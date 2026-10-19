https://crimea.ria.ru/20261019/novosti-svo-chto-proizoshlo-v-zone-boev-za-sutki-1160317804.html

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

За сутки в ходе наступления российской армии на всех направлениях в зоне специальной военной операции киевский режим потерял еще 1235 солдат, сообщили в сводке... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T12:39

2026-10-19T12:39

2026-10-19T12:39

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

украина

россия

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/09/0f/1131446120_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96ae735b4804f9355fd6402f37688568.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. За сутки в ходе наступления российской армии на всех направлениях в зоне специальной военной операции киевский режим потерял еще 1235 солдат, сообщили в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" заняли выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике бригадам ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял свыше 230 военнослужащих, 26 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку "Богдана".Подразделения войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Ликвидировали бригады ВСУ в Харьковской области. Потери врага составили до 240 солдат, семь боевых бронированных машин, 25 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Ликвидировали формирования механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев потерял до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 20 автомобилей.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали живую силу и технику противника в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили до 345 боевиков, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Враг потерял свыше 165 военнослужащих, боевую бронированную машину и пять автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Ликвидировали механизированную бригаду ВСУ и бригады морской пехоты в Запорожской области. Уничтожены до 25 военнослужащих ВСУ, танк, 18 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.Средствами ПВО сбиты 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В понедельник Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Омельник в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь крылатых ракет "Фламинго" сбили силы ПВОНовости СВО: киевский режим теряет людей и техникуОсвобождены еще четыре населенных пункта в трех областях Украины

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , украина, россия, новости, инфографика