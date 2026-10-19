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На Земле ожидается магнитная буря
На Земле ожидается магнитная буря - РИА Новости Крым, 19.10.2026
На Земле ожидается магнитная буря
В ночь с 19 на 20 октября ожидается рост геомагнитной активности, на Земле вероятна магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T16:30
2026-10-19T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В ночь с 19 на 20 октября ожидается рост геомагнитной активности, на Земле вероятна магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, магнитное поле за сегодня и завтра может раскачаться до слабой магнитной бури. Ночное время события благоприятно для наблюдения полярных сияний в европейской части страны.Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриПочему не стоит бояться магнитных бурь
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магнитные бури, новости, космос, лаборатория солнечной астрономии ики ран, здоровье
На Земле ожидается магнитная буря
Магнитная буря может накрыть Землю уже 20 октября