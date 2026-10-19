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Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимыми

Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимыми - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимыми

В Крыму 95 тысяч гектаров полей засеяно озимыми, посевная кампания идет штатно. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе минсельхоза региона. РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T19:19

2026-10-19T19:19

2026-10-19T19:19

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минсельхоз крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Крыму 95 тысяч гектаров полей засеяно озимыми, посевная кампания идет штатно. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе минсельхоза региона.По данным министерства, прогнозный объем сева озимых под урожай 2027 года – более 500 тысяч гектаров, сейчас засеяно 95 тыс. га. Темпы соответствуют календарному плану."Обильные осадки третьей декады сентября – от 23 до 75 мм – существенно пополнили влагозапасы в почве. Это обеспечило оптимальный уровень увлажнения для прорастания семян и развития озимых. В ближайшие недели аграрии сохранят высокие темпы работ, чтобы уложиться в оптимальные агротехнические сроки", – проинформировали в ведомстве.В Крыму намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России, сообщал ранее Кратюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновыхВ Крыму открыли первый в РФ агрокласс по изучению эфиромасличных культурСколько зерна и картофеля собрали в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, минсельхоз крыма, денис кратюк, посевная кампания, урожай, новости крыма, крым