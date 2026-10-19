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Кореиз на ЮБК тонет: улицы поселка затопили грязевые потоки
Кореиз на ЮБК тонет: улицы поселка затопили грязевые потоки - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Кореиз на ЮБК тонет: улицы поселка затопили грязевые потоки
Второй день подряд в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма идут дожди. Из-за обильных осадков по улицам пошли грязевые потоки - часть участков жилых домов... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T12:53
2026-10-19T12:53
2026-10-19T14:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Второй день подряд в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма идут дожди. Из-за обильных осадков по улицам пошли грязевые потоки - часть участков жилых домов буквально ушли под воду, сообщают местные жители.Местные жители вместе со спасателями борются с последствиями шторма прямо под проливным дождем – строят заграждения из камней, вычерпывают воду, которая уже вплотную подошла к жилым домам. Но грязевые потоки пока не стихают. Как сообщили в крымском главке МЧС России, сейчас принимаются меры по установке мешков с песком для отведения русла. На месте находится оперативная группа местного пожарно-спасательного отряда, также в поселок направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС РФ по Крыму.Разбушевалась стихия и в других населенных пунктах на ЮБК. В Ялте и Алупке также бурными потоками воды затопило улицы. Съемочная группа РИА Новости Крым выехала на место происшествия.По данным Крымского гидрометцентра, за период штормового предупреждения в муниципальном округе Ялта выпало 89 мм осадков – это один из самых высоких показателей при нынешней непогоде по Крыму. Также на ЮБК фиксируются сильные порывы ветра: в Алуште – до 24 м/с, в Ялте – до 21 м/с.Крым уже третий день штормит. В понедельник, 19 октября, южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы вызвали на полуострове сильный ветер с порывами до 20-25 м/с и обильные дожди. В разных районах Крыма фиксируют обрывы линий электропередачи и подтопления территорий, коммунальщикам приходится убирать поваленные деревья.По данным республиканского гидрометцентра, сегодня в течение дня ожидаются местами очень сильные дожди, грозы. Температура воздуха днем не поднимется выше +19 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Национальный парк в Крыму закрыли для посещения из-за непогодыНа Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков12 происшествий: в пяти городах Крыма шторм повалил деревья и столбы
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Кореиз на ЮБК тонет: улицы поселка затопили грязевые потоки
На Южном берегу Крыма грязевые потоки затопили улицы поселка Кореиз
12:53 19.10.2026 (обновлено: 14:12 19.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Второй день подряд в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма идут дожди. Из-за обильных осадков по улицам пошли грязевые потоки - часть участков жилых домов буквально ушли под воду, сообщают местные жители.
Местные жители вместе со спасателями борются с последствиями шторма прямо под проливным дождем – строят заграждения из камней, вычерпывают воду, которая уже вплотную подошла к жилым домам. Но грязевые потоки пока не стихают.
Как сообщили в крымском главке МЧС России, сейчас принимаются меры по установке мешков с песком для отведения русла. На месте находится оперативная группа местного пожарно-спасательного отряда, также в поселок направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС РФ по Крыму.
Разбушевалась стихия и в других населенных пунктах на ЮБК. В Ялте и Алупке также бурными потоками воды затопило улицы. Съемочная группа РИА Новости Крым выехала на место происшествия.
По данным Крымского гидрометцентра, за период штормового предупреждения в муниципальном округе Ялта выпало 89 мм осадков
– это один из самых высоких показателей при нынешней непогоде по Крыму. Также на ЮБК фиксируются сильные порывы ветра: в Алуште – до 24 м/с, в Ялте – до 21 м/с.
Крым уже третий день штормит
. В понедельник, 19 октября, южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы вызвали на полуострове сильный ветер с порывами до 20-25 м/с и обильные дожди. В разных районах Крыма фиксируют обрывы линий электропередачи и подтопления территорий, коммунальщикам приходится убирать поваленные деревья.
По данным республиканского гидрометцентра, сегодня в течение дня ожидаются
местами очень сильные дожди, грозы. Температура воздуха днем не поднимется выше +19 градусов.
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