https://crimea.ria.ru/20261019/koreiz-na-yubk-tonet-ulitsy-poselka-zatopili-gryazevye-potoki-1160318862.html

Кореиз на ЮБК тонет: улицы поселка затопили грязевые потоки

Кореиз на ЮБК тонет: улицы поселка затопили грязевые потоки - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Кореиз на ЮБК тонет: улицы поселка затопили грязевые потоки

Второй день подряд в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма идут дожди. Из-за обильных осадков по улицам пошли грязевые потоки - часть участков жилых домов... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T12:53

2026-10-19T12:53

2026-10-19T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Второй день подряд в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма идут дожди. Из-за обильных осадков по улицам пошли грязевые потоки - часть участков жилых домов буквально ушли под воду, сообщают местные жители.Местные жители вместе со спасателями борются с последствиями шторма прямо под проливным дождем – строят заграждения из камней, вычерпывают воду, которая уже вплотную подошла к жилым домам. Но грязевые потоки пока не стихают. Как сообщили в крымском главке МЧС России, сейчас принимаются меры по установке мешков с песком для отведения русла. На месте находится оперативная группа местного пожарно-спасательного отряда, также в поселок направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС РФ по Крыму.Разбушевалась стихия и в других населенных пунктах на ЮБК. В Ялте и Алупке также бурными потоками воды затопило улицы. Съемочная группа РИА Новости Крым выехала на место происшествия.По данным Крымского гидрометцентра, за период штормового предупреждения в муниципальном округе Ялта выпало 89 мм осадков – это один из самых высоких показателей при нынешней непогоде по Крыму. Также на ЮБК фиксируются сильные порывы ветра: в Алуште – до 24 м/с, в Ялте – до 21 м/с.Крым уже третий день штормит. В понедельник, 19 октября, южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы вызвали на полуострове сильный ветер с порывами до 20-25 м/с и обильные дожди. В разных районах Крыма фиксируют обрывы линий электропередачи и подтопления территорий, коммунальщикам приходится убирать поваленные деревья.По данным республиканского гидрометцентра, сегодня в течение дня ожидаются местами очень сильные дожди, грозы. Температура воздуха днем не поднимется выше +19 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Национальный парк в Крыму закрыли для посещения из-за непогодыНа Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков12 происшествий: в пяти городах Крыма шторм повалил деревья и столбы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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