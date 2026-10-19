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Российские специалисты постепенно возвращаются на АЭС "Бушер" – Лавров - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Российские специалисты постепенно возвращаются на АЭС "Бушер" – Лавров
Российские специалисты постепенно возвращаются на АЭС "Бушер" – Лавров - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Российские специалисты постепенно возвращаются на АЭС "Бушер" – Лавров
Россия не намерена отказываться от договоренностей с Ираном в экономической сфере, реализация этих проектов продолжается. В частности, российские специалисты... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T16:58
2026-10-19T17:00
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Россия не намерена отказываться от договоренностей с Ираном в экономической сфере, реализация этих проектов продолжается. В частности, российские специалисты постепенно возвращаются на атомную электростанцию "Бушер". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.Лавров также указал на большие перспективы сотрудничества в области добычи и транспортировки углеводородов. Российский подрядчик продолжает инженерные изыскания на маршруте будущей железной дороги Решт – Астара и приступит к строительству, как только иранская сторона завершит оформление необходимых документов, добавил он.Глава МИД России также отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 21%, а за первые восемь месяцев нынешнего года вырос более чем на 10%АЭС "Бушер" – атомная электростанция в Иране, возведенная близ города Бушер. Это первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году немецким концерном Kraftwerk Union. В 1980 году работы были остановлены вследствие того, что ФРГ присоединилась к санкциям в отношении Тегерана. В 1995 году правительства России и Ирана подписали соглашение о продолжении строительства Бушерской АЭС.3 марта 2026 года работы на иранском объекте АЭС "Бушер" были полностью остановлены из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Территория АЭС "Бушер" неоднократно подвергалась ударам военных США и Израиля. В начале апреля российские специалисты были планово эвакуированы с территории станции. В августе этого года глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что первые пять специалистов вернулись на АЭС и приступили к выполнению своих профильных задач. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей лавров, аэс "бушер", россия, иран, в мире, новости, внешняя политика
Российские специалисты постепенно возвращаются на АЭС "Бушер" – Лавров

Россия не намерена отказываться от договоренностей с Ираном в экономике – Лавров

16:58 19.10.2026 (обновлено: 17:00 19.10.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Россия не намерена отказываться от договоренностей с Ираном в экономической сфере, реализация этих проектов продолжается. В частности, российские специалисты постепенно возвращаются на атомную электростанцию "Бушер". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
"Несмотря на упомянутую уже не раз непростую обстановку, Россия не намерена отказываться от реализации договоренностей с Ираном в экономической, инвестиционной сферах. Наши специалисты постепенно возвращаются на атомную электростанцию "Бушер", - сказал глава российского дипведомства.
Лавров также указал на большие перспективы сотрудничества в области добычи и транспортировки углеводородов. Российский подрядчик продолжает инженерные изыскания на маршруте будущей железной дороги Решт – Астара и приступит к строительству, как только иранская сторона завершит оформление необходимых документов, добавил он.
Глава МИД России также отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 21%, а за первые восемь месяцев нынешнего года вырос более чем на 10%
АЭС "Бушер" – атомная электростанция в Иране, возведенная близ города Бушер. Это первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году немецким концерном Kraftwerk Union. В 1980 году работы были остановлены вследствие того, что ФРГ присоединилась к санкциям в отношении Тегерана. В 1995 году правительства России и Ирана подписали соглашение о продолжении строительства Бушерской АЭС.
3 марта 2026 года работы на иранском объекте АЭС "Бушер" были полностью остановлены из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Территория АЭС "Бушер" неоднократно подвергалась ударам военных США и Израиля. В начале апреля российские специалисты были планово эвакуированы с территории станции. В августе этого года глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что первые пять специалистов вернулись на АЭС и приступили к выполнению своих профильных задач.
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Сергей ЛавровАЭС "Бушер"РоссияИранВ миреНовостиВнешняя политика
 
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