https://crimea.ria.ru/20261019/putin-provel-vstrechu-s-mishustinym--kabmin-zhdut-kadrovye-perestanovki-1160312132.html
Путин провел встречу с Мишустиным – Кабмин ждут кадровые перестановки
Путин провел встречу с Мишустиным – Кабмин ждут кадровые перестановки - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Путин провел встречу с Мишустиным – Кабмин ждут кадровые перестановки
Президент России Владимир Путин принял предложения главы правительства Михаила Мишустина о кадровых перестановках в Кабмине. Встреча Путина и Мишустина прошла... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T10:28
2026-10-19T10:28
2026-10-19T10:43
крым
новости крыма
михаил мишустин
владимир путин (политик)
правительство россии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111786/14/1117861498_0:0:3063:1722_1920x0_80_0_0_89508ee778d71f99d0331cb665016746.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял предложения главы правительства Михаила Мишустина о кадровых перестановках в Кабмине. Встреча Путина и Мишустина прошла утром в Кремле.Как сообщается на сайте правительства РФ, кандидатуры новых членов Кабмина уже направлены в Госдуму. Речь идет о заместителе председателя правительства – руководителе аппарата правительства. На эту должность предложена кандидатура первого заместителя Министра финансов Ирины Окладниковой.На должность заместителя председателя правительства – полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко.На должность заместителя председателя правительства, курирующего в том числе и развитие транспортного комплекса - кандидатура министра транспорта Андрея Никитина.Кроме того, в структуре правительства появляется новая должность – заместитель председателя правительства – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова.На должность министра транспорта предложена кандидатура руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.В пресс-службе подчеркнули, что эти предложения получили поддержку главы государства.В конце сентября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Виталия Савельева с должности вице-премьера. Отставка Савельева была связана с его избранием депутатом Государственной думы РФ девятого созыва.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назначил уполномоченного по защите прав предпринимателейАксенов назначил врио министра промышленности и торговли КрымаГладков назначен послом России в Абхазии
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111786/14/1117861498_152:0:2852:2025_1920x0_80_0_0_aba279a3a4f137172333781f57f1b5f9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, михаил мишустин, владимир путин (политик), правительство россии
Путин провел встречу с Мишустиным – Кабмин ждут кадровые перестановки
Путин принял предложения Мишустина о кадровых перестановках в Кабмине
10:28 19.10.2026 (обновлено: 10:43 19.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял предложения главы правительства Михаила Мишустина о кадровых перестановках в Кабмине. Встреча Путина и Мишустина прошла утром в Кремле.
"Наряду с обсуждением актуальных вопросов социально-экономического развития страны Михаил Мишустин представил президенту свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве", - сказано в сообщении.
Как сообщается на сайте правительства
РФ, кандидатуры новых членов Кабмина уже направлены в Госдуму. Речь идет о заместителе председателя правительства – руководителе аппарата правительства. На эту должность предложена кандидатура первого заместителя Министра финансов Ирины Окладниковой.
На должность заместителя председателя правительства – полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
На должность заместителя председателя правительства, курирующего в том числе и развитие транспортного комплекса - кандидатура министра транспорта Андрея Никитина.
Кроме того, в структуре правительства появляется новая должность – заместитель председателя правительства – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова.
На должность министра транспорта предложена кандидатура руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.
В пресс-службе подчеркнули, что эти предложения получили поддержку главы государства.
В конце сентября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Виталия Савельева
с должности вице-премьера. Отставка Савельева была связана с его избранием депутатом Государственной думы РФ девятого созыва.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: