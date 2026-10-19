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Пострадавший при атаке на пригород Воронежа 4-летний мальчик умер в реанимации - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Пострадавший при атаке на пригород Воронежа 4-летний мальчик умер в реанимации
Пострадавший при атаке на пригород Воронежа 4-летний мальчик умер в реанимации - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Пострадавший при атаке на пригород Воронежа 4-летний мальчик умер в реанимации
В больнице Воронежской области умер 4-летний мальчик, пострадавший в результате украинской атаки 28 сентября. Об этом сообщил губернатор Воронежской области... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T18:07
2026-10-19T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В больнице Воронежской области умер 4-летний мальчик, пострадавший в результате украинской атаки 28 сентября. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале в МАКС.28 сентября трое детей и женщина получили ранения в результате падения украинского беспилотника на Воронеж. Двое детей 4 и 7 лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. 11-летнему ребенку оказали помощь на месте. Женщина была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.Он подчеркнул, врачи почти месяц делали все возможное, чтобы спасти жизнь малыша, но тяжесть ранений не оставила шансов. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким мальчика и пообещал оказать необходимую помощь.Гусев также отметил, что сестра мальчика продолжает лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Петербург: один человек погиб и пятеро пострадалиТрое детей пострадали при массированной атаке ВСУ на Ленинградскую областьБолее 10 тысяч мирных россиян пострадали от атак ВСУ
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воронеж, новости, атаки всу, александр гусев, дети, происшествия
Пострадавший при атаке на пригород Воронежа 4-летний мальчик умер в реанимации

Пострадавший при атаке на пригород Воронежа 4-летний мальчик умер в реанимации

18:07 19.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В больнице Воронежской области умер 4-летний мальчик, пострадавший в результате украинской атаки 28 сентября. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале в МАКС.
28 сентября трое детей и женщина получили ранения в результате падения украинского беспилотника на Воронеж. Двое детей 4 и 7 лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. 11-летнему ребенку оказали помощь на месте. Женщина была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.
"Трагические новости пришли от наших врачей. В реанимации скончался мальчик 2022 года рождения, госпитализированный в крайне тяжелом состоянии после атаки БПЛА на пригород Воронежа утром 28 сентября", – написал Гусев.
Он подчеркнул, врачи почти месяц делали все возможное, чтобы спасти жизнь малыша, но тяжесть ранений не оставила шансов. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким мальчика и пообещал оказать необходимую помощь.
Гусев также отметил, что сестра мальчика продолжает лечение.
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ВоронежНовостиАтаки ВСУАлександр ГусевдетиПроисшествия
 
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