https://crimea.ria.ru/20261019/krasnogvardeyskiy-rayon-chastichno-obestochat-20-oktyabrya-1160319599.html

Красногвардейский район частично обесточат 20 октября

Красногвардейский район частично обесточат 20 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Красногвардейский район частично обесточат 20 октября

46 населенных пунктов Красногвардейского района на 10 часов останутся без света во вторник, 20 октября. Об этом сообщил глава администрации района Василий... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T13:15

2026-10-19T13:15

2026-10-19T13:15

красногвардейский район

отключение электроэнергии в крыму

василий грабован

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. 46 населенных пунктов Красногвардейского района на 10 часов останутся без света во вторник, 20 октября. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован в своем канале в МАКС.По информации Грабована, планируется ограничение подачи электроэнергии в населенные пункты Симоненко, Трактовое, Тимошенко, Рогово, Краснознаменка, Полтавка, Прямое, Котельниково, Ленинское, Звездное, Новоалексеевка, Амурское, Искра, Новозуевка, Октябрьское, Курганное, Заречное, Пятихатка (частично), Цветково, Новоивановка, Менделеево, Марьяновка, Некрасово, Красный Партизан, Комаровка, Удачное, Янтарное, Григорьевка, Александровка, Краснодарка, Тимошевка, Карповка, Калинино, Вишняковка, Коммунары, Победино, Клепинино, Новоэстония, Миролюбовка, Красная Поляна, Кремневка, Известковое, Петровка, Ближнее, Пушкино, Красногвардейское.Ранее сообщалось, что на всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два города и район на севере Крыма на день остались без светаПочти 40 улиц Севастополя обесточат на шесть часовЧасть Большой Ялты обесточена

красногвардейский район

крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красногвардейский район, отключение электроэнергии в крыму, василий грабован, крым, новости крыма