https://crimea.ria.ru/20261019/rossiya-vsegda-atakovala-tolko-svyazannye-s-vsu-obekty-na-ukraine--lavrov-1160329899.html

Россия всегда атаковала только связанные с ВСУ объекты на Украине – Лавров

Россия всегда атаковала только связанные с ВСУ объекты на Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Россия всегда атаковала только связанные с ВСУ объекты на Украине – Лавров

Россия никогда не атаковала на Украине гражданскую инфраструктуру, за исключением тех объектов, которые связаны с ВСУ и поставляют им соответствующую военную... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T17:20

2026-10-19T17:20

2026-10-19T17:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Россия никогда не атаковала на Украине гражданскую инфраструктуру, за исключением тех объектов, которые связаны с ВСУ и поставляют им соответствующую военную продукцию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.Лавров также напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который подчеркивал, что не Москва начинала процесс подрыва стабильности на мировых энергетических рынках.Начали это прежде всего Европа и администрация экс-президента США Джо Байдена, когда решили демонстративно и с гордостью отказаться от российских энергоносителей. Евросоюз до сих пор говорит, что они будут эту политику продолжать, указал министр.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины. Российский лидер поручил продолжить нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве поражены военные предприятия и дата-центрОчередная клоунада: Лавров о позиции Зеленского и ЕС по топливной сделкеКремль: удары ВСУ по России – последние проявления агонии Киева

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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