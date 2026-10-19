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Когда стартует отопительный сезон в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Когда стартует отопительный сезон в Севастополе
Когда стартует отопительный сезон в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Когда стартует отопительный сезон в Севастополе
К концу недели в Севастополе начнется отопительный сезон. С 20 октября профильные службы начнут заполнять системы теплоносителем, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T18:30
2026-10-19T18:30
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. К концу недели в Севастополе начнется отопительный сезон. С 20 октября профильные службы начнут заполнять системы теплоносителем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ориентировочно к середине следующей недели отопление будет идти в плановом режиме.По информации губернатора, коммунальные службы проверили жилой фонд и все социальные объекты. Газовые и угольные котельные обеспечены запасом твердого топлива.По информации председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, подготовка ялтинских котельных и сетей теплоснабжения к отопительному сезону полностью завершена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеВ Керчи скоро запустят новую котельнуюВ Севастополе сформированы десятки аварийных бригад энергетиков
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Когда стартует отопительный сезон в Севастополе

Отопительный сезон в Севастополе начнется 24 октября - Развожаев

18:30 19.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано искусственным интеллектомОтопительный сезон
Отопительный сезон - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано искусственным интеллектом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. К концу недели в Севастополе начнется отопительный сезон. С 20 октября профильные службы начнут заполнять системы теплоносителем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Отопительный сезон в Севастополе начнем на этой неделе, 24 октября. Соответствующее поручение дал сегодня на аппаратном совещании Правительства Севастополя", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Ориентировочно к середине следующей недели отопление будет идти в плановом режиме.
По информации губернатора, коммунальные службы проверили жилой фонд и все социальные объекты. Газовые и угольные котельные обеспечены запасом твердого топлива.

"Социально значимые объекты города обеспечены резервными источниками электроснабжения. Полностью сформирован аварийный запас оборудования и материалов. На случай аварийных ситуаций организовано дежурство ремонтных бригад", - подчеркнул Развожаев.

По информации председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, подготовка ялтинских котельных и сетей теплоснабжения к отопительному сезону полностью завершена.
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