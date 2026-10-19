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На Земле ожидается магнитная буря - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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На Земле ожидается магнитная буря
На Земле ожидается магнитная буря - РИА Новости Крым, 19.10.2026
На Земле ожидается магнитная буря
В ночь с 19 на 20 октября ожидается рост геомагнитной активности, на Земле вероятна магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T16:30
2026-10-19T16:30
магнитные бури
новости
космос
лаборатория солнечной астрономии ики ран
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В ночь с 19 на 20 октября ожидается рост геомагнитной активности, на Земле вероятна магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, магнитное поле за сегодня и завтра может раскачаться до слабой магнитной бури. Ночное время события благоприятно для наблюдения полярных сияний в европейской части страны.Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриПочему не стоит бояться магнитных бурь
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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магнитные бури, новости, космос, лаборатория солнечной астрономии ики ран, здоровье
На Земле ожидается магнитная буря

Магнитная буря может накрыть Землю уже 20 октября

16:30 19.10.2026
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В ночь с 19 на 20 октября ожидается рост геомагнитной активности, на Земле вероятна магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Как показывают расчеты, планету все же зацепит плотный поток солнечного ветра, сформированный крупной корональной дырой, находящейся сейчас на диске Солнца", – говорится в сообщении.
По данным ученых, магнитное поле за сегодня и завтра может раскачаться до слабой магнитной бури. Ночное время события благоприятно для наблюдения полярных сияний в европейской части страны.
"Вспышечная активность сохраняется на умеренно повышенном уровне. Довольно высока вероятность вспышек уровня M, но в то же время прямых угроз для Земли не видно", – отметили в лаборатории ИКИ РАН.
Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
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Магнитные буриНовостикосмосЛаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНЗдоровье
 
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