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На Земле ожидается магнитная буря

На Земле ожидается магнитная буря - РИА Новости Крым, 19.10.2026

На Земле ожидается магнитная буря

В ночь с 19 на 20 октября ожидается рост геомагнитной активности, на Земле вероятна магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T16:30

2026-10-19T16:30

2026-10-19T16:30

магнитные бури

новости

космос

лаборатория солнечной астрономии ики ран

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В ночь с 19 на 20 октября ожидается рост геомагнитной активности, на Земле вероятна магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, магнитное поле за сегодня и завтра может раскачаться до слабой магнитной бури. Ночное время события благоприятно для наблюдения полярных сияний в европейской части страны.Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриПочему не стоит бояться магнитных бурь

космос

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, новости, космос, лаборатория солнечной астрономии ики ран, здоровье