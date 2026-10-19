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Оспа обезьян подтверждена у пяти человек в Петербурге - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Оспа обезьян подтверждена у пяти человек в Петербурге
Оспа обезьян подтверждена у пяти человек в Петербурге - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Оспа обезьян подтверждена у пяти человек в Петербурге
Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на информацию клинической инфекционной больнице... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T16:13
2026-10-19T16:24
санкт-петербург
новости
здравоохранение в россии
оспа обезьян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на информацию клинической инфекционной больнице имени Боткина пишет РИА Новости.Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщало в пятницу о госпитализации пяти человек в связи с возможным случаем заболевания оспой обезьян в Санкт-Петербурге.Сейчас состояние пациентов стабильное, легкой и средней тяжести. Они продолжают получать медицинскую помощь. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, ведомством организованы противоэпидемические мероприятия и выявление контактных лиц.В России ранее зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы. Речь об отечественном лекарстве НИОХ-14, который получил государственную регистрацию в России в сентябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Распространение лихорадки Эбола вышло из-под контроля в экваториальной АфрикеСитуация напряженная – Попова об оспе обезьянПервый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье
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РИА Новости Крым
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96
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санкт-петербург, новости, здравоохранение в россии, оспа обезьян
Оспа обезьян подтверждена у пяти человек в Петербурге

Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов в Петербурге

16:13 19.10.2026 (обновлено: 16:24 19.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на информацию клинической инфекционной больнице имени Боткина пишет РИА Новости.
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщало в пятницу о госпитализации пяти человек в связи с возможным случаем заболевания оспой обезьян в Санкт-Петербурге.
"Подтвержденная (оспа обезьян – ред.)", – цитирует агентство ответ представителя медучреждения на соответствующий вопрос.
Сейчас состояние пациентов стабильное, легкой и средней тяжести. Они продолжают получать медицинскую помощь. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, ведомством организованы противоэпидемические мероприятия и выявление контактных лиц.
В России ранее зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы. Речь об отечественном лекарстве НИОХ-14, который получил государственную регистрацию в России в сентябре.
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Санкт-ПетербургНовостиЗдравоохранение в РоссииОспа обезьян
 
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