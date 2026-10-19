https://crimea.ria.ru/20261019/na-145-ulitsakh-alushty-otremontiruyut-osveschenie-1160333577.html

На 145 улицах Алушты отремонтируют освещение

На 145 улицах Алушты отремонтируют освещение - РИА Новости Крым, 19.10.2026

На 145 улицах Алушты отремонтируют освещение

Выбран подрядчик, который до конца ноября текущего года отремонтирует освещение на 145 улицах Алушты. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T21:55

2026-10-19T21:55

2026-10-19T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Выбран подрядчик, который до конца ноября текущего года отремонтирует освещение на 145 улицах Алушты. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном сайте республиканского правительства.Речь идет о текущем ремонте сетей освещения на 145 улицах муниципального округа Алушта в соответствии с утвержденным техническим заданием. Стоимость работ составляет 23,3 миллиона рублей. Контракт заключается на срок до 30 ноября 2026 года. Заказчиком выступает управление благоустройства города и капитального строительства Алушты.Ранее сообщалось, что Крым получил из федерального бюджета порядка 200 миллионов рублей на ремонт сетей уличного освещения в этом году. В марте Аксенов сообщал, что Евпатория, Саки и еще 54 населенных пункта Крыма получат госфинансирование на проведение ремонта сетей уличного освещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снова будут включать уличное освещениеНадежные опоры и мощные светильники устанавливают на улицах СимферополяГде в Крыму отремонтируют уличное освещение в 2026 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, городская среда, крым, новости крыма