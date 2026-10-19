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На Украине бьют тревогу из-за массового роста броней от мобилизации
На Украине бьют тревогу из-за массового роста броней от мобилизации - РИА Новости Крым, 19.10.2026
На Украине бьют тревогу из-за массового роста броней от мобилизации
Власти Украины встревожены тем, что количество мужчин, имеющих отсрочку от мобилизации, на данный момент превышает численность действующих военнослужащих. При... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T17:02
2026-10-19T17:02
2026-10-19T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Власти Украины встревожены тем, что количество мужчин, имеющих отсрочку от мобилизации, на данный момент превышает численность действующих военнослужащих. При этом темпы роста числа броней составляет десятки тысяч в месяц. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий в интервью ВВС, передают украинские СМИ.По словам Корецкого, статистика показывает, что на Украине ежемесячно оформляются десятки тысяч броней и отсрочек от мобилизации.Ранее Корецкий заявлял, что рассматривается возможность отмены разрешения предприятиям бронировать 100% работников.Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая ранее заявила о необходимости начать мобилизацию женщин. По ее словам, все выпускники школ, независимо от пола, также должны проходить военную службу в течение одного-двух лет.Мобилизация женщин на Украине очень вероятна в условиях, которые сложились для ВСУ на фронте. Однако, чем больше их будут призывать, тем быстрее разрушится экономика того, что осталось от этой страны, считает политолог Дмитрий Журавлев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Политика геноцида: какую страшную задачу поставил запад перед КиевомВ духе бандеровцев: к чему Киев стал готовить студентов в вузах УкраиныУкраинец улетел от мобилизации в Молдавию на параплане
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украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, новости
На Украине бьют тревогу из-за массового роста броней от мобилизации
На Украине число забронированных и уклонистов превышает количество военных ВСУ – премьер
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Власти Украины встревожены тем, что количество мужчин, имеющих отсрочку от мобилизации, на данный момент превышает численность действующих военнослужащих. При этом темпы роста числа броней составляет десятки тысяч в месяц. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий в интервью ВВС, передают украинские СМИ.
"Статистика показывает: сегодня тех, кто имеет отсрочку, кто скрывается, кто забронирован, значительно больше, чем тех, кто служит", - констатировал он.
По словам Корецкого, статистика показывает, что на Украине ежемесячно оформляются десятки тысяч броней и отсрочек от мобилизации.
"И все это растет просто с невероятной скоростью. Если такая динамика сохранится, то вскоре будут забронированы абсолютно все", - сетует украинский премьер.
Ранее Корецкий заявлял, что рассматривается возможность отмены разрешения предприятиям бронировать 100% работников.
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая ранее заявила о необходимости начать мобилизацию женщин. По ее словам, все выпускники школ, независимо от пола, также должны проходить военную службу в течение одного-двух лет.
Мобилизация женщин на Украине очень вероятна
в условиях, которые сложились для ВСУ на фронте. Однако, чем больше их будут призывать, тем быстрее разрушится экономика того, что осталось от этой страны, считает политолог Дмитрий Журавлев.
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