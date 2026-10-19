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Российские специалисты постепенно возвращаются на АЭС "Бушер" – Лавров

Российские специалисты постепенно возвращаются на АЭС "Бушер" – Лавров - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Российские специалисты постепенно возвращаются на АЭС "Бушер" – Лавров

Россия не намерена отказываться от договоренностей с Ираном в экономической сфере, реализация этих проектов продолжается. В частности, российские специалисты... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T16:58

2026-10-19T16:58

2026-10-19T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Россия не намерена отказываться от договоренностей с Ираном в экономической сфере, реализация этих проектов продолжается. В частности, российские специалисты постепенно возвращаются на атомную электростанцию "Бушер". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.Лавров также указал на большие перспективы сотрудничества в области добычи и транспортировки углеводородов. Российский подрядчик продолжает инженерные изыскания на маршруте будущей железной дороги Решт – Астара и приступит к строительству, как только иранская сторона завершит оформление необходимых документов, добавил он.Глава МИД России также отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 21%, а за первые восемь месяцев нынешнего года вырос более чем на 10%АЭС "Бушер" – атомная электростанция в Иране, возведенная близ города Бушер. Это первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году немецким концерном Kraftwerk Union. В 1980 году работы были остановлены вследствие того, что ФРГ присоединилась к санкциям в отношении Тегерана. В 1995 году правительства России и Ирана подписали соглашение о продолжении строительства Бушерской АЭС.3 марта 2026 года работы на иранском объекте АЭС "Бушер" были полностью остановлены из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Территория АЭС "Бушер" неоднократно подвергалась ударам военных США и Израиля. В начале апреля российские специалисты были планово эвакуированы с территории станции. В августе этого года глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что первые пять специалистов вернулись на АЭС и приступили к выполнению своих профильных задач. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, аэс "бушер", россия, иран, в мире, новости, внешняя политика