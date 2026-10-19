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Подтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий

Подтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Подтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий

В ялтинском поселке Кореиз на Южном берегу Крыма созданы два боевых участка для ликвидации последствий паводка, сил и средств для проведения работ достаточно... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T14:00

2026-10-19T14:00

2026-10-19T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В ялтинском поселке Кореиз на Южном берегу Крыма созданы два боевых участка для ликвидации последствий паводка, сил и средств для проведения работ достаточно. Об этом рассказал замначальника главного управления МЧС России по Крыму Андрей Павлюченко корреспонденту РИА Новости Крым, работающему на месте происшествия.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Местные жители вместе со спасателями борются с последствиями шторма. По последним данным, в Ялтинском округе выпало - более 200 мм.На Родниковой вода зашла в частный сектор и движется вдоль огородов, на Токмаковых разрушена подпорная стена, уточнили в ведомстве. Проводится установка временных дамб для отвода воды от жилых домов.По словам Павлюченко, проводится проверка всех жилых помещений.Группировка сил и средств в Ялте наращивается. К месту из Симферополя направлены дополнительные аэромобильные группы в количестве более 40 человек. Работает оперативный штаб. В частном секторе, где находятся люди выше по течению, спасатели выставили пост безопасности и определили отходной путь через огороды для вывода жителей в случае необходимости.Всего для ликвидации происшествия привлечено 88 человек и 17 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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