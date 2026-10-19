https://crimea.ria.ru/20261019/ospa-obezyan-podtverzhdena-u-pyati-chelovek-v-peterburge-1160327574.html

Оспа обезьян подтверждена у пяти человек в Петербурге

Оспа обезьян подтверждена у пяти человек в Петербурге - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Оспа обезьян подтверждена у пяти человек в Петербурге

Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на информацию клинической инфекционной больнице... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T16:13

2026-10-19T16:13

2026-10-19T16:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на информацию клинической инфекционной больнице имени Боткина пишет РИА Новости.Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщало в пятницу о госпитализации пяти человек в связи с возможным случаем заболевания оспой обезьян в Санкт-Петербурге.Сейчас состояние пациентов стабильное, легкой и средней тяжести. Они продолжают получать медицинскую помощь. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, ведомством организованы противоэпидемические мероприятия и выявление контактных лиц.В России ранее зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы. Речь об отечественном лекарстве НИОХ-14, который получил государственную регистрацию в России в сентябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Распространение лихорадки Эбола вышло из-под контроля в экваториальной АфрикеСитуация напряженная – Попова об оспе обезьянПервый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, новости, здравоохранение в россии, оспа обезьян