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Поток несется с гор - в Кореизе спасатели ликвидируют последствия непогоды - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Поток несется с гор - в Кореизе спасатели ликвидируют последствия непогоды
Поток несется с гор - в Кореизе спасатели ликвидируют последствия непогоды - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Поток несется с гор - в Кореизе спасатели ликвидируют последствия непогоды
"В доме находиться страшно, поток камни несет - в доме гул стоит", - признается корреспонденту РИА Новости Крым жительница Кореиза Наталья. Она стоит на крыльце РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T16:36
2026-10-19T16:36
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КОРЕИЗ, 19 окт – РИА Новости Крым. "В доме находиться страшно, поток камни несет - в доме гул стоит", - признается корреспонденту РИА Новости Крым жительница Кореиза Наталья. Она стоит на крыльце своего жилища, укутавшись в халат, наблюдает за мощным потоком грязной воды, который снес ее красивый цветущий палисадник, за работой спасателей, которые вылавливают из бурлящего потока булыжники, укладывают мешки с песком. Наталья наблюдает за потопом и волнуется, но то, как споро работает МЧС ее успокаивает.В поселке Кореиз городского округа Ялта, где за последние дни выпало более 200 мм осадков, спасатели МЧС России продолжают ликвидировать последствия непогоды. По данным ведомства, группировка сил и средств на месте происшествия наращивается. К работам привлечены дополнительные аэромобильные группы из Симферополя численностью более 40 человек. На месте организована работа оперативного штаба. С помощью техники спасатели расчищают селевые потоки, работа машин заглушает шум дождя и гул разбушевавшейся реки. Подоспевший грузовик чудом протискивается по узким удочкам, заставляя зевак сбиться в кучки поплотнее. Сейчас мешки с песком важнее любых кадров для соцсетей. Основная работа сосредоточена на двух участках. На улице Родниковой вода зашла в частный сектор и движется вдоль огородов. Отступать, случись что, придется огородами. На улице Токмаковых разрушена подпорная стена — там проводится установка временных дамб для отвода воды от жилых домов. В частном секторе, где находятся люди выше по течению, спасатели выставили пост безопасности и определили отходной путь через огороды для возможной эвакуации жителей. Всего для ликвидации происшествия привлечено от РСЧС 88 человек и 17 единиц техники, от МЧС России — 49 человек и 11 единиц техники. Местные жители переживают подобные ситуации не впервые. Так, жительница Кореиза Наталья, с которой пообщался корреспондент РИА Новости Крым, рассказала, что это уже третий потоп на ее памяти. В Кореиз из Ялты она перебралась в 2017 году. По ее словам, стихия разрушила палисадник возле дома, а сама Наталья оказалась отрезана от привычной инфраструктуры. Несмотря на угрозу, эвакуироваться женщина не планирует. Еще рассказывает, что раньше, в 2021 году, вода уже подступала к ее дому. "Я пришла, у меня по этой дороге река шла под окном, под моим окном. Я переходила вброд сюда", — вспоминает она.Сейчас, по ее словам, ситуация немного улучшилась, но женщина все равно собрала сумку с необходимыми вещами на случай экстренной эвакуации. По словам Натальи, из-за аварийного состояния наклоненного после потопа столба на верхней улице был обесточен весь район. "Где-то уже около часа нет света. Вот недавно отключили", - уточняет она, продолжая наблюдать за работой спасателей. Как отмечают в МЧС, обстановка находится на контроле оперативного штаба, и при необходимости людям будет оказана вся необходимая помощь. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Местные жители вместе со спасателями борются с последствиями шторма.В поселке созданы два боевых участка для ликвидации последствий паводка. На улице Родниковой вода зашла в частный сектор и движется вдоль огородов, на Токмаковых разрушена подпорная стена. Проводится установка временных дамб для отвода воды от жилых домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туман опустился на ЮБК - дорожная обстановка сложнаяАвария обесточила десяток населенных пунктов в КрымуКрым во власти шторма - как полуостров переживает разгул стихии
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Поток несется с гор - в Кореизе спасатели ликвидируют последствия непогоды

