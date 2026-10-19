https://crimea.ria.ru/20261019/putin-provel-vstrechu-s-mishustinym--kabmin-zhdut-kadrovye-perestanovki-1160312132.html

Путин провел встречу с Мишустиным – Кабмин ждут кадровые перестановки

Путин провел встречу с Мишустиным – Кабмин ждут кадровые перестановки - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Путин провел встречу с Мишустиным – Кабмин ждут кадровые перестановки

Президент России Владимир Путин принял предложения главы правительства Михаила Мишустина о кадровых перестановках в Кабмине. Встреча Путина и Мишустина прошла... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T10:28

2026-10-19T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял предложения главы правительства Михаила Мишустина о кадровых перестановках в Кабмине. Встреча Путина и Мишустина прошла утром в Кремле.Как сообщается на сайте правительства РФ, кандидатуры новых членов Кабмина уже направлены в Госдуму. Речь идет о заместителе председателя правительства – руководителе аппарата правительства. На эту должность предложена кандидатура первого заместителя Министра финансов Ирины Окладниковой.На должность заместителя председателя правительства – полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко.На должность заместителя председателя правительства, курирующего в том числе и развитие транспортного комплекса - кандидатура министра транспорта Андрея Никитина.Кроме того, в структуре правительства появляется новая должность – заместитель председателя правительства – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова.На должность министра транспорта предложена кандидатура руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.В пресс-службе подчеркнули, что эти предложения получили поддержку главы государства.В конце сентября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Виталия Савельева с должности вице-премьера. Отставка Савельева была связана с его избранием депутатом Государственной думы РФ девятого созыва.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назначил уполномоченного по защите прав предпринимателейАксенов назначил врио министра промышленности и торговли КрымаГладков назначен послом России в Абхазии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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