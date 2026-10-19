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Сильные грозовые ливни обрушатся на Крым в понедельник - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Сильные грозовые ливни обрушатся на Крым в понедельник
Сильные грозовые ливни обрушатся на Крым в понедельник - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Сильные грозовые ливни обрушатся на Крым в понедельник
Погоду в Крыму в начале недели будет определять южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы. На полуострове ожидаются очень сильные дожди и ветер. Об... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму в начале недели будет определять южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы. На полуострове ожидаются очень сильные дожди и ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе облачно. Дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14...16.В Севастополе облачно. Ночью и днем очень сильный дождь. Ветер юго-западный ночью и утром 20-25 м/с, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +15...17.Сильные дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +11...14, днем поднимется до +19.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Сильные грозовые ливни обрушатся на Крым в понедельник

В Крыму в понедельник ожидаются сильные дожди и штормовой ветер

00:01 19.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму в начале недели будет определять южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы. На полуострове ожидаются очень сильные дожди и ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами усилится до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +9…14; днем +14…19, в горах +10…13", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14...16.
В Севастополе облачно. Ночью и днем очень сильный дождь. Ветер юго-западный ночью и утром 20-25 м/с, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +15...17.
Сильные дожди ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +11...14, днем поднимется до +19.
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Заголовок открываемого материала
00:01Сильные грозовые ливни обрушатся на Крым в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 19 октября
21:59Атака на Петербург и землетрясение у берегов Крыма: главное за день
21:28Когда на юге Крыма достроят канализационно-насосную станцию
21:06Мировое время отвяжут от вращения Земли
20:46Чтобы было красиво – осенняя высадка цветов проходит в Симферополе
20:27Обойдет рак по смертности: ученые рассказали о скрытой опасности для людей
20:14Важен авторитет: каких подростков чаще вовлекают в преступную деятельность
19:51Россиянку Екатерину Гамову включили в Международный зал славы волейбола
19:43Россиянка впервые победила на чемпионате Европы по настольному теннису
19:38"Не сможем выстоять": Зеленский сделал неутешительный прогноз для Украины
19:29На Ялту обрушился шторм
19:11Что нужно для развития автотуризма в Крыму
18:59Очередная клоунада: Лавров о позиции Зеленского и ЕС по топливной сделке
18:46Грибник заблудился в горах Крыма
18:29Европа поощряет удары ВСУ по России для спасения режима Зеленского - Лавров
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17:19Российские военные разбили судно с грузом для ВСУ близ Одессы
17:09В Севастополе непогода остановила паром и катера
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