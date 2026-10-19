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На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков
На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков - РИА Новости Крым, 19.10.2026
На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков
На Ай-Петри к этому часу выпала уже трехмесячная норма осадков, а в Ялте – почти полуторамесячная. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T11:13
2026-10-19T11:13
штормовое предупреждение
погода в крыму
крымский гидрометцентр
татьяна любецкая
ай-петри
эксклюзивы риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. На Ай-Петри к этому часу выпала уже трехмесячная норма осадков, а в Ялте – почти полуторамесячная. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, такие обильные дожди бывают в Крыму при выходе южных циклонов. Сейчас синоптическая ситуация такая, что приземный центр циклона совпадает с высотным, поэтому циклон находится долго на территории Крыма и вызывает очень сильные продолжительные дожди.При этом самые обильные дожди прошли на Южном берегу Крыма и в Бахчисарайском районе полуострова, подытожила она.Крым штормит уже третьи сутки. В понедельник, 19 октября, южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы вызвали на полуострове сильный ветер с порывами до 20-25 м/с и сильные дожди.По информации регионального главка МЧС России, за период действия штормового предупреждения максимальное количество осадков зарегистрировано в районе горы Ай-Петри (245 мм), в Ялте (89 мм), Евпатории (30 мм), на Ангарском перевале (26 мм). В Симферополе и Симферопольском районе выпало 12 мм осадков. Самые сильные порывы ветра отмечались в Феодосии и Алуште – до 24 м/с, в районе горы Кара-Даг – 23 м/с и в Ялте – 21 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 300 человек устраняют последствия непогоды в Севастополе12 происшествий: в пяти городах Крыма шторм повалил деревья и столбыВ Евпатории с маршрута снимают трамваи из-за подтопления путей
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штормовое предупреждение, погода в крыму, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, ай-петри
На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков

В Крыму на Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков – Гидрометцентр

11:13 19.10.2026
 
© Александр Полегенько / Перейти в фотобанкТучи над Ялтой. Вид с горы Ай-Петри, Крым
Тучи над Ялтой. Вид с горы Ай-Петри, Крым
© Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. На Ай-Петри к этому часу выпала уже трехмесячная норма осадков, а в Ялте – почти полуторамесячная. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"На Ай-Петри выпало уже три месячных нормы осадков, в Ялте - 1,3 месячной нормы. В Никитском ботсаду тоже много выпало осадков", - сказала Любецкая.
По ее словам, такие обильные дожди бывают в Крыму при выходе южных циклонов. Сейчас синоптическая ситуация такая, что приземный центр циклона совпадает с высотным, поэтому циклон находится долго на территории Крыма и вызывает очень сильные продолжительные дожди.
"Сейчас циклон уже покидает территорию Крыма. Но до конца дня еще сохранятся сильные дожди в Ялте, на ЮБК и на Ай-Петри. На реках Крыма подъемы уровней воды и количество осадков тоже большое: 30—50 мм", - отметила синоптик.
При этом самые обильные дожди прошли на Южном берегу Крыма и в Бахчисарайском районе полуострова, подытожила она.
Крым штормит уже третьи сутки. В понедельник, 19 октября, южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы вызвали на полуострове сильный ветер с порывами до 20-25 м/с и сильные дожди.
По информации регионального главка МЧС России, за период действия штормового предупреждения максимальное количество осадков зарегистрировано в районе горы Ай-Петри (245 мм), в Ялте (89 мм), Евпатории (30 мм), на Ангарском перевале (26 мм). В Симферополе и Симферопольском районе выпало 12 мм осадков. Самые сильные порывы ветра отмечались в Феодосии и Алуште – до 24 м/с, в районе горы Кара-Даг – 23 м/с и в Ялте – 21 м/с.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымШтормовое предупреждениеПогода в КрымуКрымский гидрометцентрТатьяна ЛюбецкаяАй-Петри
 
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