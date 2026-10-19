Рейтинг@Mail.ru
На 145 улицах Алушты отремонтируют освещение - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261019/na-145-ulitsakh-alushty-otremontiruyut-osveschenie-1160333577.html
На 145 улицах Алушты отремонтируют освещение
На 145 улицах Алушты отремонтируют освещение - РИА Новости Крым, 19.10.2026
На 145 улицах Алушты отремонтируют освещение
Выбран подрядчик, который до конца ноября текущего года отремонтирует освещение на 145 улицах Алушты. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T21:55
2026-10-19T21:55
алушта
городская среда
крым
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252593_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_3edce910aa58e9b5f759f19583da680c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Выбран подрядчик, который до конца ноября текущего года отремонтирует освещение на 145 улицах Алушты. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном сайте республиканского правительства.Речь идет о текущем ремонте сетей освещения на 145 улицах муниципального округа Алушта в соответствии с утвержденным техническим заданием. Стоимость работ составляет 23,3 миллиона рублей. Контракт заключается на срок до 30 ноября 2026 года. Заказчиком выступает управление благоустройства города и капитального строительства Алушты.Ранее сообщалось, что Крым получил из федерального бюджета порядка 200 миллионов рублей на ремонт сетей уличного освещения в этом году. В марте Аксенов сообщал, что Евпатория, Саки и еще 54 населенных пункта Крыма получат госфинансирование на проведение ремонта сетей уличного освещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снова будут включать уличное освещениеНадежные опоры и мощные светильники устанавливают на улицах СимферополяГде в Крыму отремонтируют уличное освещение в 2026 году
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252593_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5295b4f050dbc823c281aced6a9810bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, городская среда, крым, новости крыма
На 145 улицах Алушты отремонтируют освещение

В Алуште за 23 миллиона рублей отремонтируют освещение на 145 улицах

21:55 19.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Выбран подрядчик, который до конца ноября текущего года отремонтирует освещение на 145 улицах Алушты. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном сайте республиканского правительства.
"Определить ООО "Энерговат" единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий", – говорится в тексте документа.
Речь идет о текущем ремонте сетей освещения на 145 улицах муниципального округа Алушта в соответствии с утвержденным техническим заданием. Стоимость работ составляет 23,3 миллиона рублей. Контракт заключается на срок до 30 ноября 2026 года. Заказчиком выступает управление благоустройства города и капитального строительства Алушты.
Ранее сообщалось, что Крым получил из федерального бюджета порядка 200 миллионов рублей на ремонт сетей уличного освещения в этом году. В марте Аксенов сообщал, что Евпатория, Саки и еще 54 населенных пункта Крыма получат госфинансирование на проведение ремонта сетей уличного освещения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе снова будут включать уличное освещение
Надежные опоры и мощные светильники устанавливают на улицах Симферополя
Где в Крыму отремонтируют уличное освещение в 2026 году
 
АлуштаГородская средаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Кадровые перестановки в Кабмине и паводки в Крыму: главное за день
21:55На 145 улицах Алушты отремонтируют освещение
21:33Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор от Центробанка
21:10Житель Керчи хотел продать полкило каннабиса и получил срок
20:5113 дронов сбиты над регионами России за день
20:41Белоруссия запретила импорт рыбных консервов и промизделий из Латвии
20:31Киевлянин расстрелял военкомов и полицейских в здании ТЦК
20:20Юная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису
20:02Часть Керчи останется без газа 20 октября
19:47Русский код: как школьников исторических регионов РФ возвращают к корням
19:30В поездах "Таврия" в Крым теперь можно купить талоны на автобус
19:19Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимыми
19:03Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИ
18:55Ремонт одежды и уроки пения: какие услуги востребованы в Крыму
18:42Поставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая
18:30Когда стартует отопительный сезон в Севастополе
18:18Судно с грузом для ВСУ разбито в Черном море
18:07Пострадавший при атаке на пригород Воронежа 4-летний мальчик умер в реанимации
17:54"Здесь ребенок!": в затопленном Кореизе спасают людей из домов
17:45Выговоры и служебная проверка: ситуация в Севастополе после мусорного коллапса
Лента новостейМолния