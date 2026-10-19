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Последнее плавание фрегата "Паллада" в инфографике РИА Новости Крым
Последнее плавание фрегата "Паллада" в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Последнее плавание фрегата "Паллада" в инфографике РИА Новости Крым
19 октября 1852 года в кругосветное плавание отправился фрегат "Паллада". Главной целью плавания была Япония, куда с дипломатической миссией был отправлен... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T16:05
2026-10-19T16:05
2026-10-19T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. 19 октября 1852 года в кругосветное плавание отправился фрегат "Паллада". Главной целью плавания была Япония, куда с дипломатической миссией был отправлен вице-адмирал граф Евфимий Путятин. Миссия Путятина также состояла в том, чтобы убедить японцев: Россия не нуждается в новых территориях, но установление границ в этом районе было бы лучшим залогом мирных отношений.Проводить корабль в плавание приехал и первый его командир, капитан-лейтенант Павел Нахимов. А в дальнее плавание фрегат уходил под командованием капитан-лейтенанта Ивана Унковского. В составе экипажа было 426 матросов и офицеров.Результатом экспедиции стал Симодский трактат – первое дипломатическое соглашение между Россией и Японией. Подписан 7 февраля 1855 года в японском Симоде российским уполномоченным вице-адмиралом Евфимием Путятиным и уполномоченными Японии Цуцуи Масанори и Кавадзи Тосиакирой.Согласно договору, состоявшему из девяти статей, между Россией и Японией устанавливались "постоянный мир и искренняя дружба". Подданные одной стороны получали защиту и покровительство на территории другой, обеспечивалась неприкосновенность их собственности. Для русских судов открывались порты Хакодатэ, Нагасаки и Симода, где разрешались торговые сделки в ограниченных размерах и под присмотром японских чиновников. В открытых портах граждане России получали право экстерриториальности, на территории одного из них предусматривалось наличие русского консула.В договоре была определена линия русско-японской границы. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи отошли к Японии. Сахалин объявлялся неразделенной демилитаризованной зоной, что отвечало интересам России, продолжавшей активную колонизацию острова.24 октября 1857 года в Нагасаки Путятин и японские уполномоченные заключили "Дополнительный трактат" к Симодскому договору, расширивший возможности для российской торговли в открытых портах Японии.В 1875 году согласно Санкт-Петербургскому договору, Сахалин был передан в собственность России в обмен на 18 Курильских островов.Факты о фрегате "Паллада" - в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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япония, россия, военно-морской флот рф, история
Последнее плавание фрегата "Паллада" в инфографике РИА Новости Крым
Последнее плавание "Паллады" и Симодский трактат в инфографике РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. 19 октября 1852 года в кругосветное плавание отправился фрегат "Паллада". Главной целью плавания была Япония, куда с дипломатической миссией был отправлен вице-адмирал граф Евфимий Путятин. Миссия Путятина также состояла в том, чтобы убедить японцев: Россия не нуждается в новых территориях, но установление границ в этом районе было бы лучшим залогом мирных отношений.
Проводить корабль в плавание приехал и первый его командир, капитан-лейтенант Павел Нахимов. А в дальнее плавание фрегат уходил под командованием капитан-лейтенанта Ивана Унковского. В составе экипажа было 426 матросов и офицеров.
Результатом экспедиции стал Симодский трактат – первое дипломатическое соглашение между Россией и Японией. Подписан 7 февраля 1855 года в японском Симоде российским уполномоченным вице-адмиралом Евфимием Путятиным и уполномоченными Японии Цуцуи Масанори и Кавадзи Тосиакирой.
Согласно договору, состоявшему из девяти статей, между Россией и Японией устанавливались "постоянный мир и искренняя дружба". Подданные одной стороны получали защиту и покровительство на территории другой, обеспечивалась неприкосновенность их собственности. Для русских судов открывались порты Хакодатэ, Нагасаки и Симода, где разрешались торговые сделки в ограниченных размерах и под присмотром японских чиновников. В открытых портах граждане России получали право экстерриториальности, на территории одного из них предусматривалось наличие русского консула.
В договоре была определена линия русско-японской границы. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи отошли к Японии. Сахалин объявлялся неразделенной демилитаризованной зоной, что отвечало интересам России, продолжавшей активную колонизацию острова.
24 октября 1857 года в Нагасаки Путятин и японские уполномоченные заключили "Дополнительный трактат" к Симодскому договору, расширивший возможности для российской торговли в открытых портах Японии.
В 1875 году согласно Санкт-Петербургскому договору, Сахалин был передан в собственность России в обмен на 18 Курильских островов.
Факты о фрегате "Паллада" - в инфографике РИА Новости Крым
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