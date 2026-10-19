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Новости Крыма - главное на утро 19 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Новости Крыма - главное на утро 19 октября
Новости Крыма - главное на утро 19 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Новости Крыма - главное на утро 19 октября
В Крыму и Севастополе ночь с воскресенья на понедельник прошла спокойно, бесплотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T06:34
2026-10-19T07:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь с воскресенья на понедельник прошла спокойно, бесплотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - к утру понедельника проезд по мостовому переходу свободен. На территории Крыма действует штормовое предупреждение.Главное в Крыму и Севастополе на утро 16 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на пятницу не объявляли беспилотную опасность.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на утро пятницы нет.Из-за аварии на линии, утром без света частично остались поселки Кореиз и Кацивели под Ялтой, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города. Ведутся аварийно-восстановительные работы.В Крыму продолжатся сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды, предупредили ранее в республиканском главке МЧС России. Действует экстренное предупреждение.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт на линии "Графская пристань - Северная", "Радиогорка - Артбухта" утром в понедельник не работает. C 06:30 будут ходить катера на линии "Город — Инкерман". В Севастополе в понедельник ожидаются очень сильный дождь и штормовой ветер, предупредили в региональном управлении МЧС России. Поздно вечером в воскресенье экстренные и коммунальные службы приступили к ликвидации последствий непогоды - сильный ветер повалил ветки и деревья.В районе улиц Хрусталева и Николая Музыки сотрудники аварийно-спасательной части МЧС распилили и убрали деревья, поваленные ветром на легковые автомобили. В районе Камышового шоссе дерево упало на дорогу. В центре спасатели укрепляли и демонтировали представляющие угрозу металлические конструкции, сообщили в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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новости крыма, крым, севастополь, новости севастополя, штормовое предупреждение, погода в крыму, крымский мост
Новости Крыма - главное на утро 19 октября

Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 19 октября

06:34 19.10.2026 (обновлено: 07:14 19.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь с воскресенья на понедельник прошла спокойно, бесплотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - к утру понедельника проезд по мостовому переходу свободен. На территории Крыма действует штормовое предупреждение.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 16 октября - в подборке РИА Новости Крым.

Новости Крыма

На территории Крыма в ночь на пятницу не объявляли беспилотную опасность.
Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на утро пятницы нет.
Из-за аварии на линии, утром без света частично остались поселки Кореиз и Кацивели под Ялтой, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
В Крыму продолжатся сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды, предупредили ранее в республиканском главке МЧС России. Действует экстренное предупреждение.

Новости Севастополя

В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.
Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт на линии "Графская пристань - Северная", "Радиогорка - Артбухта" утром в понедельник не работает. C 06:30 будут ходить катера на линии "Город — Инкерман".
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, сообщили в профильном департаменте.
В Севастополе в понедельник ожидаются очень сильный дождь и штормовой ветер, предупредили в региональном управлении МЧС России. Поздно вечером в воскресенье экстренные и коммунальные службы приступили к ликвидации последствий непогоды - сильный ветер повалил ветки и деревья.
В районе улиц Хрусталева и Николая Музыки сотрудники аварийно-спасательной части МЧС распилили и убрали деревья, поваленные ветром на легковые автомобили. В районе Камышового шоссе дерево упало на дорогу. В центре спасатели укрепляли и демонтировали представляющие угрозу металлические конструкции, сообщили в МЧС.
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