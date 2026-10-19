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Национальный парк в Крыму закрыли для посещения из-за непогоды - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Национальный парк в Крыму закрыли для посещения из-за непогоды
Национальный парк в Крыму закрыли для посещения из-за непогоды - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Национальный парк в Крыму закрыли для посещения из-за непогоды
В понедельник, 19 октября, из-за шторма маршруты национального парка "Крымский" закрыты для посещения. Об этом сообщается на официальной странице нацпарка во... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T11:35
2026-10-19T11:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В понедельник, 19 октября, из-за шторма маршруты национального парка "Крымский" закрыты для посещения. Об этом сообщается на официальной странице нацпарка во "ВКонтакте".Там уточнили, что об открытии маршрутов будет сообщено дополнительно.На территории Республики Крым действует штормовое предупреждение, к этому часу зарегистрировано 12 происшествий.В понедельник, 19 октября, южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы вызвали на полуострове сильный ветер с порывами до 20-25 м/с и обильные дожди. По данным республиканского гидрометцентра, сегодня в течение дня ожидаются местами очень сильные дожди, грозы. Температура воздуха днем не поднимется выше +19 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым во власти шторма - как полуостров переживает разгул стихииПочти 300 человек устраняют последствия непогоды в Севастополе12 происшествий: в пяти городах Крыма шторм повалил деревья и столбы
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Национальный парк в Крыму закрыли для посещения из-за непогоды

Маршруты национального парка "Крымский" 19 октября закрыли для посещения из-за шторма

11:35 19.10.2026
 
Сад памяти в нацпарке Крымский. Памятник партизанам в окружении стройных берез
Сад памяти в нацпарке Крымский. Памятник партизанам в окружении стройных берез
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В понедельник, 19 октября, из-за шторма маршруты национального парка "Крымский" закрыты для посещения. Об этом сообщается на официальной странице нацпарка во "ВКонтакте".
"Уважаемые посетители! В связи с погодными условиями сегодня, 19 октября, все маршруты национального парка "Крымский" закрыты для посещения", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что об открытии маршрутов будет сообщено дополнительно.
На территории Республики Крым действует штормовое предупреждение, к этому часу зарегистрировано 12 происшествий.
В понедельник, 19 октября, южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы вызвали на полуострове сильный ветер с порывами до 20-25 м/с и обильные дожди. По данным республиканского гидрометцентра, сегодня в течение дня ожидаются местами очень сильные дожди, грозы. Температура воздуха днем не поднимется выше +19 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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