https://crimea.ria.ru/20261019/krym-i-sevastopol-uluchshili-pokazateli-nauchno-tekhnologicheskogo-razvitiya-1160308593.html

Крым и Севастополь улучшили показатели научно-технологического развития

Крым и Севастополь улучшили показатели научно-технологического развития - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Крым и Севастополь улучшили показатели научно-технологического развития

Москва, Татарстан и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов России по научно-технологическому развитию, замыкают список Ингушетия, Чечня и... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T08:18

2026-10-19T08:18

2026-10-19T08:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Москва, Татарстан и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов России по научно-технологическому развитию, замыкают список Ингушетия, Чечня и Карачаево-Черкесия. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.По итогам 2025 года, в сфере инновационного развития РФ отмечены позитивные тенденции. Доля инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженной продукции составила 7,6%, что на 1,6 п.п. больше, чем годом ранее. Объем инновационных товаров и услуг вырос на 28%.Научные исследования и высокотехнологичные производства ведутся во всех субъектах РФ, но крайне неравномерно. Это подтверждает 12-й ежегодный рейтинг регионов по научно-технологическому развитию, подготовленный экспертами РИА Новости на основе данных Росстата и Роспатента.В группе лидеров значительных изменений не произошло. Первое место с большим отрывом занимает Москва, второе — Татарстан, третье — Санкт-Петербург. На эти три региона приходится более 44% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг. Лидерство объясняется высоким уровнем развития науки, наличием большого числа НИИ и конструкторских бюро, активной работой высокотехнологичных производств.В первую десятку входят Нижегородская, Московская, Самарская, Свердловская, Тульская и Новосибирская области, а также Пермский край. Единственное изменение в топ-10 — Новосибирская область вошла в десятку, Тюменская — покинула ее. На первую десятку приходится 69% общероссийского объема инновационных товаров и услуг.Замыкают рейтинг регионы со слабо развитой научно-исследовательской сферой. В последнюю пятерку вошли Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область и Забайкальский край. Разрыв между лидерами и аутсайдерами существенен: средний балл первой десятки почти в пять раз превышает показатель замыкающих регионов.Эксперты отмечают, что группы лидеров и аутсайдеров рейтинга во многом совпадают с аналогичными группами рейтинга социально-экономического положения регионов. Это подтверждает тесную связь научно-технологической сферы с общим развитием субъектов РФ. В ближайшее время существенных изменений в рейтинге не ожидается: создание научной базы и высокотехнологичных производств требует времени и зависит от специфики экономики каждого региона.Рейтинг построен на агрегировании баллов по 19 показателям, объединенным в четыре группы: "Человеческие ресурсы", "Материально-техническая база", "Масштаб научно-технологической деятельности" и "Эффективность научно-технологической деятельности". Итоговый балл варьируется от 1 до 100.Ранее власти Крыма сообщили о продлении до 2028 года программы торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества по соглашению с правительством Москвы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо-машины и метеостанции в горах: чем Китай готов поделиться с КрымомУченые из Севастополя обнаружили у берегов Нового Афона затонувший корабльРазработка ученых из Севастополя поможет спасать людей в море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука и технологии, рейтинг, крым, севастополь, новости