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Кадровые перестановки в Кабмине и паводки в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 19.10.2026
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Кадровые перестановки в Кабмине и паводки в Крыму: главное за день
Кадровые перестановки в Кабмине и паводки в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 19.10.2026
Кадровые перестановки в Кабмине и паводки в Крыму: главное за день
Президент России Владимир Путин обсудил с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным ряд кадровых перестановок в кабмине. На Крым обрушились сильные ливни, в... РИА Новости Крым, 19.10.2026
2026-10-19T22:33
2026-10-19T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным ряд кадровых перестановок в кабмине. На Крым обрушились сильные ливни, в южнобережном поселке Кореиз устраняют последствия паводка. В Севастополе сняли ограничения на продажу бензина на АЗС. В Петербурге у пяти человек подтверждена оспа обезьян. Владимир Зеленский назвал условия и сроки проведения президентских выборов на Украине. В Курской области назначили первого в России омбудсмена по правам участников СВО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Кадровые перестановки в правительстве РФПрезидент России Владимир Путин принял предложения главы правительства Михаила Мишустина о кадровых перестановках в Кабмине.В частности, в структуре правительства появляется новая должность – заместитель председателя правительства – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова.На должность заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства предложена кандидатура первого замминистра финансов Ирины Окладниковой. В случае утверждения она сменит Дмитрия Григоренко, который покидает занимаемый пост.Губернатор Приморского края Олег Кожемяко может стать заместителем председателя правительства — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На этом посту он должен сменить Юрия Трутнева.Министр транспорта Андрей Никитин выдвинут на пост вице-премьера. В новой должности он будет курировать в том числе развитие транспортного комплекса России. Вместо Никитина Минтранс РФ может возглавить руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.Шторм и паводок в КрымуСильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней вышла из берегов река Узень-Чешме, по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду.По состоянию на вечер понедельника группировка сил и средств в Кореизе составляла 160 человек и 20 единиц техники. Спасатели и сотрудники администрации перенаправили русло реки с помощью трактора и мешков с песком. Также была возведена насыпная дамба.Из зоны подтопления эвакуированы две семьи.На базе одной из местных гостиниц открыт пункт временного размещения. Всего эвакуированы пять человек, в том числе ребенок – девочка возрастом около 10-11 лет. Ей оказана помощь спасателями МЧС России при помощи веревочной переправы.Снятие ограничений на АЗС в СевастополеВ Севастополе с 19 октября сняты все ограничения на автозаправочных станциях, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, ситуация с топливом в городе стабилизировалась.По его информации, запасов топлива в городе достаточно, чтобы обеспечить его бесперебойную продажу в ближайшее время. Власти рассчитывают, что теперь поставки топлива будут стабильными, и призывают водителей заправляться в плановом режиме, без ажиотажа.Оспа обезьян в ПетербургеОспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге.Сейчас состояние пациентов стабильное, легкой и средней тяжести. Они продолжают получать медицинскую помощь. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, ведомством организованы противоэпидемические мероприятия и выявление контактных лиц.Заявление Зеленского о выборах на УкраинеВыборы президента Украины могут состояться через полгода после завершения боевых действий, заявил Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу NBC.Он также напомнил о своем прежнем условии, что для проведения президентских выборов на Украине необходимо прекращение огня хотя бы на 60 дней.Первый в РФ омбудсмен по правам участников СВОВ Курской области назначен уполномоченный по правам участников СВО и членов их семей - первый в России. Им стал Максим Калуцких – участник специальной военной операции, кадровый военный, полковник запаса и выпускник Рязанского училища Воздушно-десантных войск.Калуцких также является выпускником программы "Курск.Герои".Курская область - первый регион, где такая должность вводится на системной основе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадровые перестановки в Кабмине и паводки в Крыму: главное за день

Кадровые перестановки в Кабмине и сильный шторм в Крыму – главное за день

22:33 19.10.2026
 
© Светлана Шевченко в МАКССитуация в Кореизе 19 октбр 2026 года
Ситуация в Кореизе 19 октбр 2026 года
© Светлана Шевченко в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным ряд кадровых перестановок в кабмине. На Крым обрушились сильные ливни, в южнобережном поселке Кореиз устраняют последствия паводка. В Севастополе сняли ограничения на продажу бензина на АЗС. В Петербурге у пяти человек подтверждена оспа обезьян. Владимир Зеленский назвал условия и сроки проведения президентских выборов на Украине. В Курской области назначили первого в России омбудсмена по правам участников СВО.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Кадровые перестановки в правительстве РФ

