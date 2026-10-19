Рейтинг@Mail.ru
Полторы сотни беспилотников ВСУ сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261019/poltory-sotni-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-regionami-rossii-1160310114.html
Полторы сотни беспилотников ВСУ сбиты над регионами России
Полторы сотни беспилотников ВСУ сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Полторы сотни беспилотников ВСУ сбиты над регионами России
Силы ПВО ночью уничтожили 149 украинских беспилотников над рядом регионов России, в том числе над территорией Крыма. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T08:50
2026-10-19T08:50
новости сво
министерство обороны рф
пво
атаки всу
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/13/1156131592_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_5e465f4008e7f335dcb5ef8ef80ce8c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО ночью уничтожили 149 украинских беспилотников над рядом регионов России, в том числе над территорией Крыма. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Российские военные в ночь на понедельник нанесли очередной массированный удар по объектам на Украине. В Киеве и Киевской области поражены военные предприятия, склады с ракетами и беспилотниками, а также дата-центр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/13/1156131592_397:310:2714:2048_1920x0_80_0_0_8d3eaf5267dc014e3fa021e52060490f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, пво, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)
Полторы сотни беспилотников ВСУ сбиты над регионами России

Полторы сотни беспилотников ВСУ сбили над территорией России за ночь

08:50 19.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО ночью уничтожили 149 украинских беспилотников над рядом регионов России, в том числе над территорией Крыма. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Самарской, Ростовской областей, республик Татарстан, Удмуртия и Крым.
Российские военные в ночь на понедельник нанесли очередной массированный удар по объектам на Украине. В Киеве и Киевской области поражены военные предприятия, склады с ракетами и беспилотниками, а также дата-центр.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФПВОАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:0212 происшествий: в пяти городах Крыма шторм повалил деревья и столбы
09:48В Крыму утвердили порядок субсидирования работодателей за простой в период ЧС
09:33Жительница Крыма задержана за съемку объектов ПВО
09:17В России число многодетных семей выросло на 30% за три года
09:03В услуги крымских санаториев должны войти программы здорового долголетия
08:50Полторы сотни беспилотников ВСУ сбиты над регионами России
08:46В ряде районов Крыма не будет воды из-за аварии на сетях
08:34В Киеве поражены военные предприятия и дата-центр
08:27Где в Крыму купить бензин и дизтопливо в понедельник
08:18Крым и Севастополь улучшили показатели научно-технологического развития
08:14Два города и район на севере Крыма на день остались без света
08:06Банду похитителей выплат у участников СВО раскрыли в России
07:58Часть Большой Ялты обесточена
07:53Германия исчерпала ресурсы для поддержки ПВО Украины
07:40В Евпатории с маршрута снимают трамваи из-за подтопления путей
07:33В Ялте из-за непогоды школьники могут остаться дома - власти
07:16В Севастополе штормовой ветер повалил деревья на машины и дороги
06:52Глобалисты могут применить против Ле Пен румынский сценарий – мнение
06:39В России будут мониторить качество социальных услуг и условия труда
06:34Новости Крыма - главное на утро 19 октября
Лента новостейМолния