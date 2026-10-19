https://crimea.ria.ru/20261019/tatyanu-montyan-prigovorili-v-donetske-k-polutora-godam-lisheniya-svobody-1160315933.html
Татьяну Монтян* приговорили в Донецке к полутора годам лишения свободы
Татьяну Монтян* приговорили в Донецке к полутора годам лишения свободы - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Татьяну Монтян* приговорили в Донецке к полутора годам лишения свободы
Суд в Донецке вынес приговор блогеру Татьяне Монтян* по делу о призывах к экстремизму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Алексея Калугина. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T12:01
2026-10-19T12:01
2026-10-19T12:01
донецк
суд
приговор
татьяна монтян*
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/13/1160315426_0:316:1154:965_1920x0_80_0_0_dc8973dad3d9a857742fa3bcbe9b250f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Суд в Донецке вынес приговор блогеру Татьяне Монтян* по делу о призывах к экстремизму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Алексея Калугина.Монтян* признали виновной по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета либо СМИ". Защита настаивала на оправдании ввиду неправильной квалификации деяния.Отмечается, что подсудимая просила перенести рассмотрение дела из Донецка в Москву из-за состояния здоровья, но получила отказ. Как отмечается на сайте Ворошиловского суда Донецка, в ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре 2022 года обвиняемая, будучи администратором телеграмм канала, умышленно разместила публикацию, в которой содержится призыв к осуществлению враждебных насильственных действий в отношении группы лиц.Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя** по уголовному делу об оправдании терроризма.Также суд в Москве приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма.*Внесена в перечень террористов и экстремистов в России.** Лицо, признанное иноагентом на территории России, внесен в перечень экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/13/1160315426_0:207:1154:1073_1920x0_80_0_0_286c49ca5e2b8e07a12bb97b1e5d10f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, суд, приговор, татьяна монтян*, новости
Татьяну Монтян* приговорили в Донецке к полутора годам лишения свободы
Донецкий суд приговорил Татьяну Монтян* к полутора годам за призывы к экстремизму
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Суд в Донецке вынес приговор блогеру Татьяне Монтян* по делу о призывах к экстремизму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Алексея Калугина.
"Монтян* приговорили к полутора годам лишения свободы, при этом меру пресечения в виде подписки о невыезде оставили без изменений до вступления приговора в законную силу, пока Татьяна остается на свободе", — сказал собеседник агентства, отметив, что защита обжалует это решение.
Монтян* признали виновной по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета либо СМИ".
Защита настаивала на оправдании ввиду неправильной квалификации деяния.
Отмечается, что подсудимая просила перенести рассмотрение дела из Донецка в Москву из-за состояния здоровья, но получила отказ.
Как отмечается на сайте Ворошиловского суда Донецка, в ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре 2022 года обвиняемая, будучи администратором телеграмм канала, умышленно разместила публикацию, в которой содержится призыв к осуществлению враждебных насильственных действий в отношении группы лиц.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал
журналиста и блогера Юрия Дудя** по уголовному делу об оправдании терроризма.
Также суд в Москве приговорил
блогера Арсена Маркаряна к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма.
*Внесена в перечень террористов и экстремистов в России.
** Лицо, признанное иноагентом на территории России, внесен в перечень экстремистов и террористов
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.