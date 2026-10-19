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Полторы сотни беспилотников ВСУ сбиты над регионами России

Полторы сотни беспилотников ВСУ сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Полторы сотни беспилотников ВСУ сбиты над регионами России

Силы ПВО ночью уничтожили 149 украинских беспилотников над рядом регионов России, в том числе над территорией Крыма. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T08:50

2026-10-19T08:50

2026-10-19T08:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО ночью уничтожили 149 украинских беспилотников над рядом регионов России, в том числе над территорией Крыма. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Российские военные в ночь на понедельник нанесли очередной массированный удар по объектам на Украине. В Киеве и Киевской области поражены военные предприятия, склады с ракетами и беспилотниками, а также дата-центр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)