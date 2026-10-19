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Путин провел встречу с Мишустиным – Кабмин ждут кадровые перестановки - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Путин провел встречу с Мишустиным – Кабмин ждут кадровые перестановки
Путин провел встречу с Мишустиным – Кабмин ждут кадровые перестановки - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Путин провел встречу с Мишустиным – Кабмин ждут кадровые перестановки
Президент России Владимир Путин принял предложения главы правительства Михаила Мишустина о кадровых перестановках в Кабмине. Встреча Путина и Мишустина прошла... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T10:28
2026-10-19T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял предложения главы правительства Михаила Мишустина о кадровых перестановках в Кабмине. Встреча Путина и Мишустина прошла утром в Кремле.Как сообщается на сайте правительства РФ, кандидатуры новых членов Кабмина уже направлены в Госдуму. Речь идет о заместителе председателя правительства – руководителе аппарата правительства. На эту должность предложена кандидатура первого заместителя Министра финансов Ирины Окладниковой.На должность заместителя председателя правительства – полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко.На должность заместителя председателя правительства, курирующего в том числе и развитие транспортного комплекса - кандидатура министра транспорта Андрея Никитина.Кроме того, в структуре правительства появляется новая должность – заместитель председателя правительства – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова.На должность министра транспорта предложена кандидатура руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.В пресс-службе подчеркнули, что эти предложения получили поддержку главы государства.В конце сентября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Виталия Савельева с должности вице-премьера. Отставка Савельева была связана с его избранием депутатом Государственной думы РФ девятого созыва.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назначил уполномоченного по защите прав предпринимателейАксенов назначил врио министра промышленности и торговли КрымаГладков назначен послом России в Абхазии
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крым, новости крыма, михаил мишустин, владимир путин (политик), правительство россии
Путин провел встречу с Мишустиным – Кабмин ждут кадровые перестановки

Путин принял предложения Мишустина о кадровых перестановках в Кабмине

10:28 19.10.2026 (обновлено: 10:43 19.10.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин
Президент РФ Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял предложения главы правительства Михаила Мишустина о кадровых перестановках в Кабмине. Встреча Путина и Мишустина прошла утром в Кремле.

"Наряду с обсуждением актуальных вопросов социально-экономического развития страны Михаил Мишустин представил президенту свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве", - сказано в сообщении.

Как сообщается на сайте правительства РФ, кандидатуры новых членов Кабмина уже направлены в Госдуму. Речь идет о заместителе председателя правительства – руководителе аппарата правительства. На эту должность предложена кандидатура первого заместителя Министра финансов Ирины Окладниковой.
На должность заместителя председателя правительства – полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
На должность заместителя председателя правительства, курирующего в том числе и развитие транспортного комплекса - кандидатура министра транспорта Андрея Никитина.
Кроме того, в структуре правительства появляется новая должность – заместитель председателя правительства – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова.
На должность министра транспорта предложена кандидатура руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.
В пресс-службе подчеркнули, что эти предложения получили поддержку главы государства.
В конце сентября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Виталия Савельева с должности вице-премьера. Отставка Савельева была связана с его избранием депутатом Государственной думы РФ девятого созыва.
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КрымНовости КрымаМихаил МишустинВладимир Путин (политик)Правительство России
 
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