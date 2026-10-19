https://crimea.ria.ru/20261019/poltory-sotni-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-regionami-rossii-1160310114.html
Полторы сотни беспилотников ВСУ сбиты над регионами России
Полторы сотни беспилотников ВСУ сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Полторы сотни беспилотников ВСУ сбиты над регионами России
Силы ПВО ночью уничтожили 149 украинских беспилотников над рядом регионов России, в том числе над территорией Крыма. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T08:50
2026-10-19T08:50
2026-10-19T08:50
новости сво
министерство обороны рф
пво
атаки всу
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/13/1156131592_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_5e465f4008e7f335dcb5ef8ef80ce8c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО ночью уничтожили 149 украинских беспилотников над рядом регионов России, в том числе над территорией Крыма. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Российские военные в ночь на понедельник нанесли очередной массированный удар по объектам на Украине. В Киеве и Киевской области поражены военные предприятия, склады с ракетами и беспилотниками, а также дата-центр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/13/1156131592_397:310:2714:2048_1920x0_80_0_0_8d3eaf5267dc014e3fa021e52060490f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, пво, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)
Полторы сотни беспилотников ВСУ сбиты над регионами России
Полторы сотни беспилотников ВСУ сбили над территорией России за ночь