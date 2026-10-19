https://crimea.ria.ru/20261019/postradavshiy-pri-atake-na-prigorod-voronezha-4-letniy-malchik-umer-v-reanimatsii-1160331333.html

Пострадавший при атаке на пригород Воронежа 4-летний мальчик умер в реанимации

Пострадавший при атаке на пригород Воронежа 4-летний мальчик умер в реанимации - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Пострадавший при атаке на пригород Воронежа 4-летний мальчик умер в реанимации

В больнице Воронежской области умер 4-летний мальчик, пострадавший в результате украинской атаки 28 сентября. Об этом сообщил губернатор Воронежской области... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T18:07

2026-10-19T18:07

2026-10-19T18:07

воронеж

новости

атаки всу

александр гусев

дети

происшествия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/0c/1158431291_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_02653ab9fab56adc043b9514224998c1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В больнице Воронежской области умер 4-летний мальчик, пострадавший в результате украинской атаки 28 сентября. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале в МАКС.28 сентября трое детей и женщина получили ранения в результате падения украинского беспилотника на Воронеж. Двое детей 4 и 7 лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. 11-летнему ребенку оказали помощь на месте. Женщина была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.Он подчеркнул, врачи почти месяц делали все возможное, чтобы спасти жизнь малыша, но тяжесть ранений не оставила шансов. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким мальчика и пообещал оказать необходимую помощь.Гусев также отметил, что сестра мальчика продолжает лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Петербург: один человек погиб и пятеро пострадалиТрое детей пострадали при массированной атаке ВСУ на Ленинградскую областьБолее 10 тысяч мирных россиян пострадали от атак ВСУ

воронеж

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, новости, атаки всу, александр гусев, дети, происшествия