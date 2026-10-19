https://crimea.ria.ru/20261019/russkiy-kod-kak-shkolnikov-istoricheskikh-regionov-rf-vozvraschayut-k-kornyam-1160311644.html
Русский код: как школьников исторических регионов РФ возвращают к корням
Русский код: как школьников исторических регионов РФ возвращают к корням - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Русский код: как школьников исторических регионов РФ возвращают к корням
Чтобы школьники из воссоединенных исторических регионов России сдавали ЕГЭ на достойном уровне, соответствующем общероссийскому, потребуется не менее десяти... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T19:47
2026-10-19T19:47
2026-10-19T19:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Чтобы школьники из воссоединенных исторических регионов России сдавали ЕГЭ на достойном уровне, соответствующем общероссийскому, потребуется не менее десяти лет. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым высказала учитель русского языка и литературы из Херсонской области Виктория Гринченко, рассказав, с чем ранее пришлось столкнуться в системе образования под гнетом украинских националистов. Как борются с последствиями агрессии киевского режима против русской культуры – на полях Съезда русистов в Севастополе рассказали и ее коллеги-учителя из других регионов страны.Не писали и не читали на русскомНесколько лет назад в Гуманитарно-педагогическом институте Севастопольского государственного университета (СевГУ) сделали потрясшее многих открытие.Валерия Храброва, профессор кафедры "Дидактика, методики и технологии обучения" ГПИ, где готовят в том числе учителей русского языка и литературы, вспоминает: когда в Севастополь приехали ребята из воссоединенных исторических регионов России, чтобы пройти курсы и поступить, было обнаружено, что на уровне общения у них особых проблем нет – русским языком они владеют вполне свободно. Но писать на русском не умеют вовсе.О том, что дети учились исключительно на украинском и оказались изолированы от родной культуры, свидетельствовало их абсолютное незнание произведений русской литературы, мировых классиков, добавила она."То есть, например, то, что мы изучаем в старших классах, – они понятия не имели ни о "Войне и мире", ни о "Преступлении и наказании", ни о "Мастере и Маргарите". И в школах Украины сейчас нет ни одного произведения русской литературы. Это очень печально", – сказала профессор.СевГУ одним из первых высших учебных заведений страны начал помогать ученикам и педагогам из воссоединенных территорий адаптироваться. В специально разработанной программе вуза два года подряд приняли участие около тысячи школьников, которые обучались и отдыхали в Крыму во время летних смен."И мы провели переподготовку учителей русского языка и литературы Энергодара Запорожской области – больше сорока человек. Охватить всех, конечно, невозможно, это огромное количество, но в работе участвуют и другие вузы России", – отметила Храброва.Очень большие надеждыРабота проведена действительно колоссальная, но не меньшая предстоит, считает учитель русского языка и литературы Чаплынской школы № 1 Херсонской области Виктория Гринченко."Я думаю, что не менее десяти лет потребуется, чтобы наши дети на хорошем уровне сдавали ЕГЭ и соответствовали общероссийскому уровню", – считает Виктория Викторовна.По ее словам, то, что она видит сейчас в одиннадцатых классах – беда.Пока школьники Херсонщины учатся по особой программе, не сдают ЕГЭ – есть отсрочка, заявиться на единый государственный экзамен можно на добровольной основе."И мы готовимся, конечно, стараемся, кто-то нанимает репетиторов", – отмечает Гринченко, но признает, что в вузы больших городов страны пока поступают единицы.Она уверена: ситуацию в значительной мере способны изменить единые учебники по русскому языку и литературе, которые обещают направить в школы страны в будущем учебном году."Мы на них возлагаем очень большие надежды", – признается учитель.Повышение квалификации педагогов, в особенности молодых, Виктория Гринченко тоже считает важной задачей, на решение которой потребуются годы."Потому что есть учителя, которые переквалифицировались, но часто "гэкают". Есть педагоги, молодые девочки, которые обучались полностью на украинском, и они, к сожалению, допускают грамматические ошибки. Не всем легко сформулировать какие-то фразы на русском, быстро сориентироваться. То есть, проблемы даже на уровне взрослых людей, а уж ребятам как трудно", – поделилась Гринченко.Педагог с 33-летним стажем, она вспоминает, как будучи простой сельской девчонкой из пгт Нововоронцовка Херсонской области в советские годы поступила в вуз на факультет "Русский язык и литература" без проблем и общалась на русском не хуже городских. Все потому, что даже в селах тогда русский язык изучался на хорошем уровне, и повсюду были как украинские, так и русские школы – нужно было только желание учиться.Когда распался Советский Союз, Виктория Гринченко была еще студенткой. До сих пор помнит, как от единого филологического факультета тогда резко "откололось" украинское отделение, а будущие учителя русского языка и литературы стали людьми второго сорта.