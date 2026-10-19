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Почти 40 улиц Севастополя обесточат на шесть часов

Почти 40 улиц Севастополя обесточат на шесть часов - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Почти 40 улиц Севастополя обесточат на шесть часов

В понедельник, 19 октября, 36 улиц, переулков и бульваров Севастополя на шесть часов останутся без света. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 19.10.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В понедельник, 19 октября, 36 улиц, переулков и бульваров Севастополя на шесть часов останутся без света. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Будут частично обесточены:- Фиолентовское шоссе, Камышовое шоссе, Юхарина балка, аллея Астапова;- улицы Профессора Кофмана, Врача Губарева, Босфорская, Сосновая, Киммерийская, Георгиевская, Славянская, Романтиков, Липранди, Рыбальченко, Марсовая, Бертье-Делагарда, Генуэзская, Сарматская, Олимпийская, Скифская, Митридатская, Византийская, Океанская, Штилевая, Ольгинская, Комбрига Потапова;- бульвары Гераклейский и Парижский;- переулки Хризантем и Зеленый;- проезды Сиреневый, Святославский, Страбонов, Вербеновый, Лавандовый, Розовый.Ранее в понедельник сообщалось, что Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район на день остались без электроснабжения. Кроме того, на Южном берегу Крыма из-за аварии на сетях обесточены несколько поселков под Ялтой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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