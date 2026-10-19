https://crimea.ria.ru/20261019/kievlyanin-rasstrelyal-voenkomov-i-politseyskikh-v-zdanii-ttsk-1160336177.html

Киевлянин расстрелял военкомов и полицейских в здании ТЦК

Киевлянин расстрелял военкомов и полицейских в здании ТЦК - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Киевлянин расстрелял военкомов и полицейских в здании ТЦК

В Киеве мужчина, которого доставили в военкомат в Печерском районе, открыл стрельбу и ранил трех военных и трех полицейских. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T20:31

2026-10-19T20:31

2026-10-19T20:31

украина

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

мобилизация на украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Киеве мужчина, которого доставили в военкомат в Печерском районе, открыл стрельбу и ранил трех военных и трех полицейских. Об этом сообщает пресс-служба столичного главного управления нацполиции Украины.Пострадавших госпитализировали. Стрелок задержан.На месте происшествия работают следственно-оперативная группа.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а действия сотрудников ТЦК, которые силой "мобилизуют" украинских мужчин, приводят к протестам. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются избежать мобилизации, в том числе бегут из страны, часто способами, опасными для жизни и здоровья. Акции силового сопротивления военкомам стали на Украине обыденностью, часто происходят случаи вооруженных нападений на сотрудников ТЦК.Как отмечал президент России Владимир Путин, ВСУ в зоне спецоперации ежемесячно теряют до 12 тысяч человек. Российский лидер указал, что мобилизация на Украине происходит насильственно, людей, как бездомных собак, вылавливают и силой затаскивают на фронт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Будни бусификации: под Одессой мужчина порезал ножом военкомаЕвропа требует от Киева женской мобилизацииМашина ТЦК сбила 2-летнего ребенка в Одессе при попытке похитить его отца

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, тцк на украине (территориальный центр комплектования), происшествия, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, новости