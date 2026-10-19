https://crimea.ria.ru/20261019/na-ukraine-byut-trevogu-iz-za-massovogo-rosta-broney-ot-mobilizatsii-1160326331.html

На Украине бьют тревогу из-за массового роста броней от мобилизации

На Украине бьют тревогу из-за массового роста броней от мобилизации - РИА Новости Крым, 19.10.2026

На Украине бьют тревогу из-за массового роста броней от мобилизации

Власти Украины встревожены тем, что количество мужчин, имеющих отсрочку от мобилизации, на данный момент превышает численность действующих военнослужащих. При... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T17:02

2026-10-19T17:02

2026-10-19T17:02

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мобилизация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Власти Украины встревожены тем, что количество мужчин, имеющих отсрочку от мобилизации, на данный момент превышает численность действующих военнослужащих. При этом темпы роста числа броней составляет десятки тысяч в месяц. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий в интервью ВВС, передают украинские СМИ.По словам Корецкого, статистика показывает, что на Украине ежемесячно оформляются десятки тысяч броней и отсрочек от мобилизации.Ранее Корецкий заявлял, что рассматривается возможность отмены разрешения предприятиям бронировать 100% работников.Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая ранее заявила о необходимости начать мобилизацию женщин. По ее словам, все выпускники школ, независимо от пола, также должны проходить военную службу в течение одного-двух лет.Мобилизация женщин на Украине очень вероятна в условиях, которые сложились для ВСУ на фронте. Однако, чем больше их будут призывать, тем быстрее разрушится экономика того, что осталось от этой страны, считает политолог Дмитрий Журавлев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Политика геноцида: какую страшную задачу поставил запад перед КиевомВ духе бандеровцев: к чему Киев стал готовить студентов в вузах УкраиныУкраинец улетел от мобилизации в Молдавию на параплане

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, новости