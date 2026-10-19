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Почти 300 человек устраняют последствия непогоды в Севастополе
Почти 300 человек устраняют последствия непогоды в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Почти 300 человек устраняют последствия непогоды в Севастополе
На улицах Севастополя устраняют последствия шторма почти 300 специалистов коммунальных служб и 48 единиц техники, сообщил в своем канале в МАКС губернатор... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T10:19
2026-10-19T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. На улицах Севастополя устраняют последствия шторма почти 300 специалистов коммунальных служб и 48 единиц техники, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.Ранее в региональном МЧС проинформировали, что в Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины. Вечером в воскресенье в Севастополе непогода остановила паром и катера, также сильный шторм обрушился на Ялту. По его данным, зафиксировано 611 обращений о происшествиях от горожан.От "Водоканала" было задействовано 48 человек и 12 единиц техники. Специалисты очистили 13 ливнестоков: в районе автовокзала, в центре города и в Гагаринском районе.Кроме того, еще 158 специалистов "Парков и скверов" на 16 адресах убирали ветки и деревья.Также с дорог за ночь вывезено 16 крупных веток от упавших деревьев. Большие деревья упали в районе автостанции в Инкермане и на Камышовом шоссе, при повороте на Казачку, их тоже убрали.По состоянию на 9:00 у управляющих компаний в работе находятся 76 заявок, уточнил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Почти 300 человек устраняют последствия непогоды в Севастополе
Почти 300 коммунальщиков устраняют последствия ночного шторма в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. На улицах Севастополя устраняют последствия шторма почти 300 специалистов коммунальных служб и 48 единиц техники, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
Ранее в региональном МЧС проинформировали, что в Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины.
Вечером в воскресенье в Севастополе непогода остановила паром и катера, также сильный шторм обрушился на Ялту.
"Всю ночь под проливным дождем и сильным ветром на улицах трудились специалисты коммунальных служб: 285 человек и 48 единиц техники", - написал губернатор.
По его данным, зафиксировано 611 обращений о происшествиях от горожан.
"Севавтодор" для ликвидации последствий непогоды вывел 30 дорожных рабочих и порядка 10 единиц техники. Чтобы избежать подтоплений, очищено 12 ливневок и водоприемников: на улице Ревякина, Портовой, у Рыбацкого причала, на улицах Фадеева, Новикова, Гоголя, в районе 5-го километра и др.
От "Водоканала" было задействовано 48 человек и 12 единиц техники. Специалисты очистили 13 ливнестоков: в районе автовокзала, в центре города и в Гагаринском районе.
Кроме того, еще 158 специалистов "Парков и скверов" на 16 адресах убирали ветки и деревья.
Также с дорог за ночь вывезено 16 крупных веток от упавших деревьев. Большие деревья упали в районе автостанции в Инкермане и на Камышовом шоссе, при повороте на Казачку, их тоже убрали.
По состоянию на 9:00 у управляющих компаний в работе находятся 76 заявок, уточнил губернатор.
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