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Потоп в Испании: четыре человека погибли из-за непогоды - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Потоп в Испании: четыре человека погибли из-за непогоды
Потоп в Испании: четыре человека погибли из-за непогоды - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Потоп в Испании: четыре человека погибли из-за непогоды
Четыре человека погибли в Испании из-за проливных дождей, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Cadena SER. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T17:34
2026-10-19T17:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли в Испании из-за проливных дождей, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.Как отмечает агентство EFE, реки выходят из берегов, люди оказываются заблокированы на крышах домов. По данным агентства, после ночи интенсивных осадков власти приняли решение ввести ограничения на передвижение в муниципалитетах на юге побережья Валенсии и севере Аликанте, пострадавших от ливней.Также сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Местные жители вместе со спасателями борются с последствиями шторма. По последним данным, в Ялтинском округе выпало - более 200 мм осадков. Две семьи эвакуированы в Кореизе из-за сильной непогоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туман опустился на ЮБК - дорожная обстановка сложнаяАвария обесточила десяток населенных пунктов в КрымуПочти 300 человек устраняют последствия непогоды в Севастополе
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96
news.crimea@rian.ru
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испания, погода, новости, в мире, происшествия
Потоп в Испании: четыре человека погибли из-за непогоды

Жертвами непогоды в Испании стали четыре человека

17:34 19.10.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия ливня. Архивное фото
Последствия ливня. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли в Испании из-за проливных дождей, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.
"Четыре человека погибли", - говорится в публикации.
Как отмечает агентство EFE, реки выходят из берегов, люди оказываются заблокированы на крышах домов. По данным агентства, после ночи интенсивных осадков власти приняли решение ввести ограничения на передвижение в муниципалитетах на юге побережья Валенсии и севере Аликанте, пострадавших от ливней.
Также сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Местные жители вместе со спасателями борются с последствиями шторма. По последним данным, в Ялтинском округе выпало - более 200 мм осадков. Две семьи эвакуированы в Кореизе из-за сильной непогоды.
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