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Новости Крыма - главное на утро 19 октября

Новости Крыма - главное на утро 19 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Новости Крыма - главное на утро 19 октября

В Крыму и Севастополе ночь с воскресенья на понедельник прошла спокойно, бесплотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T06:34

2026-10-19T06:34

2026-10-19T07:14

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь с воскресенья на понедельник прошла спокойно, бесплотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - к утру понедельника проезд по мостовому переходу свободен. На территории Крыма действует штормовое предупреждение.Главное в Крыму и Севастополе на утро 16 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на пятницу не объявляли беспилотную опасность.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на утро пятницы нет.Из-за аварии на линии, утром без света частично остались поселки Кореиз и Кацивели под Ялтой, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города. Ведутся аварийно-восстановительные работы.В Крыму продолжатся сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды, предупредили ранее в республиканском главке МЧС России. Действует экстренное предупреждение.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт на линии "Графская пристань - Северная", "Радиогорка - Артбухта" утром в понедельник не работает. C 06:30 будут ходить катера на линии "Город — Инкерман". В Севастополе в понедельник ожидаются очень сильный дождь и штормовой ветер, предупредили в региональном управлении МЧС России. Поздно вечером в воскресенье экстренные и коммунальные службы приступили к ликвидации последствий непогоды - сильный ветер повалил ветки и деревья.В районе улиц Хрусталева и Николая Музыки сотрудники аварийно-спасательной части МЧС распилили и убрали деревья, поваленные ветром на легковые автомобили. В районе Камышового шоссе дерево упало на дорогу. В центре спасатели укрепляли и демонтировали представляющие угрозу металлические конструкции, сообщили в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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