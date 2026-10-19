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Ремонт одежды и уроки пения: какие услуги востребованы в Крыму - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Ремонт одежды и уроки пения: какие услуги востребованы в Крыму
Ремонт одежды и уроки пения: какие услуги востребованы в Крыму - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Ремонт одежды и уроки пения: какие услуги востребованы в Крыму
Крымчане стали чаще ремонтировать одежду и технику, а также учиться петь и водить автомобиль. О самых популярных на полуострове услугах РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T18:55
2026-10-19T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Крымчане стали чаще ремонтировать одежду и технику, а также учиться петь и водить автомобиль. О самых популярных на полуострове услугах РИА Новости Крым сообщили эксперты сервиса "Авито Услуги".На втором месте, по данным платформы, – ремонт и обслуживание техники, прибавивший в популярности 22% по итогам сентбря. Чаще всего пользователи интересуются диагностикой техники, заменой термостата и аккумуляторов, а также заправкой фреона."Третью позицию занимает аренда оборудования (+19%). В числе популярных услуг — 3D-моделирование и печать, а также аренда моющих пылесосов. Спрос на компьютерный ремонт увеличился на 14%. Наиболее востребованы диагностика устройств, замена термопасты, сборка компьютеров и чистка систем охлаждения", - продолжили в "Авито Услуги".Замыкает пятерку дополнительное обучение: интерес к таким услугам вырос на 5%, выяснили аналитики. Среди популярных направлений — обучение вождению, постановка голоса и дыхания для выступлений, а также подготовка к поступлению в музыкальную школу.В начале учебного года в Крыму спрос на репетиторов по Основному государственному экзамену (ОГЭ) и Единому государственному экзамену (ЕГЭ) вырос в 1,6–1,9 раза, сообщали ранее в сервисе "Авито Услуги".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вырос спрос на аренду загородных домовВ Крыму втрое вырос спрос на мопеды и электромотоциклыСколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в Крыму
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353
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авито, крым, новости крыма, общество, товары и услуги
Ремонт одежды и уроки пения: какие услуги востребованы в Крыму

Крымчане стали чаще ремонтировать одежду и технику – аналитики

18:55 19.10.2026
 
© Fotolia / Anatoly Tiplyashin / Перейти в фотобанкМикрофон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Крымчане стали чаще ремонтировать одежду и технику, а также учиться петь и водить автомобиль. О самых популярных на полуострове услугах РИА Новости Крым сообщили эксперты сервиса "Авито Услуги".
"Лидируют бытовые услуги: спрос на них вырос на 51%. Среди наиболее востребованных – изготовление автомобильных ключей, а также вышивка и ремонт одежды", – выяснили аналитики сервиса.
На втором месте, по данным платформы, – ремонт и обслуживание техники, прибавивший в популярности 22% по итогам сентбря. Чаще всего пользователи интересуются диагностикой техники, заменой термостата и аккумуляторов, а также заправкой фреона.
"Третью позицию занимает аренда оборудования (+19%). В числе популярных услуг — 3D-моделирование и печать, а также аренда моющих пылесосов. Спрос на компьютерный ремонт увеличился на 14%. Наиболее востребованы диагностика устройств, замена термопасты, сборка компьютеров и чистка систем охлаждения", - продолжили в "Авито Услуги".
Замыкает пятерку дополнительное обучение: интерес к таким услугам вырос на 5%, выяснили аналитики. Среди популярных направлений — обучение вождению, постановка голоса и дыхания для выступлений, а также подготовка к поступлению в музыкальную школу.
В начале учебного года в Крыму спрос на репетиторов по Основному государственному экзамену (ОГЭ) и Единому государственному экзамену (ЕГЭ) вырос в 1,6–1,9 раза, сообщали ранее в сервисе "Авито Услуги".
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