Президент России Владимир Путин принял предложения главы правительства Михаила Мишустина о кадровых перестановках в Кабмине.
В частности, в структуре правительства появляется новая должность – заместитель председателя правительства – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова.
На должность заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства предложена кандидатура первого замминистра финансов Ирины Окладниковой. В случае утверждения она сменит Дмитрия Григоренко, который покидает занимаемый пост.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко может стать заместителем председателя правительства — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На этом посту он должен сменить Юрия Трутнева.
Министр транспорта Андрей Никитин выдвинут на пост вице-премьера. В новой должности он будет курировать в том числе развитие транспортного комплекса России. Вместо Никитина Минтранс РФ может возглавить руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
Водопад Учан-Су разбушевался в Крыму после трехмесячной нормы осадков
16:51
Учан-Су разбушевался: маршрут к самому красивому водопаду Крыма закрыт

Шторм и паводок в Крыму

Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней вышла из берегов река Узень-Чешме, по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду.
По состоянию на вечер понедельника группировка сил и средств в Кореизе составляла 160 человек и 20 единиц техники. Спасатели и сотрудники администрации перенаправили русло реки с помощью трактора и мешков с песком. Также была возведена насыпная дамба.
Из зоны подтопления эвакуированы две семьи.
На базе одной из местных гостиниц открыт пункт временного размещения. Всего эвакуированы пять человек, в том числе ребенок – девочка возрастом около 10-11 лет. Ей оказана помощь спасателями МЧС России при помощи веревочной переправы.
В затопленном Кореизе спасают людей из домов
17:54
"Здесь ребенок!": в затопленном Кореизе спасают людей из домов

Снятие ограничений на АЗС в Севастополе

В Севастополе с 19 октября сняты все ограничения на автозаправочных станциях, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, ситуация с топливом в городе стабилизировалась.
По его информации, запасов топлива в городе достаточно, чтобы обеспечить его бесперебойную продажу в ближайшее время. Власти рассчитывают, что теперь поставки топлива будут стабильными, и призывают водителей заправляться в плановом режиме, без ажиотажа.
Последствия ливня. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
17:34
Потоп в Испании: четыре человека погибли из-за непогоды

Оспа обезьян в Петербурге

Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, ранее госпитализированных в Санкт-Петербурге.
Сейчас состояние пациентов стабильное, легкой и средней тяжести. Они продолжают получать медицинскую помощь. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, ведомством организованы противоэпидемические мероприятия и выявление контактных лиц.
Флаги России, США и Китая - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
18:42
Поставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая

Заявление Зеленского о выборах на Украине

Выборы президента Украины могут состояться через полгода после завершения боевых действий, заявил Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу NBC.
Он также напомнил о своем прежнем условии, что для проведения президентских выборов на Украине необходимо прекращение огня хотя бы на 60 дней.
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампов в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
19:03
Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИ

Первый в РФ омбудсмен по правам участников СВО

В Курской области назначен уполномоченный по правам участников СВО и членов их семей - первый в России. Им стал Максим Калуцких – участник специальной военной операции, кадровый военный, полковник запаса и выпускник Рязанского училища Воздушно-десантных войск.
Калуцких также является выпускником программы "Курск.Герои".
Курская область - первый регион, где такая должность вводится на системной основе.
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Заголовок открываемого материала
22:33Кадровые перестановки в Кабмине и паводки в Крыму: главное за день
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21:10Житель Керчи хотел продать полкило каннабиса и получил срок
20:5113 дронов сбиты над регионами России за день
20:41Белоруссия запретила импорт рыбных консервов и промизделий из Латвии
20:31Киевлянин расстрелял военкомов и полицейских в здании ТЦК
20:20Юная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису
20:02Часть Керчи останется без газа 20 октября
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19:03Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИ
18:55Ремонт одежды и уроки пения: какие услуги востребованы в Крыму
18:42Поставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая
18:30Когда стартует отопительный сезон в Севастополе
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18:07Пострадавший при атаке на пригород Воронежа 4-летний мальчик умер в реанимации
17:54"Здесь ребенок!": в затопленном Кореизе спасают людей из домов
17:45Выговоры и служебная проверка: ситуация в Севастополе после мусорного коллапса
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