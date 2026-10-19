https://crimea.ria.ru/20261019/kadrovye-perestanovki-v-kabmine-i-pavodki-v-krymu-glavnoe-za-den-1160334489.html

Кадровые перестановки в Кабмине и паводки в Крыму: главное за день

Кадровые перестановки в Кабмине и паводки в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 19.10.2026

Кадровые перестановки в Кабмине и паводки в Крыму: главное за день

Президент России Владимир Путин обсудил с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным ряд кадровых перестановок в кабмине. На Крым обрушились сильные ливни, в... РИА Новости Крым, 19.10.2026

2026-10-19T22:33

2026-10-19T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным ряд кадровых перестановок в кабмине. На Крым обрушились сильные ливни, в южнобережном поселке Кореиз устраняют последствия паводка. В Севастополе сняли ограничения на продажу бензина на АЗС. В Петербурге у пяти человек подтверждена оспа обезьян. Владимир Зеленский назвал условия и сроки проведения президентских выборов на Украине. В Курской области назначили первого в России омбудсмена по правам участников СВО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Кадровые перестановки в правительстве РФПрезидент России Владимир Путин принял предложения главы правительства Михаила Мишустина о кадровых перестановках в Кабмине.В частности, в структуре правительства появляется новая должность – заместитель председателя правительства – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова.На должность заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства предложена кандидатура первого замминистра финансов Ирины Окладниковой. В случае утверждения она сменит Дмитрия Григоренко, который покидает занимаемый пост.Губернатор Приморского края Олег Кожемяко может стать заместителем председателя правительства — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На этом посту он должен сменить Юрия Трутнева.Министр транспорта Андрей Никитин выдвинут на пост вице-премьера. В новой должности он будет курировать в том числе развитие транспортного комплекса России. Вместо Никитина Минтранс РФ может возглавить руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.Шторм и паводок в КрымуСильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней вышла из берегов река Узень-Чешме, по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду.По состоянию на вечер понедельника группировка сил и средств в Кореизе составляла 160 человек и 20 единиц техники. Спасатели и сотрудники администрации перенаправили русло реки с помощью трактора и мешков с песком. Также была возведена насыпная дамба.Из зоны подтопления эвакуированы две семьи.На базе одной из местных гостиниц открыт пункт временного размещения. Всего эвакуированы пять человек, в том числе ребенок – девочка возрастом около 10-11 лет. Ей оказана помощь спасателями МЧС России при помощи веревочной переправы.Снятие ограничений на АЗС в СевастополеВ Севастополе с 19 октября сняты все ограничения на автозаправочных станциях, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, ситуация с топливом в городе стабилизировалась.По его информации, запасов топлива в городе достаточно, чтобы обеспечить его бесперебойную продажу в ближайшее время. Власти рассчитывают, что теперь поставки топлива будут стабильными, и призывают водителей заправляться в плановом режиме, без ажиотажа.Оспа обезьян в ПетербургеОспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге.Сейчас состояние пациентов стабильное, легкой и средней тяжести. Они продолжают получать медицинскую помощь. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, ведомством организованы противоэпидемические мероприятия и выявление контактных лиц.Заявление Зеленского о выборах на УкраинеВыборы президента Украины могут состояться через полгода после завершения боевых действий, заявил Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу NBC.Он также напомнил о своем прежнем условии, что для проведения президентских выборов на Украине необходимо прекращение огня хотя бы на 60 дней.Первый в РФ омбудсмен по правам участников СВОВ Курской области назначен уполномоченный по правам участников СВО и членов их семей - первый в России. Им стал Максим Калуцких – участник специальной военной операции, кадровый военный, полковник запаса и выпускник Рязанского училища Воздушно-десантных войск.Калуцких также является выпускником программы "Курск.Герои".Курская область - первый регион, где такая должность вводится на системной основе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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