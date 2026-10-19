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Ситуация стабилизировалась: в Севастополе сняли ограничения на заправках - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Ситуация стабилизировалась: в Севастополе сняли ограничения на заправках
Ситуация стабилизировалась: в Севастополе сняли ограничения на заправках - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Ситуация стабилизировалась: в Севастополе сняли ограничения на заправках
В Севастополе с понедельника, 19 октября, снимаются все ограничения на автозаправочных станциях в связи со стабилизацией ситуации с бензином в регионе. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T16:42
2026-10-19T16:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе с понедельника, 19 октября, снимаются все ограничения на автозаправочных станциях в связи со стабилизацией ситуации с бензином в регионе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По его информации, запасов топлива в городе достаточно, чтобы обеспечить его бесперебойную продажу в ближайшее время. Власти рассчитывают, что теперь поставки топлива будут стабильными, и призывают водителей заправляться в плановом режиме, без ажиотажа."Наша задача сейчас - обеспечить свободный доступ к трем основным видам топлива - АИ-92, АИ-95 - и дизелю по цене не выше 100 рублей за литр на всех АЗС. Как минимум в сети АЗС ТЭС это уже так и есть. Заправки "Атан" в Севастополе также движутся в этом направлении", – подчеркнул Развожаев.Другие марки топлива, по его информации, доступны в свободной продаже на АЗС по коммерческим ценам.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается. Сейчас дефицит составляет около 5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация стабилизировалась: в Севастополе сняли ограничения на заправках

В Севастополе сняли ограничения на продажу бензина на автозаправочных станциях

16:42 19.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе с понедельника, 19 октября, снимаются все ограничения на автозаправочных станциях в связи со стабилизацией ситуации с бензином в регионе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"Ситуация с бензином в Севастополе стабилизировалась. С сегодняшнего дня мы сняли все ограничения на заправках... Сначала мы убрали ограничения по QR-кодам, а теперь сняли и лимиты на заправку", – написал губернатор.
По его информации, запасов топлива в городе достаточно, чтобы обеспечить его бесперебойную продажу в ближайшее время. Власти рассчитывают, что теперь поставки топлива будут стабильными, и призывают водителей заправляться в плановом режиме, без ажиотажа.
"Наша задача сейчас - обеспечить свободный доступ к трем основным видам топлива - АИ-92, АИ-95 - и дизелю по цене не выше 100 рублей за литр на всех АЗС. Как минимум в сети АЗС ТЭС это уже так и есть. Заправки "Атан" в Севастополе также движутся в этом направлении", – подчеркнул Развожаев.
Другие марки топлива, по его информации, доступны в свободной продаже на АЗС по коммерческим ценам.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается. Сейчас дефицит составляет около 5%.
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