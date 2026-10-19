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Подтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Подтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий
Подтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Подтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий
В ялтинском поселке Кореиз на Южном берегу Крыма созданы два боевых участка для ликвидации последствий паводка, сил и средств для проведения работ достаточно... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T14:00
2026-10-19T14:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В ялтинском поселке Кореиз на Южном берегу Крыма созданы два боевых участка для ликвидации последствий паводка, сил и средств для проведения работ достаточно. Об этом рассказал замначальника главного управления МЧС России по Крыму Андрей Павлюченко корреспонденту РИА Новости Крым, работающему на месте происшествия.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Местные жители вместе со спасателями борются с последствиями шторма. По последним данным, в Ялтинском округе выпало - более 200 мм.На Родниковой вода зашла в частный сектор и движется вдоль огородов, на Токмаковых разрушена подпорная стена, уточнили в ведомстве. Проводится установка временных дамб для отвода воды от жилых домов.По словам Павлюченко, проводится проверка всех жилых помещений.Группировка сил и средств в Ялте наращивается. К месту из Симферополя направлены дополнительные аэромобильные группы в количестве более 40 человек. Работает оперативный штаб. В частном секторе, где находятся люди выше по течению, спасатели выставили пост безопасности и определили отходной путь через огороды для вывода жителей в случае необходимости.Всего для ликвидации происшествия привлечено 88 человек и 17 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Подтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий

В Кореизе созданы два боевых участка для ликвидации последствий непогоды - МЧС

14:00 19.10.2026 (обновлено: 14:36 19.10.2026)
 
© МЧС Республики КрымЛиквидация последствий схода ливневых потоков в Кореизе
Ликвидация последствий схода ливневых потоков в Кореизе
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В ялтинском поселке Кореиз на Южном берегу Крыма созданы два боевых участка для ликвидации последствий паводка, сил и средств для проведения работ достаточно. Об этом рассказал замначальника главного управления МЧС России по Крыму Андрей Павлюченко корреспонденту РИА Новости Крым, работающему на месте происшествия.
В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Местные жители вместе со спасателями борются с последствиями шторма. По последним данным, в Ялтинском округе выпало - более 200 мм.
© МЧС Республики КрымЛиквидация последствий схода ливневых потоков в Кореизе
Ликвидация последствий схода ливневых потоков в Кореизе
© МЧС Республики Крым
Ликвидация последствий схода ливневых потоков в Кореизе
"В городе Ялта организовано выполнение работ по ликвидации последствий штормового предупреждения. В поселке Кореиз созданы два боевых участка: по улице Родниковая и по улице Токмаковых. Задействована аэромобильная группировка главного управления", - сказал Павлюченко.
На Родниковой вода зашла в частный сектор и движется вдоль огородов, на Токмаковых разрушена подпорная стена, уточнили в ведомстве. Проводится установка временных дамб для отвода воды от жилых домов.
По словам Павлюченко, проводится проверка всех жилых помещений.
"На данный момент информация о пострадавших не поступала. Сил и средств для ликвидации достаточно", - добавил замначальника крымского главка МЧС.
© РИА Новости КрымСотрудники МЧС России на месте подтоплений в Кореизе
Сотрудники МЧС России на месте подтоплений в Кореизе - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым
Сотрудники МЧС России на месте подтоплений в Кореизе
Группировка сил и средств в Ялте наращивается. К месту из Симферополя направлены дополнительные аэромобильные группы в количестве более 40 человек. Работает оперативный штаб. В частном секторе, где находятся люди выше по течению, спасатели выставили пост безопасности и определили отходной путь через огороды для вывода жителей в случае необходимости.
Всего для ликвидации происшествия привлечено 88 человек и 17 единиц техники.
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ГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаПодтопленияЮБККореизКрымПодтопления в Кореизе
 
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