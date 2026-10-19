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Судно с грузом для ВСУ разбито в Черном море - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Судно с грузом для ВСУ разбито в Черном море
Судно с грузом для ВСУ разбито в Черном море - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Судно с грузом для ВСУ разбито в Черном море
Вооруженные силы России в понедельник нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу с грузом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в понедельник нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу с грузом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.В военном ведомстве указали, что в воскресенье днем было продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину.Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на понедельник в результате ударов ВС РФ поражены предприятия военной промышленности, объекты хранения крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и центр обработки данных в Киеве и Киевской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, украина, сухогруз, черное море, одесса
Судно с грузом для ВСУ разбито в Черном море

Российские военные нанесли удар по судну с военным грузом для ВСУ в Черном море

18:18 19.10.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоУ берегов Ялты
У берегов Ялты
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в понедельник нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу с грузом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В военном ведомстве указали, что в воскресенье днем было продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину.
"В результате ударов на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на понедельник в результате ударов ВС РФ поражены предприятия военной промышленности, объекты хранения крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и центр обработки данных в Киеве и Киевской области.
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Министерство обороны РФНовости СВОУкраинаСухогрузЧерное мореОдесса
 
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