https://crimea.ria.ru/20261019/postavit-li-tochku-v-konflikte-na-ukraine-sammit-rossii-ssha-i-kitaya-1160320403.html
Поставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая
Поставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Поставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая
Если трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США на полях саммита АТЭК в КНР произойдет, она сможет приблизить окончание конфликта на Украине, но не... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T18:42
2026-10-19T18:42
2026-10-19T18:42
мнения
евгений михайлов
политика
сша
китай
россия
украина
европа
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/13/1160321579_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_aab874f71fca413c4a3af7ccb024b168.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Если трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США на полях саммита АТЭК в КНР произойдет, она сможет приблизить окончание конфликта на Украине, но не поставит в нем окончательную точку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.На днях американское издание The Wall Street Journal сообщило, что трехсторонний саммит РФ, США и Китая, на котором будет решаться вопрос о прекращении конфликта на Украине, состоится в ноябре, якобы договоренности об этом уже есть, причем Россия намерена договариваться на выгодных для себя условиях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил WSJ, что "все три стороны признают гипотетическую возможность такой встречи" на саммите АТЭК в Китае, однако окончательное решение еще не принято.По словам Михайлова, учитывая беспредел, который сегодня творится в Европе, как сторону переговоров ее теперь можно не учитывать, а значит, если такой трехсторонний саммит состоится, то будет очень значимым."На нем соберутся три самых основных международных игрока – это Россия, Китай и США. И конечно, если диалог состоится, это приблизит какую-то точку в войне", – сказал Михайлов.Однако эта точка не будет последней и приблизить окончание конфликта сама по себе эта встреча не может, считает политолог.Искра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и США При этом, несмотря на шатание в Европе, совершенно нельзя сбрасывать со счетов влияние британцев и прочих европейских элит, "которых привели к власти на волне русофобии и которые держатся за власть такими же заявлениями, какими все время и до сих пор держался Зеленский", добавил политолог.Путин обозначил главные принципы партнерства в БРИКС6 октября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что практическая проработка трехсторонней встречи президентов РФ Владимира Путина, США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина еще не начиналась, но об этой идее знают все три лидера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа поощряет удары ВСУ по России для спасения режима Зеленского - Лавров Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о Зеленском Запад разрабатывает план блокады Балтийского моря - Патрушев
сша
китай
россия
украина
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/13/1160321579_128:0:1152:768_1920x0_80_0_0_772a2e907967ff64fb1023189d260456.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, евгений михайлов, политика, сша, китай, россия, украина, европа
Поставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая
Трехсторонний саммит РФ, США и Китая приблизит окончание конфликта на Украине – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым.
Если трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США на полях саммита АТЭК в КНР произойдет, она сможет приблизить окончание конфликта на Украине, но не поставит в нем окончательную точку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.
На днях американское издание The Wall Street Journal сообщило, что трехсторонний саммит РФ, США и Китая, на котором будет решаться вопрос о прекращении конфликта на Украине, состоится в ноябре, якобы договоренности об этом уже есть, причем Россия намерена договариваться на выгодных для себя условиях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил WSJ, что "все три стороны признают гипотетическую возможность такой встречи" на саммите АТЭК в Китае, однако окончательное решение еще не принято.
По словам Михайлова, учитывая беспредел, который сегодня творится в Европе, как сторону переговоров ее теперь можно не учитывать, а значит, если такой трехсторонний саммит состоится, то будет очень значимым.
"На нем соберутся три самых основных международных игрока – это Россия, Китай и США. И конечно, если диалог состоится, это приблизит какую-то точку в войне", – сказал Михайлов.
Однако эта точка не будет последней и приблизить окончание конфликта сама по себе эта встреча не может, считает политолог.
"На самом деле, основную точку в войне сделают наши военные прежде всего своими успехами. И пока этот саммит, может быть, готовится, мы же не сидим на месте. И сейчас наши ребята, наши ударные силы делают максимум для того, чтобы тот же американец увидел, что уже действительно пора разговаривать. И те же китайцы, которые зарабатывают и на нас, и на Киеве поставками оборудования, убедились, что надо заканчивать и переходить к другим системам взаимодействия", – сказал Михайлов.
При этом, несмотря на шатание в Европе, совершенно нельзя сбрасывать со счетов влияние британцев и прочих европейских элит, "которых привели к власти на волне русофобии и которые держатся за власть такими же заявлениями, какими все время и до сих пор держался Зеленский", добавил политолог.
"Им нужна война с Россией. Им нужно все проблемы, которые происходят в Европе, перекинуть на русских, вступить в какой-то конфликт. И вот если три державы – мы, Китай и США – будем о чем-то договариваться, то надо будет договариваться о том, чтобы "приземлить" сразу мысли Европейского Союза и Британии, поставить их в русло, чтобы они не дергались. То есть сесть за стол переговоров и определиться с новым фактическим миропорядком", – считает Михайлов.
6 октября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что практическая проработка трехсторонней встречи президентов РФ Владимира Путина, США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина еще не начиналась, но об этой идее знают все три лидера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: