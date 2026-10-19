https://crimea.ria.ru/20261019/russkiy-kod-kak-shkolnikov-istoricheskikh-regionov-rf-vozvraschayut-k-kornyam-1160311644.html

Русский код: как школьников исторических регионов РФ возвращают к корням

Русский код: как школьников исторических регионов РФ возвращают к корням - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Русский код: как школьников исторических регионов РФ возвращают к корням

Чтобы школьники из воссоединенных исторических регионов России сдавали ЕГЭ на достойном уровне, соответствующем общероссийскому, потребуется не менее десяти... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T19:47

2026-10-19T19:47

2026-10-19T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Чтобы школьники из воссоединенных исторических регионов России сдавали ЕГЭ на достойном уровне, соответствующем общероссийскому, потребуется не менее десяти лет. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым высказала учитель русского языка и литературы из Херсонской области Виктория Гринченко, рассказав, с чем ранее пришлось столкнуться в системе образования под гнетом украинских националистов. Как борются с последствиями агрессии киевского режима против русской культуры – на полях Съезда русистов в Севастополе рассказали и ее коллеги-учителя из других регионов страны.Не писали и не читали на русскомНесколько лет назад в Гуманитарно-педагогическом институте Севастопольского государственного университета (СевГУ) сделали потрясшее многих открытие.Валерия Храброва, профессор кафедры "Дидактика, методики и технологии обучения" ГПИ, где готовят в том числе учителей русского языка и литературы, вспоминает: когда в Севастополь приехали ребята из воссоединенных исторических регионов России, чтобы пройти курсы и поступить, было обнаружено, что на уровне общения у них особых проблем нет – русским языком они владеют вполне свободно. Но писать на русском не умеют вовсе.О том, что дети учились исключительно на украинском и оказались изолированы от родной культуры, свидетельствовало их абсолютное незнание произведений русской литературы, мировых классиков, добавила она."То есть, например, то, что мы изучаем в старших классах, – они понятия не имели ни о "Войне и мире", ни о "Преступлении и наказании", ни о "Мастере и Маргарите". И в школах Украины сейчас нет ни одного произведения русской литературы. Это очень печально", – сказала профессор.СевГУ одним из первых высших учебных заведений страны начал помогать ученикам и педагогам из воссоединенных территорий адаптироваться. В специально разработанной программе вуза два года подряд приняли участие около тысячи школьников, которые обучались и отдыхали в Крыму во время летних смен."И мы провели переподготовку учителей русского языка и литературы Энергодара Запорожской области – больше сорока человек. Охватить всех, конечно, невозможно, это огромное количество, но в работе участвуют и другие вузы России", – отметила Храброва.Очень большие надеждыРабота проведена действительно колоссальная, но не меньшая предстоит, считает учитель русского языка и литературы Чаплынской школы № 1 Херсонской области Виктория Гринченко."Я думаю, что не менее десяти лет потребуется, чтобы наши дети на хорошем уровне сдавали ЕГЭ и соответствовали общероссийскому уровню", – считает Виктория Викторовна.По ее словам, то, что она видит сейчас в одиннадцатых классах – беда.Пока школьники Херсонщины учатся по особой программе, не сдают ЕГЭ – есть отсрочка, заявиться на единый государственный экзамен можно на добровольной основе."И мы готовимся, конечно, стараемся, кто-то нанимает репетиторов", – отмечает Гринченко, но признает, что в вузы больших городов страны пока поступают единицы.Она уверена: ситуацию в значительной мере способны изменить единые учебники по русскому языку и литературе, которые обещают направить в школы страны в будущем учебном году."Мы на них возлагаем очень большие надежды", – признается учитель.Повышение квалификации педагогов, в особенности молодых, Виктория Гринченко тоже считает важной задачей, на решение которой потребуются годы."Потому что есть учителя, которые переквалифицировались, но часто "гэкают". Есть педагоги, молодые девочки, которые обучались полностью на украинском, и они, к сожалению, допускают грамматические ошибки. Не всем легко сформулировать какие-то фразы на русском, быстро сориентироваться. То есть, проблемы даже на уровне взрослых людей, а уж ребятам как трудно", – поделилась Гринченко.Педагог с 33-летним стажем, она вспоминает, как будучи простой сельской девчонкой из пгт Нововоронцовка Херсонской области в советские годы поступила в вуз на факультет "Русский язык и литература" без проблем и общалась на русском не хуже городских. Все потому, что даже в селах тогда русский язык изучался на хорошем уровне, и повсюду были как украинские, так и русские школы – нужно было только желание учиться.Когда распался Советский Союз, Виктория Гринченко была еще студенткой. До сих пор помнит, как от единого филологического факультета тогда резко "откололось" украинское отделение, а будущие учителя русского языка и литературы стали людьми второго сорта.Наш общий путьАналогичная ситуация с русским языком у учащихся школ и в Донецкой Народной Республике, говорит заведующая кафедрой русского языка и литературы Мариупольского государственного университета имени А. И. Куинджи" Анна Вусик."У нас такая же проблема, и мы ее будем поднимать. В Мариупольском государственном университете есть специальность "Русский язык", очень многие параллельно учатся и работают. Мы делаем акцент именно на том, что дети столько лет учили украинский язык, и им очень сложно перестроиться", – рассказала Анна Леонидовна.При этом сам переход в русскую языковую среду не был труден, говорит она."Дело в том, что на территории ДНР все говорили на русском языке. То есть, в школах на уроках был украинский, а, на переменах, на улице, дома говорили на русском", – сказала Вусик.В своем докладе, который Анна Вусик подготовила для Съезда русистов в Севастополе, она решила в очередной раз на примере исторических территорий России обратить внимание коллег на то, как важно не только учить детей, но и воспитывать в них осознание себя частью народа и великой русской культуры.И напомнила, что недалеко от Мариуполя есть много поселков с названиями, хорошо известными южнее, например, Ялта, где до сих пор проживают потомки переселенцев из Крыма, основавших и сам Мариуполь. По ее словам, хотя языковая ситуация здесь изменялась в исторические эпохи, русский язык всегда оставался нерушимой связкой, не исчезавшей веками.Педагоги сходятся во мнении, что начатая на Украине антирусская кампания – безусловное зло для людей, освобождать от пут которого теперь приходится целые поколения усилиями всего российского народа.Но хотя путь этот нелегок, он единственно верный, ведь русский язык – это не только фактор консолидации общества. А значит, работаем дальше.Съезд русистов из Республики Крым, Севастополя, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей под названием "Русский язык как фактор консолидации общества и интеграции исторических регионов России" проводился по поручению президента с 7 по 10 октября 2026 года в Севастополе. Мероприятия проходили на площадках музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" и Севастопольского государственного университета (СевГУ).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, школа, русский язык, образование в россии, украина, мнения