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Оспа обезьян подтверждена у пяти человек в Петербурге
Оспа обезьян подтверждена у пяти человек в Петербурге - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Оспа обезьян подтверждена у пяти человек в Петербурге
Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на информацию клинической инфекционной больнице... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T16:13
2026-10-19T16:13
2026-10-19T16:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на информацию клинической инфекционной больнице имени Боткина пишет РИА Новости.Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщало в пятницу о госпитализации пяти человек в связи с возможным случаем заболевания оспой обезьян в Санкт-Петербурге.Сейчас состояние пациентов стабильное, легкой и средней тяжести. Они продолжают получать медицинскую помощь. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, ведомством организованы противоэпидемические мероприятия и выявление контактных лиц.В России ранее зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы. Речь об отечественном лекарстве НИОХ-14, который получил государственную регистрацию в России в сентябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Распространение лихорадки Эбола вышло из-под контроля в экваториальной АфрикеСитуация напряженная – Попова об оспе обезьянПервый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье
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санкт-петербург, новости, здравоохранение в россии, оспа обезьян
Оспа обезьян подтверждена у пяти человек в Петербурге
Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов в Петербурге
16:13 19.10.2026 (обновлено: 16:24 19.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на информацию клинической инфекционной больнице имени Боткина пишет РИА Новости.
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщало в пятницу о госпитализации пяти человек в связи с возможным случаем заболевания оспой обезьян в Санкт-Петербурге.
"Подтвержденная (оспа обезьян – ред.)", – цитирует агентство ответ представителя медучреждения на соответствующий вопрос.
Сейчас состояние пациентов стабильное, легкой и средней тяжести. Они продолжают получать медицинскую помощь. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, ведомством организованы противоэпидемические мероприятия и выявление контактных лиц.
В России ранее зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы. Речь об отечественном лекарстве НИОХ-14, который получил государственную регистрацию
в России в сентябре.
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