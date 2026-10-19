https://crimea.ria.ru/20261019/podtopleniya-v-koreize---razvernuty-dva-boevykh-uchastka-dlya-likvidatsii-posledstviy-1160321231.html
Подтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий
Подтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Подтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий
В ялтинском поселке Кореиз на Южном берегу Крыма созданы два боевых участка для ликвидации последствий паводка, сил и средств для проведения работ достаточно... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T14:00
2026-10-19T14:00
2026-10-19T14:36
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
подтопления
юбк
кореиз
крым
подтопления в кореизе
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/13/1160322464_0:656:1080:1264_1920x0_80_0_0_1b8af4d57fe8cb0d0063cab333c1824c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В ялтинском поселке Кореиз на Южном берегу Крыма созданы два боевых участка для ликвидации последствий паводка, сил и средств для проведения работ достаточно. Об этом рассказал замначальника главного управления МЧС России по Крыму Андрей Павлюченко корреспонденту РИА Новости Крым, работающему на месте происшествия.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Местные жители вместе со спасателями борются с последствиями шторма. По последним данным, в Ялтинском округе выпало - более 200 мм.На Родниковой вода зашла в частный сектор и движется вдоль огородов, на Токмаковых разрушена подпорная стена, уточнили в ведомстве. Проводится установка временных дамб для отвода воды от жилых домов.По словам Павлюченко, проводится проверка всех жилых помещений.Группировка сил и средств в Ялте наращивается. К месту из Симферополя направлены дополнительные аэромобильные группы в количестве более 40 человек. Работает оперативный штаб. В частном секторе, где находятся люди выше по течению, спасатели выставили пост безопасности и определили отходной путь через огороды для вывода жителей в случае необходимости.Всего для ликвидации происшествия привлечено 88 человек и 17 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
юбк
кореиз
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/13/1160322464_0:555:1080:1365_1920x0_80_0_0_1e1d1f10826a8dc2fb294bdaba4ec6f2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гу мчс рф по республике крым, новости крыма, подтопления, юбк, кореиз, крым, подтопления в кореизе
Подтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий
В Кореизе созданы два боевых участка для ликвидации последствий непогоды - МЧС
14:00 19.10.2026 (обновлено: 14:36 19.10.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым
. В ялтинском поселке Кореиз на Южном берегу Крыма созданы два боевых участка для ликвидации последствий паводка, сил и средств для проведения работ достаточно. Об этом рассказал замначальника главного управления МЧС России по Крыму Андрей Павлюченко корреспонденту РИА Новости Крым
, работающему на месте происшествия.
В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Местные жители вместе со спасателями борются с последствиями шторма. По последним данным, в Ялтинском округе выпало - более 200 мм.
"В городе Ялта организовано выполнение работ по ликвидации последствий штормового предупреждения. В поселке Кореиз созданы два боевых участка: по улице Родниковая и по улице Токмаковых. Задействована аэромобильная группировка главного управления", - сказал Павлюченко.
На Родниковой вода зашла в частный сектор и движется вдоль огородов, на Токмаковых разрушена подпорная стена, уточнили в ведомстве. Проводится установка временных дамб для отвода воды от жилых домов.
По словам Павлюченко, проводится проверка всех жилых помещений.
"На данный момент информация о пострадавших не поступала. Сил и средств для ликвидации достаточно", - добавил замначальника крымского главка МЧС.
Группировка сил и средств в Ялте наращивается. К месту из Симферополя направлены дополнительные аэромобильные группы в количестве более 40 человек. Работает оперативный штаб. В частном секторе, где находятся люди выше по течению, спасатели выставили пост безопасности и определили отходной путь через огороды для вывода жителей в случае необходимости.
Всего для ликвидации происшествия привлечено 88 человек и 17 единиц техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.