https://crimea.ria.ru/20261019/sudno-s-gruzom-dlya-vsu-razbito-v-chernom-more-1160332610.html

Судно с грузом для ВСУ разбито в Черном море

Судно с грузом для ВСУ разбито в Черном море - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Судно с грузом для ВСУ разбито в Черном море

Вооруженные силы России в понедельник нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу с грузом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T18:18

2026-10-19T18:18

2026-10-19T18:18

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в понедельник нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу с грузом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.В военном ведомстве указали, что в воскресенье днем было продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину.Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на понедельник в результате ударов ВС РФ поражены предприятия военной промышленности, объекты хранения крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и центр обработки данных в Киеве и Киевской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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