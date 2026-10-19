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Россия всегда атаковала только связанные с ВСУ объекты на Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Россия всегда атаковала только связанные с ВСУ объекты на Украине – Лавров
Россия всегда атаковала только связанные с ВСУ объекты на Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Россия всегда атаковала только связанные с ВСУ объекты на Украине – Лавров
Россия никогда не атаковала на Украине гражданскую инфраструктуру, за исключением тех объектов, которые связаны с ВСУ и поставляют им соответствующую военную... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T17:20
2026-10-19T17:20
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Россия никогда не атаковала на Украине гражданскую инфраструктуру, за исключением тех объектов, которые связаны с ВСУ и поставляют им соответствующую военную продукцию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.Лавров также напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который подчеркивал, что не Москва начинала процесс подрыва стабильности на мировых энергетических рынках.Начали это прежде всего Европа и администрация экс-президента США Джо Байдена, когда решили демонстративно и с гордостью отказаться от российских энергоносителей. Евросоюз до сих пор говорит, что они будут эту политику продолжать, указал министр.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины. Российский лидер поручил продолжить нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве поражены военные предприятия и дата-центрОчередная клоунада: Лавров о позиции Зеленского и ЕС по топливной сделкеКремль: удары ВСУ по России – последние проявления агонии Киева
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сергей лавров, россия, новости, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), удары по украине
Россия всегда атаковала только связанные с ВСУ объекты на Украине – Лавров

Россия наносит удары только по связанным с ВСУ объектам на Украине – Лавров

17:20 19.10.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Россия никогда не атаковала на Украине гражданскую инфраструктуру, за исключением тех объектов, которые связаны с ВСУ и поставляют им соответствующую военную продукцию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
"Мы никогда не начинали атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, за исключением тех случаев, когда речь шла об объектах, напрямую поставляющих соответствующую продукцию для вооруженных сил Украины, которые затем осуществляют теракты против российских граждан", - сказал глава российского дипведомства.
Лавров также напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который подчеркивал, что не Москва начинала процесс подрыва стабильности на мировых энергетических рынках.
Начали это прежде всего Европа и администрация экс-президента США Джо Байдена, когда решили демонстративно и с гордостью отказаться от российских энергоносителей. Евросоюз до сих пор говорит, что они будут эту политику продолжать, указал министр.
"Там (на Западе – ред.) есть такие высказывания, что вот русские выигрывают от того, что такой кризис сложился на энергетических рынках, они потирают руки, цены растут, они пополняют свою казну, чтобы продолжать финансировать агрессию, как это называется на Западе, против Украины. Мы не заинтересованы в волатильности цен... Мы как серьезное государство хотим стабильности, нам нужны стабильные цены", - подчеркнул Лавров.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины. Российский лидер поручил продолжить нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам Украины.
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