https://crimea.ria.ru/20261019/situatsiya-stabilizirovalas-v-sevastopole-snyali-ogranicheniya-na-zapravkakh-1160328916.html

Ситуация стабилизировалась: в Севастополе сняли ограничения на заправках

Ситуация стабилизировалась: в Севастополе сняли ограничения на заправках - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Ситуация стабилизировалась: в Севастополе сняли ограничения на заправках

В Севастополе с понедельника, 19 октября, снимаются все ограничения на автозаправочных станциях в связи со стабилизацией ситуации с бензином в регионе. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T16:42

2026-10-19T16:42

2026-10-19T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе с понедельника, 19 октября, снимаются все ограничения на автозаправочных станциях в связи со стабилизацией ситуации с бензином в регионе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По его информации, запасов топлива в городе достаточно, чтобы обеспечить его бесперебойную продажу в ближайшее время. Власти рассчитывают, что теперь поставки топлива будут стабильными, и призывают водителей заправляться в плановом режиме, без ажиотажа."Наша задача сейчас - обеспечить свободный доступ к трем основным видам топлива - АИ-92, АИ-95 - и дизелю по цене не выше 100 рублей за литр на всех АЗС. Как минимум в сети АЗС ТЭС это уже так и есть. Заправки "Атан" в Севастополе также движутся в этом направлении", – подчеркнул Развожаев.Другие марки топлива, по его информации, доступны в свободной продаже на АЗС по коммерческим ценам.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается. Сейчас дефицит составляет около 5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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