В Кореизе спасатели ликвидируют последствия мощного потопа: работают два участка

16:36 19.10.2026
 
© Светлана Шевченко в МАКССитуация в Кореизе 19 октбр 2026 года
Ситуация в Кореизе 19 октбр 2026 года
© Светлана Шевченко в МАКС
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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КОРЕИЗ, 19 окт – РИА Новости Крым. "В доме находиться страшно, поток камни несет - в доме гул стоит", - признается корреспонденту РИА Новости Крым жительница Кореиза Наталья. Она стоит на крыльце своего жилища, укутавшись в халат, наблюдает за мощным потоком грязной воды, который снес ее красивый цветущий палисадник, за работой спасателей, которые вылавливают из бурлящего потока булыжники, укладывают мешки с песком. Наталья наблюдает за потопом и волнуется, но то, как споро работает МЧС ее успокаивает.
"Сумку, конечно, с вещами и документами приготовила, но эвакуироваться не собираюсь. В МЧС все делают для нашего спасения и чтобы ситуация не усугубилась. Уровень воды падает. Теперь главное - ночь продержаться, а там легче будет", - рассуждает она.
В поселке Кореиз городского округа Ялта, где за последние дни выпало более 200 мм осадков, спасатели МЧС России продолжают ликвидировать последствия непогоды.
По данным ведомства, группировка сил и средств на месте происшествия наращивается. К работам привлечены дополнительные аэромобильные группы из Симферополя численностью более 40 человек. На месте организована работа оперативного штаба.
С помощью техники спасатели расчищают селевые потоки, работа машин заглушает шум дождя и гул разбушевавшейся реки.
Подоспевший грузовик чудом протискивается по узким удочкам, заставляя зевак сбиться в кучки поплотнее. Сейчас мешки с песком важнее любых кадров для соцсетей.
Основная работа сосредоточена на двух участках. На улице Родниковой вода зашла в частный сектор и движется вдоль огородов. Отступать, случись что, придется огородами.
На улице Токмаковых разрушена подпорная стена — там проводится установка временных дамб для отвода воды от жилых домов.
В частном секторе, где находятся люди выше по течению, спасатели выставили пост безопасности и определили отходной путь через огороды для возможной эвакуации жителей.
Всего для ликвидации происшествия привлечено от РСЧС 88 человек и 17 единиц техники, от МЧС России — 49 человек и 11 единиц техники.
Местные жители переживают подобные ситуации не впервые. Так, жительница Кореиза Наталья, с которой пообщался корреспондент РИА Новости Крым, рассказала, что это уже третий потоп на ее памяти. В Кореиз из Ялты она перебралась в 2017 году.
"Первый такой потоп был в 2021 году, потом в 2024-м. И вот сейчас. После сильных дождей, они с субботы шли, русло начало наполняться. Вот результат", - делится женщина.
По ее словам, стихия разрушила палисадник возле дома, а сама Наталья оказалась отрезана от привычной инфраструктуры. Несмотря на угрозу, эвакуироваться женщина не планирует.
"Я уверена, что будет все хорошо. Но страшно, конечно, потому что подо мной же под домом река течет. А ощущение такое, как будто ты в водопаде находишься, и камни перекручиваются под тобой", — говорит она.
Еще рассказывает, что раньше, в 2021 году, вода уже подступала к ее дому.
"Я пришла, у меня по этой дороге река шла под окном, под моим окном. Я переходила вброд сюда", — вспоминает она.
Сейчас, по ее словам, ситуация немного улучшилась, но женщина все равно собрала сумку с необходимыми вещами на случай экстренной эвакуации. По словам Натальи, из-за аварийного состояния наклоненного после потопа столба на верхней улице был обесточен весь район.
"Где-то уже около часа нет света. Вот недавно отключили", - уточняет она, продолжая наблюдать за работой спасателей.
Как отмечают в МЧС, обстановка находится на контроле оперативного штаба, и при необходимости людям будет оказана вся необходимая помощь.
"Задействована аэромобильная группировка главного управления. Проводится проверка всех жилых помещений. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Сил и средств для ликвидации достаточно", - уверяет замначальника ГУ МЧС РОССИИ по Крыму полковник Андрей Павлюченко.
© Светлана Шевченко в МАКССитуация в Кореизе 19 октбр 2026 года
Ситуация в Кореизе 19 октбр 2026 года
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Ситуация в Кореизе 19 октбр 2026 года
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© Светлана Шевченко в МАКССитуация в Кореизе 19 октбр 2026 года
Ситуация в Кореизе 19 октбр 2026 года
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Ситуация в Кореизе 19 октбр 2026 года
© Светлана Шевченко в МАКС
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Ситуация в Кореизе 19 октбр 2026 года
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Ликвидация последствий схода ливневых потоков в Кореизе
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Ликвидация последствий схода ливневых потоков в Кореизе
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© МЧС Республики КрымЛиквидация последствий схода ливневых потоков в Кореизе
Ликвидация последствий схода ливневых потоков в Кореизе
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Ликвидация последствий схода ливневых потоков в Кореизе
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Ликвидация последствий схода ливневых потоков в Кореизе
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Ликвидация последствий схода ливневых потоков в Кореизе
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Ликвидация последствий схода ливневых потоков в Кореизе
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Ликвидация последствий схода ливневых потоков в Кореизе
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Ликвидация последствий схода ливневых потоков в Кореизе
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Ликвидация последствий схода ливневых потоков в Кореизе
© МЧС Республики Крым
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Последствия ливня в Кореизе. 19 октября 2016 года
© РИА Новости Крым
В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Местные жители вместе со спасателями борются с последствиями шторма.
В поселке созданы два боевых участка для ликвидации последствий паводка. На улице Родниковой вода зашла в частный сектор и движется вдоль огородов, на Токмаковых разрушена подпорная стена. Проводится установка временных дамб для отвода воды от жилых домов.
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