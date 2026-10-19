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Киевлянин расстрелял военкомов и полицейских в здании ТЦК - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Киевлянин расстрелял военкомов и полицейских в здании ТЦК
Киевлянин расстрелял военкомов и полицейских в здании ТЦК - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Киевлянин расстрелял военкомов и полицейских в здании ТЦК
В Киеве мужчина, которого доставили в военкомат в Печерском районе, открыл стрельбу и ранил трех военных и трех полицейских. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T20:31
2026-10-19T20:31
украина
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
мобилизация на украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Киеве мужчина, которого доставили в военкомат в Печерском районе, открыл стрельбу и ранил трех военных и трех полицейских. Об этом сообщает пресс-служба столичного главного управления нацполиции Украины.Пострадавших госпитализировали. Стрелок задержан.На месте происшествия работают следственно-оперативная группа.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а действия сотрудников ТЦК, которые силой "мобилизуют" украинских мужчин, приводят к протестам. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются избежать мобилизации, в том числе бегут из страны, часто способами, опасными для жизни и здоровья. Акции силового сопротивления военкомам стали на Украине обыденностью, часто происходят случаи вооруженных нападений на сотрудников ТЦК.Как отмечал президент России Владимир Путин, ВСУ в зоне спецоперации ежемесячно теряют до 12 тысяч человек. Российский лидер указал, что мобилизация на Украине происходит насильственно, людей, как бездомных собак, вылавливают и силой затаскивают на фронт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Будни бусификации: под Одессой мужчина порезал ножом военкомаЕвропа требует от Киева женской мобилизацииМашина ТЦК сбила 2-летнего ребенка в Одессе при попытке похитить его отца
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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украина, тцк на украине (территориальный центр комплектования), происшествия, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, новости
Киевлянин расстрелял военкомов и полицейских в здании ТЦК

Мобилизованный утроил стрельбу в здании военкомата в Киеве – ранены шесть человек

20:31 19.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВыстрел из винтовки. Архивное фото
Выстрел из винтовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Киеве мужчина, которого доставили в военкомат в Печерском районе, открыл стрельбу и ранил трех военных и трех полицейских. Об этом сообщает пресс-служба столичного главного управления нацполиции Украины.
"В помещении ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкоматов на Украине – ред.) на столичном Печерске произошла стрельба. По предварительной информации, стрельбу открыл мужчина, который был доставлен за нарушение законодательства о мобилизации. Ранены трое полицейских и трое военнослужащих", - говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали. Стрелок задержан.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а действия сотрудников ТЦК, которые силой "мобилизуют" украинских мужчин, приводят к протестам. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются избежать мобилизации, в том числе бегут из страны, часто способами, опасными для жизни и здоровья. Акции силового сопротивления военкомам стали на Украине обыденностью, часто происходят случаи вооруженных нападений на сотрудников ТЦК.
Как отмечал президент России Владимир Путин, ВСУ в зоне спецоперации ежемесячно теряют до 12 тысяч человек. Российский лидер указал, что мобилизация на Украине происходит насильственно, людей, как бездомных собак, вылавливают и силой затаскивают на фронт.
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УкраинаТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Мобилизация на УкраинеНовости
 
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