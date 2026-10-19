https://crimea.ria.ru/20261019/silnye-grozovye-livni-obrushatsya-na-krym-v-ponedelnik-1160305283.html
Сильные грозовые ливни обрушатся на Крым в понедельник
Сильные грозовые ливни обрушатся на Крым в понедельник - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Сильные грозовые ливни обрушатся на Крым в понедельник
Погоду в Крыму в начале недели будет определять южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы. На полуострове ожидаются очень сильные дожди и ветер. Об... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T00:01
2026-10-19T00:01
2026-10-19T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крым
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/05/1a/1128986111_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_32b00e0027733f22818650e93ec6a607.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму в начале недели будет определять южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы. На полуострове ожидаются очень сильные дожди и ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе облачно. Дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14...16.В Севастополе облачно. Ночью и днем очень сильный дождь. Ветер юго-западный ночью и утром 20-25 м/с, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +15...17.Сильные дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +11...14, днем поднимется до +19.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/05/1a/1128986111_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_09208454da51124f11fac05c3d42ead7.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крымская погода, крым, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Сильные грозовые ливни обрушатся на Крым в понедельник
В Крыму в понедельник ожидаются сильные дожди и штормовой ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму в начале недели будет определять южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы. На полуострове ожидаются очень сильные дожди и ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами усилится до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +9…14; днем +14…19, в горах +10…13", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14...16.
В Севастополе облачно. Ночью и днем очень сильный дождь. Ветер юго-западный ночью и утром 20-25 м/с, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +15...17.
Сильные дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +11...14, днем поднимется до +19.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.