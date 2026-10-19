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Поставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая

Поставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Поставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая

Если трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США на полях саммита АТЭК в КНР произойдет, она сможет приблизить окончание конфликта на Украине, но не... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T18:42

2026-10-19T18:42

2026-10-19T18:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Если трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США на полях саммита АТЭК в КНР произойдет, она сможет приблизить окончание конфликта на Украине, но не поставит в нем окончательную точку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.На днях американское издание The Wall Street Journal сообщило, что трехсторонний саммит РФ, США и Китая, на котором будет решаться вопрос о прекращении конфликта на Украине, состоится в ноябре, якобы договоренности об этом уже есть, причем Россия намерена договариваться на выгодных для себя условиях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил WSJ, что "все три стороны признают гипотетическую возможность такой встречи" на саммите АТЭК в Китае, однако окончательное решение еще не принято.По словам Михайлова, учитывая беспредел, который сегодня творится в Европе, как сторону переговоров ее теперь можно не учитывать, а значит, если такой трехсторонний саммит состоится, то будет очень значимым."На нем соберутся три самых основных международных игрока – это Россия, Китай и США. И конечно, если диалог состоится, это приблизит какую-то точку в войне", – сказал Михайлов.Однако эта точка не будет последней и приблизить окончание конфликта сама по себе эта встреча не может, считает политолог.Искра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и США При этом, несмотря на шатание в Европе, совершенно нельзя сбрасывать со счетов влияние британцев и прочих европейских элит, "которых привели к власти на волне русофобии и которые держатся за власть такими же заявлениями, какими все время и до сих пор держался Зеленский", добавил политолог.Путин обозначил главные принципы партнерства в БРИКС6 октября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что практическая проработка трехсторонней встречи президентов РФ Владимира Путина, США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина еще не начиналась, но об этой идее знают все три лидера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа поощряет удары ВСУ по России для спасения режима Зеленского - Лавров Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о Зеленском Запад разрабатывает план блокады Балтийского моря - Патрушев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, евгений михайлов, политика, сша, китай, россия, украина, европа