https://crimea.ria.ru/20261019/pochti-300-chelovek-ustranyayut-posledstviya-nepogody-v-sevastopole-1160311961.html

Почти 300 человек устраняют последствия непогоды в Севастополе

Почти 300 человек устраняют последствия непогоды в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Почти 300 человек устраняют последствия непогоды в Севастополе

На улицах Севастополя устраняют последствия шторма почти 300 специалистов коммунальных служб и 48 единиц техники, сообщил в своем канале в МАКС губернатор... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T10:19

2026-10-19T10:19

2026-10-19T10:19

крым

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

погода в крыму

крымская погода

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/13/1160307849_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_468ad19b0f5ec141ca810f67977eb5f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. На улицах Севастополя устраняют последствия шторма почти 300 специалистов коммунальных служб и 48 единиц техники, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.Ранее в региональном МЧС проинформировали, что в Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины. Вечером в воскресенье в Севастополе непогода остановила паром и катера, также сильный шторм обрушился на Ялту. По его данным, зафиксировано 611 обращений о происшествиях от горожан.От "Водоканала" было задействовано 48 человек и 12 единиц техники. Специалисты очистили 13 ливнестоков: в районе автовокзала, в центре города и в Гагаринском районе.Кроме того, еще 158 специалистов "Парков и скверов" на 16 адресах убирали ветки и деревья.Также с дорог за ночь вывезено 16 крупных веток от упавших деревьев. Большие деревья упали в районе автостанции в Инкермане и на Камышовом шоссе, при повороте на Казачку, их тоже убрали.По состоянию на 9:00 у управляющих компаний в работе находятся 76 заявок, уточнил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, погода в крыму, крымская погода