Наш общий путьАналогичная ситуация с русским языком у учащихся школ и в Донецкой Народной Республике, говорит заведующая кафедрой русского языка и литературы Мариупольского государственного университета имени А. И. Куинджи" Анна Вусик."У нас такая же проблема, и мы ее будем поднимать. В Мариупольском государственном университете есть специальность "Русский язык", очень многие параллельно учатся и работают. Мы делаем акцент именно на том, что дети столько лет учили украинский язык, и им очень сложно перестроиться", – рассказала Анна Леонидовна.При этом сам переход в русскую языковую среду не был труден, говорит она."Дело в том, что на территории ДНР все говорили на русском языке. То есть, в школах на уроках был украинский, а, на переменах, на улице, дома говорили на русском", – сказала Вусик.В своем докладе, который Анна Вусик подготовила для Съезда русистов в Севастополе, она решила в очередной раз на примере исторических территорий России обратить внимание коллег на то, как важно не только учить детей, но и воспитывать в них осознание себя частью народа и великой русской культуры.И напомнила, что недалеко от Мариуполя есть много поселков с названиями, хорошо известными южнее, например, Ялта, где до сих пор проживают потомки переселенцев из Крыма, основавших и сам Мариуполь. По ее словам, хотя языковая ситуация здесь изменялась в исторические эпохи, русский язык всегда оставался нерушимой связкой, не исчезавшей веками.Педагоги сходятся во мнении, что начатая на Украине антирусская кампания – безусловное зло для людей, освобождать от пут которого теперь приходится целые поколения усилиями всего российского народа.Но хотя путь этот нелегок, он единственно верный, ведь русский язык – это не только фактор консолидации общества. А значит, работаем дальше.Съезд русистов из Республики Крым, Севастополя, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей под названием "Русский язык как фактор консолидации общества и интеграции исторических регионов России" проводился по поручению президента с 7 по 10 октября 2026 года в Севастополе. Мероприятия проходили на площадках музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" и Севастопольского государственного университета (СевГУ).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новые регионы россии, школа, русский язык, образование в россии, украина, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Чтобы школьники из воссоединенных исторических регионов России сдавали ЕГЭ на достойном уровне, соответствующем общероссийскому, потребуется не менее десяти лет. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым
высказала учитель русского языка и литературы из Херсонской области Виктория Гринченко, рассказав, с чем ранее пришлось столкнуться в системе образования под гнетом украинских националистов. Как борются с последствиями агрессии киевского режима против русской культуры – на полях Съезда русистов в Севастополе рассказали и ее коллеги-учителя из других регионов страны.
Не писали и не читали на русском
Несколько лет назад в Гуманитарно-педагогическом институте Севастопольского государственного университета (СевГУ) сделали потрясшее многих открытие.
Валерия Храброва, профессор кафедры "Дидактика, методики и технологии обучения" ГПИ, где готовят в том числе учителей русского языка и литературы, вспоминает: когда в Севастополь приехали ребята из воссоединенных исторических регионов России, чтобы пройти курсы и поступить, было обнаружено, что на уровне общения у них особых проблем нет – русским языком они владеют вполне свободно. Но писать на русском не умеют вовсе.
"Мы увидели, что обычных правил, самых распространенных и легких, они не знают. И это абсолютно обоснованно. Потому что, вы только вдумайтесь в эту цифру, - около 5 000 школ с русским языком обучения на территории Украины было в 1990 году. А на данный момент не осталось ни одной", – рассказала Валерия Евгеньевна.
О том, что дети учились исключительно на украинском и оказались изолированы от родной культуры, свидетельствовало их абсолютное незнание произведений русской литературы, мировых классиков, добавила она.
"То есть, например, то, что мы изучаем в старших классах, – они понятия не имели ни о "Войне и мире", ни о "Преступлении и наказании", ни о "Мастере и Маргарите". И в школах Украины сейчас нет ни одного произведения русской литературы. Это очень печально", – сказала профессор.
СевГУ одним из первых высших учебных заведений страны начал помогать ученикам и педагогам из воссоединенных территорий адаптироваться. В специально разработанной программе вуза два года подряд приняли участие около тысячи школьников, которые обучались и отдыхали в Крыму во время летних смен.
"И мы провели переподготовку учителей русского языка и литературы Энергодара Запорожской области – больше сорока человек. Охватить всех, конечно, невозможно, это огромное количество, но в работе участвуют и другие вузы России", – отметила Храброва.
Очень большие надежды
Работа проведена действительно колоссальная, но не меньшая предстоит, считает учитель русского языка и литературы Чаплынской школы № 1 Херсонской области Виктория Гринченко.
"Я думаю, что не менее десяти лет потребуется, чтобы наши дети на хорошем уровне сдавали ЕГЭ и соответствовали общероссийскому уровню", – считает Виктория Викторовна.
