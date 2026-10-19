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Президентские выборы на Украине: Зеленский назвал сроки - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Президентские выборы на Украине: Зеленский назвал сроки
Президентские выборы на Украине: Зеленский назвал сроки - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Президентские выборы на Украине: Зеленский назвал сроки
Выборы президента Украины могут состояться через полгода после завершения боевых действий. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский сказал в интервью... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T13:42
2026-10-19T13:42
владимир зеленский
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Выборы президента Украины могут состояться через полгода после завершения боевых действий. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу NBC.Он также напомнил о своем прежнем условии, что для проведения президентских выборов на Украине необходимо прекращение огня хотя бы на 60 дней.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента, Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также глава Белого дома призвал провести выборы на Украине.В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что глава киевского режима обставил гипотетическое проведение выборов на Украине заведомо неприемлемыми условиями, поэтому никакого прекращения огня не будет.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не сможем выстоять": Зеленский сделал неутешительный прогноз для УкраиныЛукашенко назвал сроки окончания конфликта на УкраинеОкружение Зеленского планирует против него переворот
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владимир зеленский, выборы, украина, новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины)
Президентские выборы на Украине: Зеленский назвал сроки

Зеленский назвал условия и сроки проведения президентских выборов на Украине

13:42 19.10.2026
 
© AP Photo Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Выборы президента Украины могут состояться через полгода после завершения боевых действий. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу NBC.
"Нам потребуется полгода после окончания войны, чтобы подготовиться к выборам", – сказал Зеленский.
Он также напомнил о своем прежнем условии, что для проведения президентских выборов на Украине необходимо прекращение огня хотя бы на 60 дней.
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15 октября, 15:00
Условия Зеленского по выборам неприемлемы - МИД
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента, Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также глава Белого дома призвал провести выборы на Украине.
В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что глава киевского режима обставил гипотетическое проведение выборов на Украине заведомо неприемлемыми условиями, поэтому никакого прекращения огня не будет.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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