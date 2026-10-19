Рейтинг@Mail.ru
Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимыми - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261019/osennyaya-posevnaya-v-krymu--skolko-gektarov-zaseyali-ozimymi-1160318114.html
Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимыми
Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимыми - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимыми
В Крыму 95 тысяч гектаров полей засеяно озимыми, посевная кампания идет штатно. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе минсельхоза региона. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T19:19
2026-10-19T19:19
сельское хозяйство
минсельхоз крыма
денис кратюк
посевная кампания
урожай
новости крыма
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/18/1140594771_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d254d0d4d10c5e634030ca8a4daceaf5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Крыму 95 тысяч гектаров полей засеяно озимыми, посевная кампания идет штатно. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе минсельхоза региона.По данным министерства, прогнозный объем сева озимых под урожай 2027 года – более 500 тысяч гектаров, сейчас засеяно 95 тыс. га. Темпы соответствуют календарному плану."Обильные осадки третьей декады сентября – от 23 до 75 мм – существенно пополнили влагозапасы в почве. Это обеспечило оптимальный уровень увлажнения для прорастания семян и развития озимых. В ближайшие недели аграрии сохранят высокие темпы работ, чтобы уложиться в оптимальные агротехнические сроки", – проинформировали в ведомстве.В Крыму намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России, сообщал ранее Кратюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновыхВ Крыму открыли первый в РФ агрокласс по изучению эфиромасличных культурСколько зерна и картофеля собрали в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/18/1140594771_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_afcca4edb0569c324ec66167c0a426f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сельское хозяйство, минсельхоз крыма, денис кратюк, посевная кампания, урожай, новости крыма, крым
Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимыми

В Крыму 95 тысяч гектаров полей засеяно озимыми

19:19 19.10.2026
 
© РИА Новости КрымСельское хозяйство
Сельское хозяйство - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Крыму 95 тысяч гектаров полей засеяно озимыми, посевная кампания идет штатно. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе минсельхоза региона.
"Сев идет в плановом режиме. Благодаря своевременному пополнению почвенной влаги мы снижаем риски для озимого клина и создаем прочные предпосылки для формирования крепких, здоровых всходов. Это база для будущего урожая", - цитирует пресс-служба главу ведомства Дениса Кратюка.
По данным министерства, прогнозный объем сева озимых под урожай 2027 года – более 500 тысяч гектаров, сейчас засеяно 95 тыс. га. Темпы соответствуют календарному плану.
"Обильные осадки третьей декады сентября – от 23 до 75 мм – существенно пополнили влагозапасы в почве. Это обеспечило оптимальный уровень увлажнения для прорастания семян и развития озимых. В ближайшие недели аграрии сохранят высокие темпы работ, чтобы уложиться в оптимальные агротехнические сроки", – проинформировали в ведомстве.
В Крыму намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России, сообщал ранее Кратюк.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновых
В Крыму открыли первый в РФ агрокласс по изучению эфиромасличных культур
Сколько зерна и картофеля собрали в Крыму
 
Сельское хозяйствоМинсельхоз КрымаДенис КратюкПосевная кампанияУрожайНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:5113 дронов сбиты над регионами России за день
20:41Белоруссия запретила импорт рыбных консервов и промизделий из Латвии
20:31Киевлянин расстрелял военкомов и полицейских в здании ТЦК
20:20Юная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису
20:02Часть Керчи останется без газа 20 октября
19:47Русский код: как школьников исторических регионов РФ возвращают к корням
19:30В поездах "Таврия" в Крым теперь можно купить талоны на автобус
19:19Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимыми
19:03Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИ
18:55Ремонт одежды и уроки пения: какие услуги востребованы в Крыму
18:42Поставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая
18:30Когда стартует отопительный сезон в Севастополе
18:18Судно с грузом для ВСУ разбито в Черном море
18:07Пострадавший при атаке на пригород Воронежа 4-летний мальчик умер в реанимации
17:54"Здесь ребенок!": в затопленном Кореизе спасают людей из домов
17:45Выговоры и служебная проверка: ситуация в Севастополе после мусорного коллапса
17:34Потоп в Испании: четыре человека погибли из-за непогоды
17:20Россия всегда атаковала только связанные с ВСУ объекты на Украине – Лавров
17:12ВСУ ударили по ритуальному кортежу в ЛНР – три человека погибли
17:02На Украине бьют тревогу из-за массового роста броней от мобилизации
Лента новостейМолния