По ее словам, то, что она видит сейчас в одиннадцатых классах – беда.
"Это пока катастрофа. Сейчас мы обучаем детей, которые не изучали русский язык с начальной школы. Ни к какому ЕГЭ они откровенно не готовы, к сожалению, потому что стали изучать русский с седьмого класса", – подчеркнула педагог.
Пока школьники Херсонщины учатся по особой программе, не сдают ЕГЭ – есть отсрочка, заявиться на единый государственный экзамен можно на добровольной основе.
"И мы готовимся, конечно, стараемся, кто-то нанимает репетиторов", – отмечает Гринченко, но признает, что в вузы больших городов страны пока поступают единицы.
Она уверена: ситуацию в значительной мере способны изменить единые учебники по русскому языку и литературе, которые обещают направить в школы страны в будущем учебном году.
"Мы на них возлагаем очень большие надежды", – признается учитель.
Повышение квалификации педагогов, в особенности молодых, Виктория Гринченко тоже считает важной задачей, на решение которой потребуются годы.
"Потому что есть учителя, которые переквалифицировались, но часто "гэкают". Есть педагоги, молодые девочки, которые обучались полностью на украинском, и они, к сожалению, допускают грамматические ошибки. Не всем легко сформулировать какие-то фразы на русском, быстро сориентироваться. То есть, проблемы даже на уровне взрослых людей, а уж ребятам как трудно", – поделилась Гринченко.
Педагог с 33-летним стажем, она вспоминает, как будучи простой сельской девчонкой из пгт Нововоронцовка Херсонской области в советские годы поступила в вуз на факультет "Русский язык и литература" без проблем и общалась на русском не хуже городских. Все потому, что даже в селах тогда русский язык изучался на хорошем уровне, и повсюду были как украинские, так и русские школы – нужно было только желание учиться.
Когда распался Советский Союз, Виктория Гринченко была еще студенткой. До сих пор помнит, как от единого филологического факультета тогда резко "откололось" украинское отделение, а будущие учителя русского языка и литературы стали людьми второго сорта.
Русская литература стала "зарубежной" и преподавалась на украинском. А после 2017-го, когда в Херсонской области закрылись все русские классы, ей, на тот момент завучу, уже "никак не удавалось отвоевать учебный план, в котором на русский язык отводился хотя бы час".
Наш общий путь
Аналогичная ситуация с русским языком у учащихся школ и в Донецкой Народной Республике, говорит заведующая кафедрой русского языка и литературы Мариупольского государственного университета имени А. И. Куинджи" Анна Вусик.
"У нас такая же проблема, и мы ее будем поднимать. В Мариупольском государственном университете есть специальность "Русский язык", очень многие параллельно учатся и работают. Мы делаем акцент именно на том, что дети столько лет учили украинский язык, и им очень сложно перестроиться", – рассказала Анна Леонидовна.
При этом сам переход в русскую языковую среду не был труден, говорит она.
"Дело в том, что на территории ДНР все говорили на русском языке. То есть, в школах на уроках был украинский, а, на переменах, на улице, дома говорили на русском", – сказала Вусик.
Теперь говорят на русском везде, но учителей русского языка "не хватает однозначно", отмечает она. И в Мариуполе в том числе очень ждут желающих приехать и остаться работать, некоторые договоренности уже есть на ближайшее будущее.
В своем докладе, который Анна Вусик подготовила для Съезда русистов в Севастополе, она решила в очередной раз на примере исторических территорий России обратить внимание коллег на то, как важно не только учить детей, но и воспитывать в них осознание себя частью народа и великой русской культуры.
И напомнила, что недалеко от Мариуполя есть много поселков с названиями, хорошо известными южнее, например, Ялта, где до сих пор проживают потомки переселенцев из Крыма, основавших и сам Мариуполь. По ее словам, хотя языковая ситуация здесь изменялась в исторические эпохи, русский язык всегда оставался нерушимой связкой, не исчезавшей веками.
Педагоги сходятся во мнении, что начатая на Украине антирусская кампания – безусловное зло для людей, освобождать от пут которого теперь приходится целые поколения усилиями всего российского народа.
Но хотя путь этот нелегок, он единственно верный, ведь русский язык – это не только фактор консолидации общества.
"Русский язык и литература – это основа культурного кода нашего народа, тот фундамент, на котором базируется нация и государство", – говорят учителя.
А значит, работаем дальше.
Съезд русистов из Республики Крым, Севастополя, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей под названием "Русский язык как фактор консолидации общества и интеграции исторических регионов России" проводился по поручению президента с 7 по 10 октября 2026 года в Севастополе. Мероприятия проходили на площадках музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" и Севастопольского государственного университета (СевГУ).
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