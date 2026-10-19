https://crimea.ria.ru/20261019/kogda-startuet-otopitelnyy-sezon-v-sevastopole-1160332415.html

Когда стартует отопительный сезон в Севастополе

Когда стартует отопительный сезон в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Когда стартует отопительный сезон в Севастополе

К концу недели в Севастополе начнется отопительный сезон. С 20 октября профильные службы начнут заполнять системы теплоносителем, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T18:30

2026-10-19T18:30

2026-10-19T18:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. К концу недели в Севастополе начнется отопительный сезон. С 20 октября профильные службы начнут заполнять системы теплоносителем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ориентировочно к середине следующей недели отопление будет идти в плановом режиме.По информации губернатора, коммунальные службы проверили жилой фонд и все социальные объекты. Газовые и угольные котельные обеспечены запасом твердого топлива.По информации председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, подготовка ялтинских котельных и сетей теплоснабжения к отопительному сезону полностью завершена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеВ Керчи скоро запустят новую котельнуюВ Севастополе сформированы десятки аварийных бригад энергетиков

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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