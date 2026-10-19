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Крым во власти шторма - как полуостров переживает разгул стихии
Крым во власти шторма - как полуостров переживает разгул стихии - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Крым во власти шторма - как полуостров переживает разгул стихии
Крым уже третий день штормит. В понедельник, 19 октября, южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы вызвали на полуострове сильный ветер с порывами до... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T10:40
2026-10-19T10:40
2026-10-19T11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Крым уже третий день штормит. В понедельник, 19 октября, южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы вызвали на полуострове сильный ветер с порывами до 20-25 м/с и сильные дожди. В разных районах Крыма фиксируют обрывы линий электропередачи и подтопления территорий, коммунальщикам приходится убирать поваленные деревья.Главное к этому часу - в подборке РИА Новости Крым.По данным крымского главка МЧС России, за период действия штормового предупреждения максимальное количество осадков зарегистрировано в районе горы Ай-Петри (245 мм), в Ялте (89 мм), Евпатории (30 мм), на Ангарском перевале (26 мм). В Симферополе и Симферопольском районе выпало 12 мм осадков. Самые сильные порывы ветра отмечались в Феодосии и Алуште – до 24 м/с, в районе горы Кара-Даг – 23 м/с и в Ялте – 21 м/с.Без воды и светаАрмянск, Красноперекопск и Красноперекопский район в понедельник до 20:00 остались без электроснабжения, сообщили на предприятии "Крымэнерго". В связи с неблагоприятными погодными условиями на предприятии действует режим повышенной готовности.Также без света частично остались:- Судак, Симферополь и Симферопольский район;- Красная Поляна, Известковое, Кремневка в Красногвардейском районе;- Вершинное, Лесновка, Митяево, Трудовое, Шелковичное, Орехово в Сакском районе;- Ударное Мельничное, Долиновка в Белогорском районе;- Каменское, Соляное, Львово, Семисотка, Красногорка в Ленинском районе.На ЮБК из-за аварии на сетях частично обесточены Ливадия, Ялта, Ореанда, Горное, Виноградное, Кореиз и Кацивели. Сотрудники "Крымэнерго" уже проводят аварийно-восстановительные работы.В то же время жители Судака, части Феодосии, а также сел в Бахчисарайском и Красноперекопском районах Крыма временно остались без воды из-за аварийно-ремонтных работ на сетях.По данным предприятия "Севастопольэнерго", с 10:00 до 16:00 частично будут обесточены Фиолентовское шоссе, Юхарина балка, бульвар Гераклейский, Камышовое шоссе и еще более 30 улиц и переулков города. Это необходимо для выполнения неотложных работ на сетях, пояснили на предприятии.Школьники могут остаться домаВ Ялте из-за непогоды школьникам разрешили остаться дома, это не будет считаться прогулом, сообщил замглавы администрации города Ренард Кутковский. При этом он уточнил, что школы и детские сады работают в штатном режиме.В Евпатории из-за подтопления путей трамваи на маршруте №1 временно осуществляют перевозку пассажиров от остановки "Гортеатр" до остановки "Спутник-2". Перевозка пассажиров на маршруте №3 приостанавливалась, сейчас трамваи ходят в штатном режиме.Более 600 обращений от севастопольцевВ Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, в связи с последствиями непогоды зафиксировано 611 обращений от горожан. Всю ночь под проливным дождем и сильным ветром на улицах трудились 285 специалистов коммунальных служб, было задействовано 48 единиц техники.По его информации, сейчас у управляющих компаний в работе находятся 76 заявок. Работа коммунальных служб продолжается в усиленном составе.Прокуратура Крыма поставила на контроль вопрос ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в регионе, в том числе в городских округах Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, Бахчисарайском районе.Шторм продолжаетсяПо данным республиканского гидрометцентра, сегодня в течение дня ожидаются местами очень сильные дожди, грозы. Температура воздуха днем не поднимется выше +19 градусов.Спасатели просят жителей и гостей полуострова не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередачи, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. Также спасатели призывают воздержаться от выхода в море и горнолесную местность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакВ России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России
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шторм, штормовое предупреждение, крым, новости крыма, погода в крыму, севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Крым уже третий день штормит. В понедельник, 19 октября, южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы вызвали на полуострове сильный ветер с порывами до 20-25 м/с и сильные дожди. В разных районах Крыма фиксируют обрывы линий электропередачи и подтопления территорий, коммунальщикам приходится убирать поваленные деревья.
Главное к этому часу - в подборке РИА Новости Крым.
По данным крымского главка МЧС России, за период действия штормового предупреждения максимальное количество осадков зарегистрировано в районе горы Ай-Петри (245 мм), в Ялте (89 мм), Евпатории (30 мм), на Ангарском перевале (26 мм). В Симферополе и Симферопольском районе выпало 12 мм осадков. Самые сильные порывы ветра отмечались в Феодосии и Алуште – до 24 м/с, в районе горы Кара-Даг – 23 м/с и в Ялте – 21 м/с.
"Зафиксированы 12 происшествий в пяти муниципальных образованиях - Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, Бахчисарайский районе, - связанные с падением опор ЛЭП и деревьев, а также ограничением электроснабжения... Ведутся аварийно-восстановительные работы", – говорится в сообщении.
Без воды и света
Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район в понедельник до 20:00 остались без электроснабжения
, сообщили на предприятии "Крымэнерго". В связи с неблагоприятными погодными условиями на предприятии действует режим повышенной готовности.
Также без света частично остались:
- Судак, Симферополь и Симферопольский район;
- Красная Поляна, Известковое, Кремневка в Красногвардейском районе;
- Вершинное, Лесновка, Митяево, Трудовое, Шелковичное, Орехово в Сакском районе;
- Ударное Мельничное, Долиновка в Белогорском районе;
- Каменское, Соляное, Львово, Семисотка, Красногорка в Ленинском районе.
На ЮБК из-за аварии на сетях частично обесточены
Ливадия, Ялта, Ореанда, Горное, Виноградное, Кореиз и Кацивели. Сотрудники "Крымэнерго" уже проводят аварийно-восстановительные работы.
В то же время жители Судака, части Феодосии, а также сел в Бахчисарайском и Красноперекопском районах Крыма временно остались без воды
из-за аварийно-ремонтных работ на сетях.
По данным предприятия "Севастопольэнерго", с 10:00 до 16:00 частично будут обесточены
Фиолентовское шоссе, Юхарина балка, бульвар Гераклейский, Камышовое шоссе и еще более 30 улиц и переулков города. Это необходимо для выполнения неотложных работ на сетях, пояснили на предприятии.
Школьники могут остаться дома
В Ялте из-за непогоды школьникам разрешили остаться дома
, это не будет считаться прогулом, сообщил замглавы администрации города Ренард Кутковский. При этом он уточнил, что школы и детские сады работают в штатном режиме.
В Евпатории из-за подтопления путей
трамваи на маршруте №1 временно осуществляют перевозку пассажиров от остановки "Гортеатр" до остановки "Спутник-2". Перевозка пассажиров на маршруте №3 приостанавливалась, сейчас трамваи ходят в штатном режиме.
Более 600 обращений от севастопольцев
В Севастополе сильный ветер повалил деревья
на дороги и машины. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, в связи с последствиями непогоды зафиксировано 611 обращений от горожан. Всю ночь под проливным дождем и сильным ветром на улицах трудились 285 специалистов коммунальных служб, было задействовано 48 единиц техники.
"С дорог за ночь вывезено 16 крупных веток от упавших деревьев. Большие деревья также упали от сильного ветра в районе автостанции в Инкермане и на Камышовом шоссе, при повороте на Казачку, их тоже убрали", – отметил Развожаев.
По его информации, сейчас у управляющих компаний в работе находятся 76 заявок. Работа коммунальных служб продолжается в усиленном составе.
Прокуратура Крыма поставила на контроль вопрос ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в регионе, в том числе в городских округах Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, Бахчисарайском районе.
Шторм продолжается
По данным республиканского гидрометцентра, сегодня в течение дня ожидаются
местами очень сильные дожди, грозы. Температура воздуха днем не поднимется выше +19 градусов.
Спасатели просят жителей и гостей полуострова не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередачи, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. Также спасатели призывают воздержаться от выхода в море и горнолесную местность.
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