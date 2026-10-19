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Семь дронов ВСУ сбили над Севастополем за неделю - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Семь дронов ВСУ сбили над Севастополем за неделю
Семь дронов ВСУ сбили над Севастополем за неделю - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Семь дронов ВСУ сбили над Севастополем за неделю
Семь дронов ВСУ сбили над Севастополем за неделю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T11:24
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Семь дронов ВСУ сбили над Севастополем за неделю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации Развожаева, люди во время атак ВСУ не пострадали, городская инфраструктура не повреждена.Ранее Михаил Развожаев сообщал, что вечером в пятницу над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника. Также три дрона было сбито над Севастополем днем 15 октября.16 октября в Минобороны РФ сообщали, что за неделю российские силы ПВО уничтожили над регионами страны четыре крылатые ракеты "Фламинго", ракету "Нептун", 5695 беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя
Семь дронов ВСУ сбили над Севастополем за неделю

Семь дронов ВСУ сбили над Севастополем за неделю - Развожаев

11:24 19.10.2026 (обновлено: 11:34 19.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М2"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Семь дронов ВСУ сбили над Севастополем за неделю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"За минувшую неделю наши военные нейтрализовали над Севастополем и прилегающей акваторией семь вражеских беспилотников", - написал губернатор.
По информации Развожаева, люди во время атак ВСУ не пострадали, городская инфраструктура не повреждена.
Ранее Михаил Развожаев сообщал, что вечером в пятницу над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника. Также три дрона было сбито над Севастополем днем 15 октября.
16 октября в Минобороны РФ сообщали, что за неделю российские силы ПВО уничтожили над регионами страны четыре крылатые ракеты "Фламинго", ракету "Нептун", 5695 беспилотников ВСУ.
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КрымНовости КрымаМихаил РазвожаевСевастопольНовости Севастополя
 
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