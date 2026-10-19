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Крымский мост сейчас: начала расти очередь
Крымский мост сейчас: начала расти очередь - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Крымский мост сейчас: начала расти очередь
Днем в понедельник, 19 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщил канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T14:19
2026-10-19T14:19
2026-10-19T14:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Днем в понедельник, 19 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщил канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В течение ночи и утром Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали, очередей перед досмотровыми комплексами не было.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крымский мост сейчас: начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи