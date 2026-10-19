https://crimea.ria.ru/20261019/krym-vo-vlasti-shtorma----kak-poluostrov-perezhivaet-razgul-stikhii-1160312289.html

Крым во власти шторма - как полуостров переживает разгул стихии

Крым во власти шторма - как полуостров переживает разгул стихии - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Крым во власти шторма - как полуостров переживает разгул стихии

Крым уже третий день штормит. В понедельник, 19 октября, южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы вызвали на полуострове сильный ветер с порывами до... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T10:40

2026-10-19T10:40

2026-10-19T11:02

шторм

штормовое предупреждение

крым

новости крыма

погода в крыму

севастополь

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/01/0a/1126328141_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_182f82afc49d01409fc86d7dea3898c8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Крым уже третий день штормит. В понедельник, 19 октября, южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы вызвали на полуострове сильный ветер с порывами до 20-25 м/с и сильные дожди. В разных районах Крыма фиксируют обрывы линий электропередачи и подтопления территорий, коммунальщикам приходится убирать поваленные деревья.Главное к этому часу - в подборке РИА Новости Крым.По данным крымского главка МЧС России, за период действия штормового предупреждения максимальное количество осадков зарегистрировано в районе горы Ай-Петри (245 мм), в Ялте (89 мм), Евпатории (30 мм), на Ангарском перевале (26 мм). В Симферополе и Симферопольском районе выпало 12 мм осадков. Самые сильные порывы ветра отмечались в Феодосии и Алуште – до 24 м/с, в районе горы Кара-Даг – 23 м/с и в Ялте – 21 м/с.Без воды и светаАрмянск, Красноперекопск и Красноперекопский район в понедельник до 20:00 остались без электроснабжения, сообщили на предприятии "Крымэнерго". В связи с неблагоприятными погодными условиями на предприятии действует режим повышенной готовности.Также без света частично остались:- Судак, Симферополь и Симферопольский район;- Красная Поляна, Известковое, Кремневка в Красногвардейском районе;- Вершинное, Лесновка, Митяево, Трудовое, Шелковичное, Орехово в Сакском районе;- Ударное Мельничное, Долиновка в Белогорском районе;- Каменское, Соляное, Львово, Семисотка, Красногорка в Ленинском районе.На ЮБК из-за аварии на сетях частично обесточены Ливадия, Ялта, Ореанда, Горное, Виноградное, Кореиз и Кацивели. Сотрудники "Крымэнерго" уже проводят аварийно-восстановительные работы.В то же время жители Судака, части Феодосии, а также сел в Бахчисарайском и Красноперекопском районах Крыма временно остались без воды из-за аварийно-ремонтных работ на сетях.По данным предприятия "Севастопольэнерго", с 10:00 до 16:00 частично будут обесточены Фиолентовское шоссе, Юхарина балка, бульвар Гераклейский, Камышовое шоссе и еще более 30 улиц и переулков города. Это необходимо для выполнения неотложных работ на сетях, пояснили на предприятии.Школьники могут остаться домаВ Ялте из-за непогоды школьникам разрешили остаться дома, это не будет считаться прогулом, сообщил замглавы администрации города Ренард Кутковский. При этом он уточнил, что школы и детские сады работают в штатном режиме.В Евпатории из-за подтопления путей трамваи на маршруте №1 временно осуществляют перевозку пассажиров от остановки "Гортеатр" до остановки "Спутник-2". Перевозка пассажиров на маршруте №3 приостанавливалась, сейчас трамваи ходят в штатном режиме.Более 600 обращений от севастопольцевВ Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, в связи с последствиями непогоды зафиксировано 611 обращений от горожан. Всю ночь под проливным дождем и сильным ветром на улицах трудились 285 специалистов коммунальных служб, было задействовано 48 единиц техники.По его информации, сейчас у управляющих компаний в работе находятся 76 заявок. Работа коммунальных служб продолжается в усиленном составе.Прокуратура Крыма поставила на контроль вопрос ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в регионе, в том числе в городских округах Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, Бахчисарайском районе.Шторм продолжаетсяПо данным республиканского гидрометцентра, сегодня в течение дня ожидаются местами очень сильные дожди, грозы. Температура воздуха днем не поднимется выше +19 градусов.Спасатели просят жителей и гостей полуострова не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередачи, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. Также спасатели призывают воздержаться от выхода в море и горнолесную местность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакВ России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шторм, штормовое предупреждение, крым, новости крыма, погода в крыму, севастополь