободы
Суд в Донецке вынес приговор блогеру Татьяне Монтян* по делу о призывах к экстремизму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Алексея Калугина. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T12:01
2026-10-19T12:01
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суд
приговор
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Суд в Донецке вынес приговор блогеру Татьяне Монтян* по делу о призывах к экстремизму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Алексея Калугина.Монтян* признали виновной по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета либо СМИ". Защита настаивала на оправдании ввиду неправильной квалификации деяния.Отмечается, что подсудимая просила перенести рассмотрение дела из Донецка в Москву из-за состояния здоровья, но получила отказ. Как отмечается на сайте Ворошиловского суда Донецка, в ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре 2022 года обвиняемая, будучи администратором телеграмм канала, умышленно разместила публикацию, в которой содержится призыв к осуществлению враждебных насильственных действий в отношении группы лиц.Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя** по уголовному делу об оправдании терроризма.Также суд в Москве приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма.*Внесена в перечень террористов и экстремистов в России.** Лицо, признанное иноагентом на территории России, внесен в перечень экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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донецк, суд, приговор, татьяна монтян*, новости
Татьяну Монтян* приговорили в Донецке к полутора годам лишения свободы

Донецкий суд приговорил Татьяну Монтян* к полутора годам за призывы к экстремизму

12:01 19.10.2026
 
© t.me/montyan2Татьяна Монтян
Татьяна Монтян
© t.me/montyan2
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Суд в Донецке вынес приговор блогеру Татьяне Монтян* по делу о призывах к экстремизму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Алексея Калугина.

"Монтян* приговорили к полутора годам лишения свободы, при этом меру пресечения в виде подписки о невыезде оставили без изменений до вступления приговора в законную силу, пока Татьяна остается на свободе", — сказал собеседник агентства, отметив, что защита обжалует это решение.

Монтян* признали виновной по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета либо СМИ".
Защита настаивала на оправдании ввиду неправильной квалификации деяния.
Отмечается, что подсудимая просила перенести рассмотрение дела из Донецка в Москву из-за состояния здоровья, но получила отказ.
Как отмечается на сайте Ворошиловского суда Донецка, в ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре 2022 года обвиняемая, будучи администратором телеграмм канала, умышленно разместила публикацию, в которой содержится призыв к осуществлению враждебных насильственных действий в отношении группы лиц.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя** по уголовному делу об оправдании терроризма.
Также суд в Москве приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма.
*Внесена в перечень террористов и экстремистов в России.
** Лицо, признанное иноагентом на территории России, внесен в перечень экстремистов и террористов
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ДонецкСудПриговорТатьяна Монтян*Новости
 
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